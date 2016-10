Disse ber Donald Trump trekke seg etter skandalevideo

Donald Trump sier det er «null sjanse» for at han gir seg i presidentkampen, men listen over partikolleger som vender ham ryggen blir stadig lengre.

«USA fortjener noe bedre» og «et forferdelig alternativ». Slik lyder begrunnelsene til noen av Kongress-medlemmene som mener at deres egen presidentkandidat bør trekke seg etter skandalevideoen fra 2005, hvor Donald Trump snakker nedlatende og seksualiserende om kvinner.

VGTV: Se deler av det lekkede opptaket her

Et drøyt døgn etter at videoen ble kjent for offentligheten, har mange profilerte republikanere, blant dem Arizona-senator John McCain og tidligere utenriksminister Condoleezza Rice, trukket sin støtte til Donald Trump.

Samtidig vokser listen over de som går enda lenger - og krever Trumps avgang:

** Ohio-senator Rob Portman sier i en uttalelse at han «trodde det var passende å respektere millionene av velgere på tvers av landet som valgte Donald Trump som republikanernes kandidat», men at han ikke lenger kan støtte ham. «Jeg vil stemme for Mike Pence som president», skriver han.

** South Dakota-senator John Thune er den tredje høyest rangerte republikaneren i Senatet, og var den første i Kongressen som kom med oppfordringen.

Les også: Dette skjer hvis Trump trekker seg

** Idaho-Senator Mike Crapo: «Jeg oppfordrer Donald Trump til å vike og tillate det republikanske partiet til å fortsette med en konservativ kandidat som Mike Pence, som kan slå Hillary Clinton».

Melania Trump: – Uakseptabelt og krenkende

** Nebraska-senator Deb Fischer er også blant dem som tar til orde for at Trump trekker seg og slipper til guvernør Mike Pence.

** Arizona-senator Jeff Flake skriver på Twitter at «USA fortjener noe mye bedre enn Donald Trump».

** Colorado-senator Cory Gardner mener Trump viser «en forakt for verdighet som ikke kler presidentskapet», og advarer om at den eneste måten for republikanerne å vinne valget i november på, er at Donald Trump trekker seg.

** Illinois-senator Mark Kirk mener det republikanske partiet bør ta i bruk regler for en erstatning i en nødssituasjon.

Giæver kommenterer: En politisk bombe

** Utah-senator Mike Lee, som har aldri støttet Donald Trump offentlig, kaller Trump for «en distraksjon».

** Alaska-senator Lisa Murkowski sier i en uttalelse at «upassende og støtende uttalelser» fra Donald Trump har gjort at hun har holdt tilbake sin støtte eller anbefaling, men konkluderer nå med at «han må tre til side».

** Nebraska-senator Ben Sasse sier at det er «åpenbart at Donald Trump ikke vinner, men at han fortsatt kan gjøre noe verdig: Tre av og la Mike Pence prøve».

** Alaska-senator Dan Sullivan understreker at uttalelsene til Trump vil «skade ham som en potensiell leder i kampen mot seksuelle overgrep og vold i hjemmet», og ber han derfor trekke seg.

Les også: Her er den gifte kvinnen Trump ville gifte seg med



Også i Representantenes hus, det såkalte underhuset med 435 medlemmer, er det stadig flere som vender ryggen til den fra før omstridte partikollegaen:



** Representant Bradley Byrne fra Alabama sier det nå er klart at Trump «ikke egner seg til å bli USAs president – og at han heller ikke kan slå Hillary Clinton», før han konkluderer med at Trump bør trekke seg til fordel for guvernør Mike Pence.





** Representant Mike Coffman fra Colorado ber Trump om å «gi republikanerne en sjanse til å slå Hillary Clinton ved å tre av».



**Representant Barbara Comstock fra Virginia sier at hun etter skandalevideoen ikke har samvittighet til å stemme på Trump, men at hun heller aldri ville stemt på Hillary Clinton. «I lys av uttalelse bør Donald Trump trekke seg», oppsummerer hun.

Professor om skandale-uttalelsene: Kan felle Trump

** Representant Rodney Davis fra Illinois kaller begge de to presidentkandidatene for «forferdelige alternativer», og håper derfor at amerikanerne kan velge Mike Pence som deres neste president.

** Representant Jeff Fortenberry fra Nebraska mener også at de to alternativene i årets presidentvalg er svært dårlige. «Donald Trump, som har misbrukt kvinner, og Hillary Clinton, som har gjort det mulig å misbruke kvinner», skriver han i en uttalelse.

** Representant Mia Love fra Utah har tidligere nektet å gi sin støtte til Trump, og sier i en Facebook-uttalelse at «oppførselen og overmotet nå har nådd et nytt lavmål. Jeg kan ikke stemme på ham. Til det beste for partiet og landet, bør han trekke seg».

** Representant Chris Stewart fra Utah sier i en uttalelse at han er «utrolig skuffet over partiets kandidat», og at han derfor ber Trump om å trekke seg.

VG i USA: Kirk (55) bestemte seg for å stemme på Trump etterskandalevideoen

** Representant Martha Roby fra Alabama ønsker seg en «respektabel republikaner» til å lede an i kampen om å bli USAs neste president.

** Representant Fred Upton fra Michigan mener Trump bør «tenke på landet og vurdere å trekke seg».

** Representant Anne Wagner fra Missouri sier at hun «som en sterk talskvinne for trafficking og overgrep, må være tro mot de overlevende og meg selv, og fordømme de kritikkverdige kommentarene fra Donald Trump».