Dette er hjertet av Trump-land

GRUNDY/PIKEVILLE (VG) Røyken stiger opp fra en av de få kullfabrikkene som ennå ikke er nedlagt. I disse døende gruveområdene er Donald Trump innbyggernes eneste håp.

Fra kullbrenneriet lyser flammene opp blåtimen ved Jewell Coke Plant. Etter forbrenningen slippes kullet ned i en oppsamlingskanal – steinkullet skal bli koks.

Vi er like utenfor småbyen Grundy i de grønne Appalache-fjellene i sørvestre Virginia – midt i områdene som en gang var rike av det svarte gullet. Det er lenge siden nå.

– Hun har horn og hale. Det har ikke kommet et sannhetens ord ut av den kvinnen på 30 år.

Gary Elsweke (67) er som de fleste andre her fly forbannet på Hillary Clinton, og ikke mist på president Barack Obama, som de mener driver en krig mot kullet.

Elsweke er en snartur innom Wade Indicott (54) sitt bilverksted ved hovedveien som kroker seg gjennom byen.

– Uten kull kommer hele dette landet til å lide, sier Indicott, som jobbet i kullgruve fra han var 18 år, og frem til han mistet jobben i 2010.

Ved siden av står Indicotts kollega Brandon Stone (31). Også for ham er det bare ett valg: Donald Trump.

Obama-forakt

De siste tiårene har åtte av ti kullgruver i Virginia blitt lagt ned. Selv om nedgangen begynte før Obamas tid, noe automatisering og fallende etterspørsel sørget for, så raser innbyggerne her over Obama-administrasjonens strenge reguleringer og store fokus på klimapolitikk.

Her fnyser de fleste vi møter over menneskeskapte klimaendringer.

– Vi skal ta jobben fra mange kullgruvearbeidere og kullselskaper, sa Hillary Clinton på et valgmøte i West Virginia i mars.

Det gjorde ikke akkurat stemningen bedre. For innbyggerne i Grundy er det kullet som har gitt dem mat på bordet. Byen ligger i Buchanan fylke, der 69,7 prosent av velgerne stemte på Donald Trump under primærvalget i vår.

Det er den aller største oppslutningen Trump fikk i et amerikansk fylke.

Langs en smal stikkvei noen kilometer unna sitter Gary Stacy (49) bak et bord fylt med selvdyrkede epler, agurker, bønner, tomater og poteter.

NYTT LEVEBRØD: Gary Stacy (49) mistet jobben i kullindustrien. Nå selger han frukt og grønnsaker, men sliter med å få ting til å gå rundt. Her sammen med forloveden Michelle Abel og hennes datter Shannon Abel. Foto: Thomas Nilsson/VG

– På en måte støtter jeg Trump, på en måte ikke. Det er vanskelig å stole på ham. Det er vanskelig å stole på noen politikere. De lover noe, og gjør det motsatte. De lar oss være ute i kulden.

– Kommer du til å stemme på Trump?

– Jeg har ikke bestemt meg ennå. Kanskje jeg ikke kommer til å stemme på noen, sier 49-åringen.

Tvilende

Donald Trump har lovet å bringe jobbene tilbake i kullindustrien, men Stacy tror ikke på ham. Han tror at det toget har gått og at det ikke finnes noen vei tilbake.

Som så mange her har 49-åringen en lang karriere bak seg fra kullgruvene. For ti år siden mistet han jobben. De siste årene har han forsøkt å tjene penger på salg av frukt og grønt langs veien. Mellom 12 og 14 timer hver dag sitter han eller familiemedlemmer her.

– Vanligvis tjener vi mellom 30 og 40 dollar (mellom 240 og 320 kroner) dagen. Er vi heldige, så kanskje mellom 100 og 150 dollar (mellom 800 og 1200 kroner).

VURDERER Å FLYTTE: Samantha Blankenship (34) har bodd i Grundy i hele sitt liv. De siste tiårene har fraflyttingen vært stor, og også hun vurderer å dra. Foto: Thomas Nilsson/VG

Samantha Blankenship (34) syntes Grundy har blitt et trist sted. Fraflyttingen har vært stor de siste tiårene.

– Jeg føler at områdene her, som hovedsakelig er involvert i kullgruvedrift, blir angrepet. Det er feil, og jeg tror at Trump vil være bedre enn Hillary til å hjelpe oss.

De fleste av hennes venner og familie kommer til å gi sin stemme til Trump i november.

– Det handler om det man kaller krigen mot kullet. Det er derfor så mange her lener seg mot ham. Selv om han kanskje ikke er ideell som kandidat, så føler vi at han vil hjelpe mer enn Hillary. Hun vil bare fortsette rotet som Obama har skapt her.

– Tror du at Donald Trump vil klare å bringe kullgruvejobbene tilbake?



