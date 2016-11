Dette er Team Trump

Tre Trump-barn, fem milliardærer og en haug med godt og blandet skal sørge for at «The Donald» får en minst mulig kronglete vei til Det hvite hus.

USA-ekspert Ole Moen er forundret over at flere av Trumps utvalgte mangler meritter. Han trekker frem formann av det svært konservative nettstedet Breibart News Steve Bannon som et eksempel.

– Jeg er overrasket over at han tar en slik sjarlatan som hovedrådgiver. Han er om ikke hundre prosent rasist, iallfall innenfor «white supremacy»-segmentet. Jeg har vondt for å tro at han skal klare å forene nasjonen, sier Moen.

Les også: Obama lovet endring. De stemte på ham. Trump lovet endring. Nå stemte de på ham.

Bannon ble søndag utnevnt som sjefstrateg og seniorrådgiver og er sammen med Reince Priebus (stabssjef) og Mike Pence (visepresident) de eneste sikre kortene når Trump bygger sin administrasjon.

Historiker og forfatter av boken «Amerikansk valgkamp» Hallvard Notaker mener det fortsatt står ett stort spørsmålstegn ved hele Trump-administrasjonen.

– Vil vi få se skyttergravskrigeren eller forhandleren Trump? Hvem han velger rundt seg kan gi oss en indikator på dette, men så langt har han nøyd seg med ja takk begge deler, sier Notaker.

Les også: Frykter mer rasisme med Trump som president

Dette blir presidentens aller viktigste medarbeidere:

Mike Pence (57) – visepresident og øverste leder av overgangsteamet

VISEPRESIDENT: Tidligere Indiana-guvernør og nåværende visepresident Mike Pence. Foto: Klaudia Lech , VG

Som første påtroppende visepresident på 40 år har Indiana-guvernøren fått den utfordrende oppgaven med å gjøre Donald Trump klar til å flytte inn i Det hvite hus. Han er utdannet jurist fra Hannover College og Indiana University, og var advokat før han ble politiker. Den kommende visepresidenten har også vært radioprogramleder og ledet en konservativ tankesmie.

Den erfarne politikeren satt i Representantenes hus i Kongressen fra 2001 til 2013. Han er kjent som meget konservativ, evangelisk kristen abortmotstander med tilknytning til Tea Party-bevegelsen.

Les også: Denne norsk-amerikaneren kan bli justisminister

Reince Priebus (44) – stabssjef

STABSSJEF: Leder for Republikanernes nasjonalkomité går nå inn i en ny rolle som Trumps stabssjef. Foto: Joe Skipper , Reuters

Washington-veteranen og lederen for Republikanernes nasjonalkomité var blant de første etablerte politikerne i partiet som ga sin støtte til Trump, og nå får han sin belønning.

Stabssjefen regnes som en av de aller viktigste medarbeiderne i Det hvite hus, han fungerer som «dørvakt» til Det ovale kontor, og er gjerne den første og siste personen som presidenten snakker med hver dag.

– Priebus representerer partiapparatet, og utnevnelsen av ham signaliserer et ønske om å samarbeide med kongressen, sier Notaker.

Trump om ny Clinton-etterforskning: – Jeg vil ikke skade dem

Steve Bannon (62) – sjefstrateg og seniorrådgiver

KONTROVERSIELL: Steve Bannon er blitt omtalt som en konservativ flammekaster, og er grunnlegger av det ultrakonservative nettstedet Breitbart News. Foto: Evan Vucci , AP

Høyst kontroversiell og i konflikt med etablerte republikanske politikere. Bloomberg omtalte ham i fjor som USAs farligste politiske operatør, og er av egne partifeller blitt kalt både rasist og høyreekstremist.

Har bakgrunn fra eliteuniversitetene Georgetown og Harvard, i tillegg en fortid som marineoffiser og investeringsbankmann i Goldman Sachs. Før han sluttet seg til Trump-kampanjen, var han sjef for det ytterliggående, Trump-vennlige nettstedet Breitbart News.

– Bannon representerer det motsatte av Priebus – opprør og konfrontasjon. Ved å velge begge skyver Trump problemet foran seg. Det blir vanskelig å holde begge fløyer fornøyde i fire år, sier Notaker.

Nestledere for overgangsteamet:

Chris Christie (53)

TIDLIGERE MOTKANDIDAT: Chris Christie var en av Trumps konkurrenter i det republikanske nominasjonsvalget. Foto: Thomas Nilsson , VG

New Jersey-guvernøren gikk tidlig ut og støttet Trump, var en lojal rådgiver gjennom valgkampen og var nær å bli visepresidentkandidat. Var en av favorittene til å lede overgangsteamet, men ble igjen droppet til fordel for Mike Pence

Hillary Clinton: Derfor tapte jeg

Newt Gingrich (73)

LANG FARTSTID: Newt Gingrich er et kjent navn for de aller fleste med interesse for amerikansk politikk. Foto: Joe Raedle , AFP

Få har like lang erfaring fra korridorene i Washington som denne partiveteranen, som også er tidligere leder i Representantenes hus i Kongressen. Han var en forsøkte selv å bli president i 2012, og trekkes av enkelte analytikere frem som mulig utenriksminister.

