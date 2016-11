Dette skjer om Trump bryter ut av klimaavtalen

USAs nye president Donald Trump kan si opp klimaavtalen fra Paris, men han kan neppe hindre at USAs klimautslipp vil gå kraftig ned de nærmeste årene.

– Om Trump trekker USA ut av klimasamarbeidet, vil det være det verste som kan skje, sier Steffen Kallbekken, forskningsleder på Cicero senter for klimaforskning, til VG.

– Men heldigvis er det områder som politikken ikke styrer, legger han til:

– Jeg tror han vil satse på noen raske symbolske seire, men han kan ikke stoppe bilindustriens overgang til elbiler, eller markedets voksende etterspørsel etter fornybar energi, sier Kallbekken.

Valgløftet: Trump vil avlyse klimaavtalen og satse på kull

Men ifølge en fersk analyse fra Lux Research i Boston, kan president Trump og hans politikk gjennom de åtte neste årene føre til 16 prosent høyere utslipp av klimagasser – 3,4 milliarder tonn – mer enn om Hillary Clinton hadde vunnet presidentvalget i USA.

Ute om ett år



VERSTE SOM KAN SKJE: Forskningsleder Steffen Kallbekken sier USA kan være ute av klimaavtalen allerede i januar 2018.

Allerede 20.januar 2018, ett år etter at Trump er tatt i ed som USAs 44.president, kan USA formelt være ute av FNs klimakonvensjon og dermed fri for forpliktelsene fra Paris.

Det tar riktignok fire år å forlate Paris-avtalen som den sittende presidenten Barack Obama signerte tidligere i høst, og som er bindende for deltagerlandene fra 5.november i år.

Men FNs klimakonvensjon kan sies opp med ett års varsel, og land som trekker seg fra denne konvensjonen, har reellt sett også forlatt Paris-avtalen.

Symbolsk markering



– Det er grunn til å frykte at Trump vil gjøre en slik rask symbolsk markering. Da er i så fall USA ute av de internasjonale klimaforhandlingene i 2018, og det kan utløse en dominoeffekt ved at store utslippsland som India og Kina heller ikke føler seg bundet til å levere på sine forpliktelser, sier Steffen Kallbekken.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen, som mandag reiser til Marrakech og det årlige klimatoppmøtet COP22, tror ikke Trump vil klare å stoppe dynamikken i endringene som nå er på gang i USA:

– USA er veldig langt framme teknologisk. Tilbudet fra fornybar energi som sol og vind øker kraftig. Store investorer advarer mot klimarisiko og faren for enorme økonomiske tap som følge av klimaendringer. Jeg tror ikke Trump kan hindre at kullkraft taper terreng til fordel for andre energibærere, sier Helgesen til VG.

Stopper ikke dynamikken



BEGRENSET SKADE: Klina og miljøvernminister Vidar Helgesen.

– Han kan sikkert fjerne subsidier og skattefordeler for fornybarindustrien, men jeg tror likevel at dynamikken her ikke lar seg stoppe, sier Helgesen.

USA har lovet å kutte sine utslipp med 26 til 28 prosent fra 2005 til 2025, gjennom forpliktelser landet har meldt inn i henhold til Paris-avtalen, og de mest optimistiske anslagene tror at det kan skje selv om Trump brenner Obamas signatur på Paris-avtalen.

USAs energibyrå spår i en fersk rapport at kullkraftandelen av USAs strømforbruk til falle fra 33 prosent i fjor, til 30 prosent neste år. Lave priser på naturgass er en viktig del av forklaringen.

Klimafornekter

Også Bellona-leder Frederic Hauge er bekymret etter valgresultatet i USA:

– Kloden har ikke tid til fire år med en aktiv klimafornekter som president i USA. Klimaendringene kommer raskere og er mer dramatiske enn verden hadde forutsett for bare kort tid siden. Med Trump som president og republikansk flertall i begge husene er vår bekymring stor, sier Hauge.

Smitteeffekt



– USAs klimaambisjoner er nokså lette å nå, sier Marius Holm, daglig leder i Zero.

– De har mange gamle og dårlige kullkraftverk som sliter i konkurransen med vind og sol. Jeg er mer bekymret for at Kina og India føler at de kan bakke ut om USA bakker ut, sier Holm.

Men det er også en stor juridisk risiko i USAs klimapolitikk. En dom fra USAs høyesterett sier at CO2 er en forurensende gass som må reguleres som del av amerikanske luftforurensingsloven.

– Clean Power Plan, som skal redusere utslippene fra kraftproduksjonen, er satt på hold i Høyesterett. Når Trump fyller det ledige dommersetet med en konservativ høyesterettsdommer, vil det være republikansk flertall i domstolen, som kan stoppe denne loven, sier Steffen Kallbekken.

PS: Ifølge de norske klimaforhandlerne som nå er i Marrakech, har de amerikanske forhandlerne sagt at de fortsatt jobber etter president Obamas ordre om å gjennomføre Paris-avtalen. Men hvor mye de kan binde opp etterfølgeren, gjenstår å se.