– Jeg tror at han i det minste vil prøve mer enn det Hillary vil. Hun vil bare glemme oss.

ARBEIDSLEDIG: Verken Sereah Scott (20) eller ektemannen Braxton får seg jobb her, så nå skal mannen ta med seg campingvognen og kjøre av gårde i håp om bedre lykke. Her med sønnen Braxton (2) på armen. Foto: Thomas Nilsson/VG

Arbeidsledighet

Sereah Scott (20) står utenfor en sliten campingvogn med sønnen Braxton på armen. Verken hun eller ektemannen får seg jobber her, så nå skal mannen hennes ta med seg campingvognen og kjøre av gårde i håp om en jobb.

– Trump er den eneste som jeg tror kommer til å gjøre en forskjell.

Selv om støtten til Trump i Buchanan fylke var overveldende, får han ikke stemmene til Randall Porter (51) og Ronnie Larner (51). Kameratene jobbet i kullgruver siden de var tenåringer, men det fikk en brå slutt da de ble alvorlig skadet og uføre.

– Jeg tror ikke på Trump. Han kommer ikke til å klare å få jobbene tilbake hit, hvordan skal han klare det? Det aller meste av kullet er jo utvunnet, sier Porter.

TROR IKKE PÅ TRUMP: De tidligere gruvearbeiderne Randall Porter (t.v) og Ronnie Larner nekter å stemme på Donald Trump. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Jeg stemmer ikke på noen denne gangen. Liker ingen av dem, supplerer Larner.

Kjører vi en times tid nordover langs US Route 460 kommer vi til Pikeville i Kentucky. Også her, samt hos naboene i West Virginia, har kullindustriens dødsleie ført med seg vanskelige tider.

Det vet Gary Collins (65) alt om.

Håper på Trump

DÅRLIGE TIDER: Gruveeier Gary Collins (65) i Pikeville i Kentucky måtte stenge gruven sin for åtte måneder siden. Foto: Thomas Nilsson/VG

Vi står i kullgruven han har eid i 12 år. For åtte måneder siden måtte de stenge, og 12 mann mistet jobben. Nå planlegger han imidlertid å åpne igjen.

– Vi åpner nå fordi det nærmer seg valget, og jeg håper at Trump vinner, sier han og fortsetter:

– Det er veldig dårlige tider nå. Man prøver å få endene til å møtes inntil vi får noen til å styre landet vårt som kan få folk tilbake i jobb og som vil bruke vår egen energi i stedet for andre lands.

Gruveeieren har stor tro på at Trump kan bringe jobbene tilbake til kullindustrien.

– Han er en suksessfull forretningsmann, og man er nødt til å stole på noen. Hillary har allerede sagt at hun vil stoppe kullindustrien, så da sier jeg automatisk nei til henne. For jeg lever av kull og vi har brent kull i hundrevis av år i dette landet.

– Hvordan blir det for deg personlig om Clinton blir valgt?



– Det vil jeg ikke en gang tenke på.

DØENDE INDUSTRI: I Virginia er åtte av ti kullgruver nedlagt de siste tiårene. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Handler om overlevelse



Lederen for Kentucky Coal Association (en organisasjon som representerer kullindustrien i delstaten), Bill Bissett, sier til VG at han mener Obama-administrasjonen har størsteparten av skylden for nedturen, men at også naturgass og den lave pris er medvirkende årsak.

– Dersom én person, president Obama, kan påføre så mye skade og gjøre det uten støtte fra Kongressen, så er det mulig at én president, som er for kull, kan påvirke vår industri positivt, svarer Bissett på spørsmål om han tror Trump kan bli deres redningsmann.

Det har blitt kveld når vi kommer tilbake til Grundy fra Kentucky. I en busslomme sitter Bobby May (58), Ray Davies (76), Tim Looney (48) og Raymond Yates (75). May har startet sin egen business ved å selge Trump-effekter, og kameratene har slått seg ned i fluktstoler ved siden av ham denne kvelden.

ET BEDRE AMERIKA? Med Trump som president er svaret ja, mener Bobby May (58) og 76 år gamle Ray Davies (foran). Foto: Thomas Nilsson/VG

– Jeg er republikaner, men dette handler ikke om å være republikaner eller demokrat. Her i kullområdene handler det om overlevelse, sier May.

Looney jobbet syv år i gruvene, men mistet jobben.

– Livet er vanskelig for folk her. Folk har mistet jobbene sine og får ikke nye. Hillary sier at hun vil få en slutt på alt her, så vi er nødt til å stemme på noen som vil gi oss en sjanse, sier han og fortsetter:

– Derfor er vi nødt til å gi Trump en sjanse. Gi ham fire år. Hvis han ikke klarer det så stemmer vi på noen andre neste gang.