Donald Trump til radiostjerne: Greit å kalle datteren min «et støkke»

En rekke radioopptak viser hvordan Donald Trump over en periode på 17 år snakket nedsettende om kvinner.

Trekant-sex, utseendet til datteren Ivanka og det å ha sex med kvinner som har mensen, er blant temaene som den republikanske presidentkandidaten har diskutert med den amerikanske radioprofilen Howard Stern.

Det kommer frem i totalt 18 radioopptak fra 1993 til 2010 som CNN har publisert deler av i kjølvannet av den mye omtalte skandalevideoen hvor han blant annet skryter av at han «kan gjøre hva han vil med kvinner fordi han er kjendis».

Opptakene som søndag morgen norsk tid slås opp som hovedsak på CNNs nettside, kommer samme dag som Donald Trump skal møte Hillary Clinton til det som kan bli en avgjørende viktig debatt for han.

Fikk mystisk telefon: Slik fikk Washington Post skandalevideoen

Trump i lekket video: Snakker om kvinner, sex og store pupper

Donald Trump har en rekke ganger gjestet programmet «The Howard Stern Show», som gikk på luften for første gang i 1986.

I et intervju fra september 2004 snakker programlederen og Trump om hvordan sistnevntes datter Ivanka Trump (34) «har blitt mer sensuell i det siste».

– Hun er nydelig, sier Trump.

– Kan jeg si dette? Et støkke («A piece of ass»)? spør Brent.

– Ja, svarer Trump.

I et intervju med samme radiovert to år tidligere, kaller Trump 30 «en perfekt alder».

– Til hun er 35, kommenterer en av radiovertene i studio.

– Hva er 35? Det er «check-out time», svarer Trump.

Trekant-sex er også blant samtalene som CNN nå har publisert.

I et intervju med Stern i 2008, svarer Trump blant annet følgende på spørsmål om han selv har hatt sex med flere kvinner samtidig.

– Har vi ikke alle det? Hva er vi, babyer?

Saken forsetter under videoen

Giæver kommenterer: Undergangen

Samtalene med Stern kommer bare et døgn etter at Washington Post publiserte et kontroversielt opptak der Trump snakker nedlatende om kvinner og skryter av å klå på dem.

Videoen, som ble publisert sent fredag kveldhar vekket sterke reaksjoner. I løpet av helgen har flere av hans egne partifeller trukket sin støtte til ham. Til tross for kritikken som har kommet, er hovedpersonen selv klokkeklar: Han har ingen planer om å trekke seg.

Men hva om han faktisk gjør det? Da skjer dette

Les også: Disse ber Donald Trump om å trekke seg

Sent lørdag kveld norsk tid kom også Trumps kone på banen.

– Ordene min mann brukte er for meg uakseptable og krenkende. Dette representerer ikke mannen jeg kjenner. Han har hjertet og sjelen til en leder. Jeg håper at folk vil godta hans beklagelse – slik som jeg har – og fokusere på de viktige sakene som landet vårt og verden står overfor, heter det i pressemeldingen.