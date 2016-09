Dette er velgerne Clinton og Trump kjemper om i natt

HEMPSTEAD (VG) Gloria (18), Anh (22), Ian (20) og Sarah (25) har alle noe til felles. De har ikke bestemt seg for om de skal stemme på Hillary Clinton eller Donald Trump.

Det kunne knapt vært et mer spennende utgangspunkt når den første av tre presidentdebatter i natt sparkes i gang.

For det første kan USA får sin aller første kvinnelige president – eller de kan få en forretningsmann uten politisk erfaring.

For det andre er racet nå svært jevnt mellom de to. Ferske meningsmålinger viser dødt løp på landsbasis, mens det er svært tett i avgjørende vippestater. Ifølge en fersk prognose ville Donald Trump gått seirende ut av duellen dersom det amerikanske presidentvalget ble avholdt mandag.

– Alt kan skje



Nattens debatt får Clinton og Trump en gyllen mulighet til å motivere eller forsikre de som allerede støtter dem, men ikke minst også: Forsøke å kapre de som ennå ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på – eller om de hele tatt skal stemme.

Utenfor Hofstra University på Long Island, timer før debatten avholdes her, møtte vi flere som syntes at valget er vanskelig.

– Det har vært en del skandaler og kritikk mot Donald Trump i en årrekke, så jeg er usikker på om man bør stemme på ham. Samtidig virker Hillary veldig maktsyk. Begge kandidatene er så upopulære at jeg syntes det er vanskelig å velge side, sier journalistikk-student Ian Budding (20) fra Connecticut til VG.

VANSKELIG VALG: Ian Budding (20) fra Connecticut håper nattens og de to påfølgende debattene mellom Clinton og Trump kommer til å gi ham viktige svar. Foto: Thomas Nilsson/VG

20-åringen sier at han er usikker på om Clinton kommer til å være et bra valg for middelklassen, som han selv tilhører, samtidig som om han er usikker på om Trumps mur er noe han kan støtte. I natt kommer han til å sitte benket foran TV-skjermen i håp om å få svar som gjør valget enklere.

– Men jeg kommer nok ikke til å fatte et endelig valg før etter den siste debatten. Dette er bare den første, og alt kan skje.

Håper på overbevisning

Slik blir første presidentdebatt Når: Mandag 26. september Hvor: Hofstra University, Hempstead, NY Programleder Lester Holt som er ankermann hos NBC Nightly News. Holt anses som et trygt moderatorvalg i amerikanske medier. Han tok over NBC-nyhetene fra veteranen Brian Williams i fjor til gode seertall. Hva skjer: Debatten er delt i seks avsnitt med 15 minutter viet til temaer som USAs retning, å oppnå velstand og sikkerhet i USA. Hvert avsnitt åpnes med spørsmål som kandidaten får to minutter til å svare på. Clinton og Trump får anledningen til å følge opp hverandres svar. Moderatorene får også mulighet til å følge opp.

Politico har gjennomgått informasjon fra meningsmålinger og funnet ut at velgere som ennå ikke har bestemt seg hovedsakelig er partiuavhengige velgere, de er yngre og i stor grad motstandere av begge kandidatene.

Meningsmålinger viser at mer enn 20 prosent av velgerne i avgjørende vippestater kan bli påvirket av nattens debatt, ifølge CNBC.

– Jeg er veldig forvirret og usikker på hvem jeg skal stemme på. Det er vanskelig å vite om man kan stole på noen av dem, men forhåpentligvis kan det bli mer klart under debatten, sier førstegangsvelger Gloria Dale (18) fra Buffalo i New York.

– Hvem lener du mot?

– Kanskje litt mer mot Hillary, men jeg er fortsatt for usikker.

Rundt henne står fire av hennes venner som alle forteller at de skal stemme på Clinton.

– Er det noe spesielt du ønsker svar på?

– Jeg ønsker å finne ut mer om dem og hva de står for. Etter debatten håper jeg at jeg har bestemt meg for hvem jeg vil gå for.

FØLGER DEBATTEN: Ahn Nguyen (22) fra Delaware har aldri før sett en politisk debatt, men i natt skal han følge med. Han vil stemme, men vet ikke på hvem. Foto: Thomas Nilsson/VG

Det er lagt opp til en debatt rundt disse tre temaene: Amerikas retning, vekst og velferd og nasjonal sikkerhet,

– Vet ingenting om politikk

Sarah Doxey (25) fra Indiana vil avlegge stemme, men har ennå ikke bestemt seg for hvem som skal få den.

– Jeg vet ikke nok ennå, men jeg har familiemedlemmer som er store Trump-støttespillere og så har jeg venner her som er store Clinton-supportere. Som kvinne ville det nok gitt mest mening ikke å stemme på Trump, men jeg er usikker.

Økonomistudent Ahn Nguyen (22) fra Delaware er like usikker.

– Jeg vet ingenting om politikk, så jeg vet ikke nok til å velge ennå.

22-åringen skal følge debatten tett, og sier at han håper å få mer klarhet.

Samtidig som Trump og Clinton har stor fokus på yngre velgere som ikke har bestemt seg, er det også svært viktig for dem å sanke støtte blant minoritetsvelgere. Clinton har en klar fordel her, men er langt fra støtten Obama fikk.

Bakgrunn: Slik blir presidentdebattene