Donald Trump blir USAs neste president

Det mange ikke mente var mulig, har skjedd: Donald Trump har slått Hillary Clinton i kampen om Det hvite hus.

Da det 07.40 ble klart at Donald Trump vant Pennsylvania, var det ikke lenger noe tvil: Eiendomsmogulen og den tidligere reality-programlederen blir nå USAs neste president.

Nyhetsbyrået AP meldte klokka 8.31 norsk tid onsdag at Donald Trump er valgt til president i USA etter at det ble klart at han hadde vunnet delstaten Wisconsin.

DONALD TRUMP PÅ SCENEN NÅ: –Takk!

Kort tid senere meldte imidlertid CNN at Clinton har ringt Trump og gratulert ham med seieren.

Han blir dermed en av verdens mektigste personer og øverstkommanderende for verdens største militærmakt.

EKSPERT OM TRUMP-SEIER: Vet ikke om jeg skal le eller gråte

Med sjokkseieren gjør han alle mediers og meningsmålingsinstitutters spådommer om seier for Hillary Clinton til skamme.

LES OGSÅ: Dette vil Trump gjøre de 100 første dagene som president

Finansmarkedene, dollaren og oljeprisen falt kraftig onsdag morgen da stadig flere gode Trump-tall ble annonsert. Den meksikanske pesoen stupte.

Nerver i Florida



Gjennom natten var det lenge stor spenning i den viktige vippestaten Florida, der det på et tidspunkt var færre enn 100 stemmer som skilte de to kandidatene, som begge akkurat da hadde fått godt over tre millioner stemmer hver.

Dokumentarserie: Jakten på Trumps Amerika

Først da 96 prosent av stemmene var talt opp i staten, ble det klart at Trump hadde vunnet i delstaten.

Ved 03.30-tiden vippet et barometer storavisen The New York Times har brukt til å forutse valgseieren over på Trumps side. Fra da av rykket bare Trump fra.

Les også: Dette vil Trump gjøre sine 100 første dager

Gjennom natten erobret Trump viktige valgområder som av mange var ansett som Clinton-land. Da Trump også vant vippestaten Nord-Carolina, med 15 valgmenn, begynte det for alvor å se bra ut for den republikanske kandidaten.

Drama i morgentimene



Den kjente statistikeren Nate Silver har justert ned vinnersjansene for Hillary Clinton time for time gjennom natten, og hans statistikk er snudd helt på hodet.

Ved 6.30-tiden onsdag morgen meldte han at det er 79 prosent sjanse for at Trump vil vinne. Noen timer tidligere var det tallet tilsvarende i Clintons favør.

Les også: Dette er hjertet av Trump-land

Trump gikk også forbi Hillary Clinton i vippestaten Pennsylvania i morgentimene. Ledelsen var ikke stor, men det begynte å lukte Det ovale kontor. Dette gikk faktisk mot en ganske klar seier til Trump.

Trusselen innenfra

Clinton tok riktig nok litt innpå i Michigan, men fremdeles var hun bak. Clinton måtte ved 07.30-tiden vinne begge disse to for å fremdeles ha sjanse til å bli president.

Ifølge New York Times vant Trump Michigan med 48,1 prosent mot Clintons 46,8 prosent.



Fra USA begynte meldingene å strømme inn om Trump-supportere i ekstase og gråtende Hillary-tilhengere.

Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) har dette å si til NTB, denne historiske novembermorgenen:

– Det snakkes mye USAs utenrikspolitiske utfordringer, om Kina, Russland og Midtøsten, men den største utfordringen og den største trusselen mot USAs maktposisjon, det er amerikanerne selv og deres interne krangel, sier Melby.