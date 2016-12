Disse skal styre USA de neste fire årene

En har selv blitt saksøkt av Donald Trump, en annen mener Snowden fortjener dødsstraff, mens en tredje betegnes som USAs farligste politiske operatør.

Etter flere hemmelige møter og samtaler, begynner endelig den nye administrasjonen til påtroppende president Donald Trump å ta form. Sist ut var James «Mad Dog» Mattis som natt til fredag ble bekreftet som forsvarsminister.

Men det er ikke en hvilken som helst gjeng.

På listen er det flere mangemillionærer, og Washington Post skriver at administrasjonen blir den rikeste i moderne amerikansk historie.

I tillegg har borgerrettsforkjempere uttalt at flere av valgene truer det nasjonale samholdet og øker risikoen for angrep mot minoriteter i landet.

Denne kritikken har spesielt dreid seg om Breitbart-redaktør Steve Bannon, som er utnevnt som sjefstrateg og seniorrådgiver.

Her er Trumps utvalgte:

Mike Pence (57) – visepresident



VANT DEBATTEN: Da Mike Pence møtte Demokratenes visepresidentkandidat Tim Kaine i høst, kåret CNN han til vinner av debatten. Foto: Klaudia Lech, , VG

Indiana-guvernøren Pence er den første påtroppende visepresidenten på 40 år som har fått den utfordrende oppgaven med å gjøre den nyvalgte presidenten klar til å flytte inn i Det hvite hus.

Pence er utdannet jurist, har jobbet som advokat, vært radioprogramleder og ledet en konservativ tankesmie.

I høstens visepresidentdebatt mot Tim Kaine høstet Pence god kritikk, der ekspertene mente at han debatten. Han er kjent som meget konservativ, evangelisk kristen abortmotstander og med tilknytning til Tea Party-bevegelsen.

Jeff Sessions (69) – justisminister

JUSTISMINISTER: Jeff Sessions har i flere år vært en av de nærmeste og mest lojale av Trumps støttespillere. Foto: Carolyn Kaster, , AP

Jeff Sessions, tidligere kåret til en av USAs mest konservative senatorer, har protestert mot Obamas beslutning om å stenge Guantánamo-basen på Cuba og ønsker å begrense innvandringen til USA. Nå har han takket ja til jobben som justisminister.

Sessions, som var den første senatoren som ga støtte til Trump, har en fortid som statsadvokat og justisminister i Alabama og har sittet i Senatet siden 1997.

Han ble i sin tid ikke tilbudt jobben som føderal dommer etter anklager om å ha kommet med rasistiske uttalelser. Han skal blant annet, i forbindelse med en drapsetterforskning med bånd til Ku Klux Klan, ha uttalt at han «pleide å synes at Ku Klux Klan var ok før han fant ut at de røykte hasj».

James Mattis (66) – forsvarsminister



GENERAL: James Mattis, eller «Mad Dog Mattis» som han også blir kalt, kan få tilbudet om å bli USAs neste forsvarsminister. Foto: Yuri Gripas, , Reuters

James Mattis er en pensjonert general fra marinen, som har bred erfaring fra slagmarken i land som Irak og Afghanistan.

Den nye forsvarsministeren går under flere tilnavn, blant dem «Mad Dog Mattis» og «Warrior Monk» – krigermunken – ettersom han hverken har giftet seg eller fått barn.

Politisk fremstår Mattis som langt mer moderat enn Trump. Han har blant annet kritisert Trump for uttalelsen om at NATO-allierte er gratispassasjerer i forsvarsalliansen og ønsket om å slå en strek over atomavtalen med Iran.

Betsy DeVos (58) – utdanningsminister

«BRILJANT»: Betsy DeVos var en av mange kjente republikanere som var innom Trump for en samtale på golfklubben i midten av måneden. Foto: Carolyn Kaster , AP

Trump har omtalt Betsy DeVos som en «briljant og lidenskapelig forkjemper for utdanning». 58-åringen er tidligere leder for Det republikanske partiet i Michigan, og hun har markert seg som en tilhenger av offentlig-støttede, privatdrevne skoler.