Ben Carson (65)

NYKOMLING: Ben Carson var ny på den politiske scenen da han dukket opp i den republikanske nominasjonsvalget. Foto: Chip Somodevilla , AFP

Den pensjonerte kirurgen tapte i likhet med Christie for Trump i Republikanernes nominasjonskamp. Han var den eneste afroamerikaneren blant de republikanske presidentkandidatene. Han ble først politisk aktiv etter at han pensjonerte seg i 2013, og har aldri vært folkevalgt.

Michael Flynn (57)

AUTORITET: Michael Flynn har lang fartstid i det amerikanske militæret, og ble også nevnt som en mulig visepresidentkandidat. Foto: å© Gary Cameron / Reuters , Reuters

Den pensjonerte generalløytnanten, som tidligere ledet den militære etterretningstjenesten Defense Intelligence Agency (DIA). Har siden i fjor vært en av Trumps mest verdsatte uformelle rådgivere, og brifet milliardæren om temaer som IS, Iran og militæret.

Rudy Giuliani (72)

NY UTENRIKSMINISTER?: Washington Street Journal spekulerer i om dette kan bli landets nye utenriksminister. Foto: Ross D. Franklin , AP

Den tidligere borgermesteren i New York, som ble verdenskjent for håndteringen av terrorangrepene mot byen 11. september 2001, skal ha kjent Trump i nærmere 30 år og blir omtalt som en hans nærmeste rådgivere. Han skal være aktuell som kandidat til Trumps nye administrasjon – muligens som utenriksminister.

Jeff Sessions (69)

FORSVARSMINISTER?: Alabama-senatoren er en mulig kandidat til å ta over for forsvarsminister Ashton Carter. Foto: Carlo Allegri , Reuters

Alabama-senatoren var den første senatoren som støtte Trump, og har vært blant hans nærmeste politiske rådgivere. Av New York Times og Washington Post blir han nevnt som mulig ny forsvarsminister.

Les også: Så stor makt får Donald Trump

Overgangsteamets styringsgruppe:

Ivanka Trump (35), Eric Trump (32) og Don Trump jr. (38)

BARNA: F.v. Ivanka, Eric og Don Jr. Trump. Foto: Tasos Katopodis , AFP

Tre av Donald Trumps barn skal være med og lede overgangen. Utnevnelsen har ført til at flere kommentatorer har stilt spørsmål ved om han er i stand til å skille mellom administrasjonen og familiebedriften, etter at milliardæren gjentatte ganger gjennom valgkampen sa at hans egne barn ikke skulle følge ham til Washington, D.C., men i stedet drive The Trump Organization.

Jared Kushner (35)

Ektemannen til datteren Ivanka har vært en innflytelsesrik rådgiver i valgkampen. Han er eiendomsutvikler, investor og avisforlegger, men har ingen tidligere erfaring fra politikken. Han skal imidlertid ha vært dypt involvert i svigerfars valgkamp, og skal til og med ha vært med på å skrive noen av talene.

Han er ortodoks jøde, hvis besteforeldre overlevde holocaust. Dette har han brukt til å motarbeide påstandene om at Trump er antisemitt.

Les også: Dette vil Trump gjøre de 100 første dagene

Chris Collins (66)

HANDELSMINISTER? Chris Collins håper på en rolle som handelsminister i Trump-administrasjonen. Foto: J. Scott Applewhite , AP

I februar ble han den første fra Representantenes hus som ga sin støtte til Trump. Han har vunnet sin tredje periode i Kongressen, hvor han beskjeftiger seg med temaer som energi, helse og økonomi. Han har tidligere uttalt interesse for å bli handelsminister.

Lou Barletta (60)

Som en av de første i Kongressen som ga sin støtte til Trump, er han også kjent for sin harde linje mot illegale innvandrere.

Devin Nunes (43)

NØYTRAL: Devin Nunes tok ikke parti med noen av de republikanske kandidatene i nominasjonsvalget. Foto: J. Scott Applewhite , AP

En erfaren representant i Kongressen og en nær alliert av Paul Ryan. Ulikt en rekke andre republikanere, forholdt Nunes seg nøytral under primærvalgene og uttalte bare at han kom til å støtte den kandidaten som partiet nominerte.

Rebekah Mercer (42)

Datter av hedgefond-magnaten og milliardæren Roger Mercer, som brukte titalls millioner dollar på valgkampen til Donald Trump. Mercer-familien har lenge søkt å forme den konservative politikken med et populistisk, antiestablishment-budskap, og har tette bånd til Stephen Bannon og Kellyanne Conway.

