Dette er Hillary Clintons e-post-mareritt

Her er det vi vet om e-post-skandalen som har preget Hillary Clintons valgkamp fra starten.

Fredag opplyste FBI-sjef James Comey kongressen om at det var funnet nye e-poster som kunne være relevante for etterforskningen av Clintons bruk av en privat e-postserver.

Dermed var søkelyset igjen på e-postene som Hillary Clinton sendte fra en privat e-postkonto mens hun var utenriksminister i USA fra 2009–2012.

De nye opplysningene har gjort at Clinton har falt på målingene, men fem dager før valget har hun likevel fortsatt en knapp ledelse på Donald Trump.

Demokratenes presidentkandidat har nå en oppslutning på 47,0 prosent, mens republikanernes kandidat får støtte fra 45,3 prosent, viser gjennomsnittet av de seks siste landsdekkende målingene, utarbeidet av RealClearPolitics.

Dette er det vi vet om saken så langt.

Slik startet saken



Da Hillary Clinton ble utenriksminister i 2009, og begynte hun å bruke e-postkontoen hdr22@clintonemail.com. Kontoen var tilknyttet en privat server.

Clinton hadde ingen offisiell e-postkonto mens hun var utenriksminister, og brukte sin private konto også i jobbsammenheng. Frem til da var det ikke uvanlig at utenriksministere brukte sin private e-post, noe Clinton også senere skulle bruke til sitt forsvar.

I oktober 2009 kom det imidlertid nye forskrifter, som strammet inn reglene.

Saken kom frem i forbindelse med en gransking av angrepet mot det amerikanske konsulatet i Benghazi i Libya i 2012, der fire amerikanske statsborgere ble drept. Komiteen som skulle granske saken ba om innsyn i e-postene fra Hillary Clinton, som hadde gått av som utenriksminister i 2013. I desember 2014 leverer Clinton inn mer enn 30.000 e-poster til Utenriksdepartementet.

Ble ikke tiltalt



Våren 2015 ble e-post-saken for alvor kjent. Da trykket New York Times en sak der det ble avslørt at Clinton, mens hun var utenriksminister, sendte og mottok e-poster ved bruk av en privat e-postadresse og ved hjelp av en privat server.

Det kan ha vært brudd på amerikansk arkivlov, som fastslår at all tjenestekorrespondanse skal bevares for ettertiden. Clinton ba kort tid etter Utenriksdepartementet om å offentliggjøre e-postene hun har sendt inn, samtidig som hun opplyste om at hun hadde slettet private 32.000 e-poster.

FBIs etterforskning av saken konkluderte med at det ikke var grunn til å ta ut tiltale mot henne, men Clinton fikk kraftig kritikk for å ha vært «ekstremt uforsiktig».

Flere ser på saken som et eksempel på Clintons manglende dømmekraft, og hennes motstandere har gjennom valgkampen brukt saken for det den er verdt. Flere har kritisert henne for at hun gjorde sensitive opplysninger tilgjengelig for hackere.