– Under hennes ledelse vil vi reformere det amerikanske utdanningssystemet og bryte opp byråkratiet som holder barn tilbake, så vi kan gi utdanning i verdensklasse og fritt skolevalg til alle familier, sa Trump etter rå ha utnevnt henne 23. november.

Steven Mnuchin (53) – finansminister

FINANSMINISTER: Steven Mnuchin snakker med reportere i Trump Tower i New York i midten av november. Foto: Jewel Samad , AFP

Filmprodusent og finansmann Steven Terner Mnuchin blir finansminister for påtroppende president Donald Trump.

Han begynte karrieren sin hos Goldman Sachs, hvor han jobbet i 17 år. Etter dette flyttet han til vestkysten og grunnla produksjonsselskapet RatPac-Dune Entertainment som står bak blant annet X-men, Avatar, American Sniper og Batman v Superman.

Ifølge Bloomberg har Mnuchin og Trump kjent hverandre de 15 siste årene. Mnuchin har bekreftet at de har gjort forretninger med hverandre, men har ikke villet utdype hva dette har handlet om.

Tilbake i 2008 ble Mnuchins selskap faktisk saksøkt av Trump.

Elaine Chao (63) – transportminister

TRUMP TOWER: Dette bildet er tatt av Elaine Chao da hun 21. november var på vei inn i Trump Tower for å møte Donald Trump. Foto: Carolyn Kaster , AP

Elaine Chao, opprinnelig fra Taiwan, ble i 2001 USAs første minister med asiatisk bakgrunn da George W. Bush utnevnte henne til arbeidsminister.

Hun beholdt stillingen fram til Bush gikk av i 2009, lenger enn noen annen arbeidsminister i etterkrigstiden i USA.

Som transportminister får Chao trolig en viktig rolle når Trump skal forsøke å få sin planlagte satsing på ny infrastruktur godkjent i Kongressen.

Situasjonen kan bli komplisert siden også ektemannen som leder Republikanerne i Senatet, Mitch McConnell, ventes å få en avgjørende rolle i disse forhandlingene.

Tom Price (62) – helseminister

HELSEMINISTER: Tom Price har siden 2015 vært leder for budsjettkomiteen i Representantenes hus. Foto: Joshua Roberts , Reuters

Han er utdannet ortopedisk kirurg og er en av flere leger i Det republikanske parti som har bidratt i arbeidet med å meisle ut partiets helsepolitikk, og spesielt Republikanernes alternativ til helsereformen kalt Obamacare.

Han har siden 2015 vært leder for budsjettkomiteen i Representantenes hus, og har blant annet kritisert at helselovene gir for mye makt til de føderale myndighetene og helsedepartementet som han nå trolig skal lede.

Trump-talsmann Jason Miller sier til CNN at Prices fremste jobb blir å lede innsatsen for å avskaffe og finne en erstatning for Obamacare.

Steve Bannon (62) – sjefstrateg



FARLIGSTE POLITISKE OPERATØR? Det kaller i alle fall Bloomberg Bannon. Han er også av egne partifeller blitt kalt rasist og høyreekstrem. Foto: Evan Vucci, , AP

Høyst kontroversiell og i konflikt med etablerte republikanske politikere. Bloomberg omtalte ham i fjor som USAs farligste politiske operatør, og Bannon er av egne partifeller blitt kalt både rasist og høyreekstremist.

62-åringen har bakgrunn fra eliteuniversitetene Georgetown og Harvard. I tillegg har han en fortid som marineoffiser, samt investeringsbankmann i Goldman Sachs. Før han sluttet seg til Trump-kampanjen, var han sjef for det ytterliggående, Trump-vennlige nettstedet Breitbart News.

Bannon var i et intervju med Hollywood Reporter 18. november nådeløs i sin kritikk av alle som i hans øyne er for liberale.

– Mørket er en god ting. Dick Cheney. Darth Vader. Satan. Det er det som er makt, sa han i intervjuet.

