Dette vil Trump gjøre de 100 første dagene som president

NEW YORK (VG) På sitt aller siste valgmøte skisserte Donald Trump hvordan hans 100 første dager blir dersom han blir president.

Det har vært en lang og innholdsrik valgkamp. Halvannet år har gått siden Hillary Clinton (69) og Donald Trump (70) kunngjorde sine kandidatur. I dag, tirsdag, skal slaget avgjøres når amerikanerne trekker til valglokalene for å velge sin neste president.

For begge kandidatene har det vært en svært travel siste dag før valget. Trump har på sin side hatt fem ulike valgmøter i Florida, Nord-Carolina, Pennsylvania, New Hampshire og til slutt i Michigan, hvor han gikk på scenen en halvtime over midnatt lokal tid.

– Dette er det siste valgmøtet. Det er vanskelig å tro. Vi har holdt på i halvannet år nå, sa Trump fra talerstolen i Grand Rapids i Michigan.

– Valg som vil prege generasjoner



Til tross for det svært sene valgmøtet hadde tilhengere i hopetall møtt opp for å høre Trumps siste tale før selve valgdagen.

Det er ikke tilfeldig at Trump legger sitt siste valgmøte til nettopp Michigan – industristaten som har stemt demokratisk siden 1992.

Forretningsmannen ledet på den siste meningsmålingen, og i gjennomsnitt leder Clinton med bare 3,4 prosentpoeng. Dermed har Trump et håp om å rappe den blå delstaten fra rivalen.

– Det er nå offisielt tirsdag 8. november. I dag skal vi vinne den gode delstaten Michigan, og vi skal vinne tilbake Det hvite hus. Vi er bare timer unna et valg som vil prege generasjoner. Vi skal ha en skikkelig forandring, ikke Obama-forandring.

Sent ble det også for Clinton, som omtrent samtidig gikk på scenen i Releigh i den svært viktige vippestaten Nord-Carolina. Det er et tett løp, og kandidatene fylte den siste dagen til randen.

I SALEN: Valgkampsjef Kellyanne Conway )(t.v) og Trumps datter Tiffany var til stede i salen på Trumps siste valgmøte natt til tirsdag. Foto: Chip Somodevilla , AFP

– På tide med forandring







Tidligere på kvelden sto Bruce Springsteen og Bon Jovi på scenen i Philadelphia for å støtte Hillary Clinton på hennes valgmøte der sammen med presidentparet Obama og sin egen familie. Trump kritiserte nylig at hun bruker kjendiser i stemmesankingen, og gjentok dette på valgmøtet i Michigan.

– Vi trenger ikke Jay Z og Beyoncé, vi trenger ikke Jon Bon Jovi, vi trenger ikke Lady Gaga. Alt vi trenger er gode ideer for å gjøre Amerika gode igjen.

– Det er på tide med forandring, og det er på tide med nytt lederskap, sa Trump til stor jubel fra publikum, før han ramset opp forslagene han vil legge frem i løpet av de første 100 dagene:



• Største skattekutt siden Ronald Reagans tid



• Fjerne alle «jobbdrepende» reguleringer



• Beskytte religiøs frihet



• Gjenoppbygge militæret



• Ta vare på krigsveteranene



• Sørge for at man kan kunne velge skole



• Fjerne det standardiserte læringskravet Common Core



• Beskytte retten til å bære våpen

Trump har gjentatt gang på gang at han vil fjerne helseforsikringsordningen Obamacare fra dag én og erstatte den med en annen ordning på det frie markedet, på tvers av delstatsgrenser.





– Dere har bare én sjanse



Tidligere har han også sagt at han umiddelbart vil gjøre følgende:

• Reforhandle handelsavtalen Nafta eller trekke seg fra avtalen.



• Kunngjøre USAs intensjon om å trekke seg fra frihandelsavtalen TPP (Trans-Pacific Partnership).



• Nominere en erstatter for den avdøde dommeren Antonin Scalia i Høyesterett.



• Stoppe innvandring fra «terror-tilbøyelige» land.

– Én sjanse



I tillegg har den republikanske presidentkandidaten også sagt at han vil bruke de første 100 dagene på å forenkle skattelovene og få en slutt på ulovlig innvandring.

– Dere har bare én sjanse til å bekjempe dette korrupte systemet, sa Trump i Michigan og fortsatte:

– Jeg ber dere om å drømme stort fordi vi bare er timer unna forandringer som dere har drømt om hele livet.

Noen minutter etter klokken 01 lokal tid avsluttet han talen ved å si:

– Gå og legg dere, og kom dere ut og stem!