Steven Mnuchin (53)

FINANSMINISTER?: Steve Mnuchin er en av favorittene til å bli USAs finansminister. Foto: Evan Vucci , AP

Den tidligere partneren i Goldman Sachs Group Inc. skal være en av favorittene til å bli ny finansminister, ifølge Bloombergs kilder med innsikt i prosessen. Finansmannens karriere har gått igjennom nettopp den type eliteinstitusjoner Trump har brukt valgkampen på å rakke ned på.

Peter Thiel (49)

Tyskamerikaneren er kjent som en av grunnleggerne av PayPal og en av verdens 250 rikeste. Han var en av Facebooks første investorer, og sitter i dag i selskapets styre.

Marsha Blackburn (64)

TRUMP-FAN: Marsha Blackburn er en stor beundrer av den kommende presidenten. Foto: Mike Segar , Reuters

Den økonomiutdannede kongresskvinnen representerer Tennessee og har vært en stor beundrer av Trump. Tidligere gikk det rykter i de politiske sfærene om at Blackburn kunne bli eiendomsmogulens «running mate» – men den rollen gikk som kjent til Mike Pence.

Tom Marino (64)

Kongressmann som representerer delstaten Pennsylvania. Marino er utdannet advokat og har i likhet med Lou Barletta stått med Trump i lang tid, og er kjent for sin harde linje mot innvandring.

Pam Bondi (50)

KONTROVERSIELL: Pam Bondi var på vei til å saksøke Trump University, men droppet søksmålet. Foto: Scott Audette , Reuters

Lederen for påtalemyndigheten i Florida er en av tilhørerne i Trumps «kategori kontroversiell». Bondi er mest kjent for å ha mottatt en donasjon på 25.000 dollar til sin politiske støttegruppe fra en av Trumps stiftelser.

Sjekken kom i posten kun få dager etter at påtalemyndigheten vurderte rettslige skritt mot Trump University i delstaten – søksmålet ble droppet.

Anthony Scaramucci (52)

Utdannet jurist ved Havard Law of School, jobber på Wall Street og var tidligere en høylytt Trump-kritiker. Har snudd fullstendig om og ble i mai en del av Trump-kampanjens finanskomité.

Les også: Dette er mennene som ga Trump seieren

Ledere for overgangsteamet:

Kellyanne Conway (49) – seniorrådgiver

LEDER: Kellyanne Conway ledet den svært vellykkede Trump-kampanjen. Foto: Joshua Roberts , Reuters

Trumps kampanjeleder. Ble den første kvinne til å lede en republikansk valgkampanje. Er ventet en prominent rolle under Trumps presidentperiode.

David Bossie (51) – nestleder



Den politiske aktivisten fra Boston Massachusetts har vært en svoren kritiker av Clinton-familien i flere tiår. Han ble rekruttert til Trumps kampanje i september for det samme formål.

Dan Scavino – Sosiale medier-sjef

SOSIALE MEDIER SJEF: Dan Scavino er en viktig brikke i Trumps strategi på sosiale medier, som trolig kommer til å spille en viktigere rolle enn hos noen tidligere presidenter. Foto: Brian Snyder , Reuters

Spilte en viktig rolle for Trump-kampanjen i juli hvor han forsvarte eiendomsmogulen da han ble beskyldt for å ha utvist antisemittiske holdninger i en twitter-melding rettet mot Hillary Clinton.

Stephen Miller – politisk rådgiver

Jobbet under Alabama-senator Jeff Sessions før han ble en del av den republikanske presidentkandidatens kampanje i januar. Han fikk rollen som seniorrådgiver og var en av Trumps fremste konsulenter på utenriks- og innenrikspolitikk.

Hope Hicks (27) – pressesekretær

PRESSESEKRETÆR: Hope Hicks har tidligere jobber for Trumps datter Ivanka. Foto: Chip Somodevilla , AFP

Har tidligere jobbet i Trump Tower for Ivanka, hvor hun hadde ansvar for å markedsføre og ekspandere merkevaren «Ivanka Trump Collection».

Jason Miller – kommunikasjonsdirektør

Miller var kommunikasjonsrådgiver for Trumps konkurrent om det republikanske nominasjonskandidaten Texas senator Ted Cruz.

Ikke gjennomførbare? Slik kan det gå med Trumps forslag

Donald McGahn – rådgiver

Tidligere formann i Federal Election Commission, som er et tilsynsorgan med ansvaret for å håndheve regulering av valgkampfinansieringen. Han har fungert som advokat for Trump-kampanjen.

Katie Walsh – seniorrådgiver

Var leder i Den republikanske nasjonalkommitee (RNC) som er partiets nasjonale nivå, og koordinerer partiets valgkampanjer og finansieringen av de.