Mike Pompeo (52) – sjef for CIA

LANGT MOT HØYRE: Pompeo tilhører Tea Party-bevegelsen, er kjent abortmotstander og en ivrig våpentilhenger. Foto: Saul Loeb, , AFP

Mike Pompeo tilhører den erkekonservative Tea Party-bevegelsen og er kjent som en sterk abortmotstander og våpentilhenger.

I likhet med Trump er Pompeo svært kritisk til atomavtalen med Iran og har kommet med uttalelser som at muslimske ledere er medskyldige i terror dersom de ikke uttrykkelig tar avstand fra slike angrep.

Før han godkjennes av Senatet som CIA-sjef, må han på høring. Der vil han trolig bli konfrontert med sine uttalelser til støtte for bruk av hardhendte metoder under forhør av fanger.

Pompeo har også hevdet at varsleren Edward Snowden er en forræder og fortjener dødsstraff.

Michael Flynn (57) – nasjonal sikkerhetsrådgiver

SPARKET: Etter en rekke kontroversielle uttalelser, skal Flynn ha røket uklar med ledelsen og ble sparket som leder for den militære etterretningstjenesten. Foto: Carolyn Kaster, , AP

Michael Flynn ledet tidligere USAs militære etterretningstjeneste, en rolle han måtte forlate etter angivelig å ha røket uklar med både den politiske og militære ledelsen.

Ifølge CNN har Flynn rykte på seg for å ha et sterkt temperament, og er kontroversiell i sitt syn på islam og terrorisme.

57-åringen har i flere år har vært en frittalende kritiker av president Barack Obama og hans forsvars- og utenrikspolitikk. Han deler blant annet Donald Trumps syn på behovet for å bedre forholdet til Russland.

I fjor reiste Flynn til Moskva der han sammen med blant andre president Vladimir Putin deltok i feiringen av den statlige TV-kanalen RT.

Reince Priebus (44) – stabssjef

STABSSJEF: Reince Priebus under Republikanernes landsmøte i Cleveland i juli. FOTO: MIKE SEGAR / REUTERS

Washington-veteranen og lederen for Republikanernes nasjonalkomité var blant de første etablerte politikerne i partiet som ga sin støtte til Trump, og nå får han sin belønning.

Stabssjefen regnes som en av de aller viktigste medarbeiderne i Det hvite hus, han fungerer som «dørvakt» til Det ovale kontor, og er gjerne den første og siste personen som presidenten snakker med hver dag.

– Priebus representerer partiapparatet, og utnevnelsen av ham signaliserer et ønske om å samarbeide med kongressen, sa historiker og forfatter av boken «Amerikansk valgkamp» Hallvard Notaker til VG tidligere i november.

Nikki Haley (44) – FN-ambassadør

AMERIKANSK-INDISK: Nikki Haley er en av to kvinner som er utnevnt til Trumps administrasjon. FOTO: CLIFF OWEN / AP

Den andre kvinnen som ble utnevnt til Trumps administrasjon onsdag, er Sør-Carolina-guvernør Nikki Haley, som blir FN-ambassadør.

Samtidig med kunngjøringen, ble det kjent at stillingen vil være på regjeringsnivå, skriver NTB. Utnevnelsen må godkjennes av Senatet.

Hun er datter av indiske innvandrere og støttet først Marco Rubio og deretter Ted Cruz' forsøk på å bli Republikanernes presidentkandidat. Først i oktober stilte hun seg bak Trump, selv om hun understreket at hun ikke var noen «fan».

Spekulasjoner

Blant postene som ikke er bekreftet, er posten som utenriksminister. Her er mormonen og den tidligere republikanske presidentkandidaten Mitt Romney pekt ut som en favoritt.

Ben Carson, som også utfordret Trump i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat, er trukket frem som favoritt til posten som bolig- og byutviklingsminister.

Flere amerikanske medier melder også at den tidligere Alaska-guvernøren Sarah Palin er aktuell som minister med ansvar for saker som angår krigsveteraner. Den kontroversielle politikeren ble mest kjent som å John McCains visepresidentkandidat i valget i 2008.

Kilde: NTB/VG