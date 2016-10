Disse kvinnene har anklaget Donald Trump

Én sier hun ble antastet på et fly. En annen sier han «tvang tungen sin ned i halsen» hennes.

Siden skandalevideoen skapte sjokkbølger i starten av oktober, har Donald Trumps kvinnesyn fått en sentral plass i den amerikanske presidentvalgkampen.

I tillegg til å bli kritisert for måten han tidligere har snakket om kvinner på, har også flere kvinner anklaget presidentkandidaten for antasting.

Etter at videoen ble kjent, har syv kvinner stått frem, og tidligere anklager fra ytterligere tre kvinner har fått nytt liv. Flere amerikanske medier, deriblant Yahoo News, har laget en oversikt over kvinnene.

Trump har nektet for samtlige av anklagene, og sier blant annet at historiene er en del av en mediekonspirasjon – ledet av kampanjen til rivalen Hillary Clinton. Han får også støtte av kona Melania Trump, som sier at kvinnene lyver.

• Jessica Leeds

FLØY MED TRUMP: Jessica Leeds

Den 74 år gamle kvinnen hevder at Trump antastet henne under en flytur for 30 år siden. Det skal ha skjedd da både hun og Trump reiste på førsteklasse til New York.

De to skal aldri ha møttes før, men hun hevder at Trump tok på brystene hennes og forsøkt å skyve hånden oppunder skjørtet.

– Han var som en blekksprut. Hendene hans var overalt, sa hun til New York Times.

Da Trump selv tok opp anklagene under et valgmøte i North Carolina i midten av oktober avviste han det hele:

– Tro meg, hun ville ikke vært mitt førstevalg. Det kan jeg fortelle dere.

• Rachel Crooks

Ifølge Crooks skal Trump ha holdt henne fast i hånden, og kysset henne både på kinnene og munnen da de to møttes for første gang ved heisen i Trump Tower i 2005.

– Det var så upassende. Jeg ble så opprørt over at han så på meg som så lite verdt at han kunne gjøre noe sånt, har hun sagt til New York Times.

På Twitter kalte Donald Trump historien for «falsk». Også Trump-kampanjen har beskrevet historien som oppspinn.

– Å gå flere tiår tilbake i et forsøk på å sverte Trump bagatelliserer seksuelle overgrep, og det er et nytt lavmål for hvor langt mediene er villige til å gå i sine forsøk på å avgjøre dette valget, sa talsmann Jason Miller.

• Summer Zervos



Den tidligere «Apprentice»-deltageren hevder at Trump kysset henne, klådde på puppene og presset kjønnsorganet sitt mot henne på Beverly Hills Hotel i 2007.

På pressekonferansen fortalte hun at hun forsøkte å dytte ham bort, men at han ikke ga seg.



– Han tok tak i skulderen min, og begynte å kysse meg igjen, veldig aggressivt, og la hånden på brystet mitt, sa Zervos.

Trump har uttalt at han vagt husker Zervos, men nekter for anklagene som han kaller «ubegrunnede».

– Jeg har aldri møtt henne på et hotell eller hilst på henne upassende for ti år siden, heter det i uttalelsen.

• Natasha Stoynoff

JOURNALIST: Natasha Stoynoff

Journalisten dekket Trump i 2005 for People, og hevder at Trump smalt døren igjen bak dem, dyttet henne opp etter veggen og «tvang tungen sin ned i halsen» hennes i forbindelse med et intervju på luksuseiendommen Mar-a-Lago i Florida.

En talsperson for Trump har sagt til People at anklagene er fabrikkerte.

• Mindy McGillivray

Den da 22 år gamle kvinnen hevder at hun ble befølt av Donald Trump da hun jobbet som assistent for en fotograf-bekjent under et konsertarrangement på Mar-a-Lago i 2003.

– Det var ganske nært midt på rumpa. Jeg skvatt. Jeg hoppet til, sa hun til Palm Beach Post 12. oktober.

Trumps talsperson Hope Hicks har overfor Yahoo News avvist anklagene.

• Temple Taggart McDowell

Kvinnen har overfor NBC News anklaget Donald Trump for å ha kysset henne på munnen da hun var deltager i konkurransen Miss USA i 1997. Ifølge kvinnen skal Trump også ha kysset henne under et besøk i Trump Tower.

Hun har tidligere fortalt om dette, men kom med flere detaljer etter skandalevideoen i starten av oktober.

Trump har sagt til NBC News at «han ikke engang vet hvem hun er», og nekter for å ha kysset McDowell.

• Kristin Anderson

Den 46 år gamle kvinnen har fortalt Washington Post om en episode fra starten av 1990-tallet på et utested på Manhattan i New York. Hun anklager Trump for å ha befølt henne i skrittet under miniskjørtet mens hun sto og snakket med bekjente.

– Han hadde et så karakteristisk utseende, med håret og øyenbrynene. Jeg mener, ingen andre har slike øyenbryn, sier hun i intervjuet.

I en uttalelse sier talsperson Hope Hicks at Trump på «det sterkeste avviser anklagene fra noen som ønsker gratis oppmerksomhet».

SKAL HA BLITT FORSØKT VOLDTATT: Jill Harth anklager Trump for å ha forsøkt å ha samleie med henne.

• Jill Harth

Harth, som er tidligere produsent for en skjønnhetskonkurranse, skrev i 1997 en tolv siders lang klage hvor hun anklager Trump for å ha drevet med seksuelle fornærmelser mot henne fra 1992 til 1997, inkludert å «tafse» på henne under kjolen ved flere anledninger, og prøvd å ha samleie med henne på Trumps datter Ivankas soverom.

Trump har nektet å ha noe med anklagene å gjøre. Saken ble raskt henlagt.

• Cathy Heller

Heller hevder at Trump skal ha tatt tak i henne og forsøkt å kysse henne da de møttes under en brunsj ved Mar-a-Lago i anledning den amerikanske morsdagen i 1997.

– Han tok hånden min, tok tak i meg og gikk etter leppene, sier hun til The Guardian.

Hun skal ha prøvd å komme seg unna ved å lene seg vekk.

Talsmann for Trump-kampanjen, Jason Miller, sier at noe sånt aldri ville skjedd på et offentlig sted på morsdagen.

– Det ville ha blitt snakket om i Palm Beach de to påfølgende tiårene, sier Miller i en uttalelse.

• Cassandra Searles

TIDLIGERE MISS WASHINGTON: Cassandra Searles

Searles er tidligere deltaker i Miss USA, og hevdet i et innlegg på Facebook tidligere i år at Trump gjentatte ganger skal ha kløpet henne i baken under konkurransen. I innlegget kaller hun Trump kvinnehater.

– Husker dere den gangen vi måtte gjøre introduksjonene våre på scenen, men denne ene fyren behandlet oss som kveg og fikk oss til å gjøre det om igjen fordi vi ikke så ham i øynene? Husker dere også da han fikk oss til å stå på linje så han kunne ta en nærmere titt på eiendommen sin? Forresten, jeg glemte å nevne at den fyren kjemper om å bli USAs neste president, er noe av det Searles skriver i innlegget.

Flere av de andre konkurrentene har gitt uttrykk for at dette stemmer. Hverken Trump eller teamet hans har svart spesifikt på Searles' anklager.