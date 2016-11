Dette kan skje dersom Trump taper

Clinton rykker frem på meningsmålingene. Nå spør mange seg hvordan Donald Trump vil reagere dersom han taper.

Mens amerikanerne har begynt å gå til valgurnene, leder Hillary Clinton med 47,2 prosent mot Donald Trumps 44,3 prosent på gjennomsnittsmålingene. Clinton leder også på meningsmålingene i de avgjørende vippestatene Florida, North Carolina og Nevada.

– Det ser ut til at Hillary Clinton vil vinne valget, sier Hilde Eliassen Restad ved Bjørknes høyskole til NTB.

Men Trump har fortsatt en sjanse til å vinne. Den siste målingen fra RealClearPolitics viser 272 valgmenn til Clinton og 266 til Trump. Dermed er det bare seks valgmenn som skiller de to kandidatene.



Hva tilhengerne hans kan gjøre



Det er tradisjon for at kandidaten som taper aksepterer og erkjenner valgnederlaget. Det vakte derfor stor oppstandelse da Trump i den siste presidentdebatten sa at han ikke ville love å anerkjenne resultatet.

– Det får vi se på når tiden kommer, sa Trump.

Dersom han taper, kan Trump velge å gå rettens vei for å prøve resultatet, slik Al Gore gjorde. I 2000 skilte bare 537 stemmer George Bush og Al Gore i delstaten Florida.

Al Gore fikk flest stemmer på landsbasis, men Bush fikk de 271 valgmenn og ble USAs president. Det tok imidlertid flere runder i retten og fintellinger i Florida før saken nådde høyesterett, Bush ble utropt president og Al Gore ga seg.

– Mange mente veldig lenge, og noen den dag i dag, at Gore ble snytt for seieren. Det blir enda verre hvis noe slikt skulle skje nå, sier Minerva-skribent og USA-kjenner Jan Arild Snoen til NTB.

- Kan starte TV-kanal



Også i 1884 og 1916 tok det tid før kandidaten som tapte aksepterte valgnederlaget. Visepresidentkandidat Mike Pence har understreket at Trump vil akseptere nederlag dersom det er et «klart» valgresultat.

– Jeg tror han vil respektere valgresultatet hvis han lider et klart nederlag. Hvis det blir knepent, og det står om for eksempel en stat, så vil han ikke gratulere Hillary for tidlig, men kanskje stille spørsmål ved om valgresultatet er korrekt, sier Alf Thomas Tønnesen, som førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Høgskulen i Volda.

Det er også knyttet store forventninger til hvordan Trumps egne tilhengere vil reagere dersom han taper, om det vil bli demonstrasjoner, opptøyer og protestaksjoner.



– Det er vanskelig å si, men jeg tror at det kan bli en form for revolusjon. Mange vil bli veldig sinte og dette landet kommer til å bli enda mer splittet dersom Trump taper. Trump er den som kan samle oss, sa Kevin Rebal (46) fra Pompano Beach til VG i går.

Restad sier at Trump, dersom han taper, trolig vil trekke seg fra politikken, og viser til muligheten for at han etablerer en egen TV-kanal. Men også blant andre republikanere vil det være motstand mot et Clinton-regime.

– Vi kan vente oss en treneringspolitikk fra republikansk side de neste fire årene. Det ser ikke lyst ut så langt, sier hun .

– Trump kan fortsatt vinne



Tønnesen mener imidlertid om at Donald Trump på ingen måte har tapt kampen om å bli president, ut fra meningsmålernes sjansefordeling.

– Det er mulig at Trump kan vinne en knepen seier basert på antall valgmenn fra statene. Slik situasjonen er nå, viser målingene 272 valgmenn til Clinton og 266 til Trump. Hvis Trump vinner i en stat som New Hampshire, kan han vinne presidentvalget knepent, sier Tønnesen til VG.

Han mener utfallet av nattens valg er åpent, fordi flere stater er innenfor feilmarginen på målingene. Les mer om de avgjørende vippestatene her.

– Valget i stater som New Hampshire, Florida, North-Carolina og Nevada blir avgjørende, påpeker han.

– De prosenttallene vi har sett i det siste, gir fortsatt Donald Trump en sjanse til å vinne. Hvis det beregnes at Trump har 30 til 40 prosent sjanse til å bli president, så har han en fair sjanse til å vinne. Det er viktig å lese både Hillary Clintons- og Donald Trumps tall som en sjanse til valgseier. Sjansefordelingene viser at det er reelt mulig at Trump blir president, sier historiker og forfatter av boken «Amerikansk valgkamp», Hallvard Notaker, til VG.

Hvordan vil tilhengerne reagere?



Fremtiden er bekymringsfull, uansett hvem som vinner, mener USA-ekspert Svein Melby.

– Splittelsen og polariseringen eksisterte før valgkampen, men de to kandidatene har fyrt ytterlig opp under den, sier han.

Derfor frykter han at tiden fremover kan bli vanskelig og tung.

– Det kan bli vanskelig å få tatt viktige beslutninger når det politiske systemet i USA forutsetter kompromissbygging, avslutter Melby.