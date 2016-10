Dette må til for at Trump skal vinne valget

NEW YORK (VG) Hillary Clinton seiler forbi Donald Trump på meningsmålingene, men hva skal egentlig til for at det blir Trump-seier? Eksperter gir deg svarene.

270 – det er det alt handler om: 270 valgmannstemmer for å sikre seieren i presidentvalget 8. november.

For det er nemlig ikke slik at USAs president velges direkte av folket, men av valgmenn fra de 50 delstatene og hovedstaden Washington.

Siden den første debatten for tre uker siden har Donald Trump (70) stått i motvind – til tider sterk kuling. Det har gitt utslag på meningsmålingene, hvor han nå sliter kraftig.

Det anerkjente nettstedet FiveThirtyEight anslår nå Clintons vinnersjanser til 85,9 prosent.

– Trump ligger nede og tiden renner ut for ham, sier Kyle Klondik i det politiske nettstedet Sabato's Crystal Ball til VG og fortsetter:

Dette bør du vite om valget: Valgdagen er 8. november.

Vippestater er delstater i USA hvor det er mulig for begge kandidatene å vinne.

Slike delstater har historisk sett gjerne skiftet mellom partiene. Stater der ett parti tradisjonelt har hatt solid flertall, kan utvikle seg til vippestater.

USAs president velges ikke direkte av folket, men av valgmenn utsett av de 50 delstatene og hovedstaden Washington. Fordi antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene, er noen vippestater mer avgjørende for valget enn andre.

I årets valg regnes rundt elleve delstater som vippestater. De viktigste er Ohio og Florida, som ofte avgjør valget.

Valgordningen gjør det mulig å vinne presidentvalget uten å ha flest stemmer på landsbasis, forutsatt at man vinner i de riktige delstatene.

Samtidig med valget av president er samtlige seter i Representantenes hus og omtrent en tredel av de 100 medlemmene av Senatet, på valg. Kilde: NTB

– Trumps klareste vei til seier er å vinne alle delstatene som Mitt Romney vant i 2012, i tillegg til Florida, Ohio og Pennsylvania, men det er mye enklere sagt enn gjort.

Marginal sjanse

I tillegg vil han trenge noen få flere valgmannstemmer, og Klondik mener at Iowa og Wisconsin kan være innenfor rekkevidde.

– Trump virker å fokusere på Pennsylvania – en stor stat hvor han henger klart bak Clinton.

Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene, ut fra hvor folkerike de er. Blant vippestatene er det Florida som har flest valgmannstemmer (29), etterfulgt av Pennsylvania (20) og Ohio (18).

Professor i politikk ved universitetet i Illinois, Brian J Gaines mener at det fremdeles er en sjanse for Trump-seier, selv om den er marginal.

– Men trolig kun ved hjelp fra en stor overraskelse eller hendelse, sier Gaines og eksemplifiserer med et større terrorangrep, lyd- eller videoopptak som skader Clinton hardt, at hun besvimer eller mer dramatiske ting.

Få mulige veier



Gaines sier at det rent logisk er mange veier for Trump å nå 270 valgmannstemmer, men at det er få som syntes mulige.

– Jeg kan ikke se ham vinne uten Florida og Ohio. Begge er innenfor hans rekkevidde, men langt fra sikre. Han trenger også Nord-Carolina, noe som er usikkert om han vil klare. Dersom han også vinner New Hampshire så vinner han, selv uten Colorado eller Pennsylvania, sier han og fortsetter:

– Han kan vinne Nord-Carolina så lenge han tar Pennsylvania, men jeg tror at Nord-Carolina er mer sannsynlig. Likevel kan vi kalle dette to ulike veier, og fordelen med Pennsylvania er at han kan vinne uten å ta New Hampshire.

Dersom Trump hverken klarer å ta Nord-Carolina eller Pennsylvania mener Gaines at forretningsmannen er nødt til å overraske stort.

– Som for eksempel å vinne Colorado, som ikke er umulig, og Wisconsin, som ville vært en stor overraskelse – pluss alle de andre jeg har nevnt over.

– Ser veldig dårlig ut

Denne uken ble det kjent at Trump trekker ut valgkampmannskapet fra Virginia. En kilde med kjennskap til avgjørelsen sier til NBC News at kampanjen nå setter inn det siste støtet i disse delstatene:

• Pennsylvania

• Florida

• Nord-Carolina

– Det ser veldig dårlig ut for Donald Trump, sier professor ved Washington University, Wayne Fields til VG og fortsetter:

– Jeg tror ikke at han kan nå 270 valgmannstemmer. Han vil trolig vinne flesteparten av de tradisjonelle røde (republikanske journ.anm.) delstatene, men han snubler i de resterende.

For Hillary Clinton er det langt flere veier mot Det hvite hus, som er innenfor rekkevidde.

– Hun leder i nesten alle av de mest konkurransedyktige statene, så hun har langt flere veier, sier Kyle Klondik.

Mange veier for Clinton

Gaines tror Clinton også kan vinne i tidligere republikanske bastioner som Arizona og Georgia – og også Nevada.

Professor i amerikansk politikk ved Claremont McKenna College, John Pitney, tror også at Clinton kan ta Utah.

– Trumps umoralske oppførsel har gjort ham ekstremt upopulær i republikanske Utah, der han kommer til å tape mange stemmer til libertarianske Gary Johnson og partiuavhengige Evan McMullin. Dersom Clinton vinner der vil hun bli den første demokraten som vinner siden Lyndon Johnson i 1964.

Wayne påpeker at Clinton kan tape en viktig vippestat som Ohio og fortsatt vinne.

– Hun leder, ikke like mye overalt, i flere vippestater som republikanerne hadde regnet med, og hun kan innkassere vippestater og plusse dem på delstater som California og New York hvor seieren allerede er sikret.

