Dette er de politiske forskjellene mellom Clinton og Trump

Både Donald Trump (70) og Hillary Clinton (69) har nå avgitt sin stemme i det amerikanske presidentvalget. Her kan du lese hva som skiller dem politisk.

Helse

Clinton: Vil beskytte og utvide Obamas helsereform. Har også sagt hun vil sørge for at medisiner blir billigere, og at produsentene ikke skal kunne øke prisene urimelig.

Trump: «Vi vil avskaffe og erstatte den forferdelige skandalen kjent som #Obamacare!», har han blant annet twitret om Obamas helsereform. Han har sagt han vil erstatte den «med noen bedre».

Utenrikspolitikk

Clinton: Ønsker fokus på diplomati, og har sagt at hun vil stå side om side med USAs allierte rundt i verden. Vil ha enda tøffere luftangrep mot IS i Syria og Irak. Hun vil også angripe IS, og avslører deres terrorplaner, online, med hjelp fra Silicon Valley

Trump: Mener USA må komme først, og antydet at landet ikke nødvendigvis vil hjelpe andre NATO-land. Har sagt han skal knuse IS, men ikke sagt hvordan. Er derimot kritisk til Clinton for å ha «røpet» planene hun har for det samme.

Innvandring

Clinton: Har foreslått en plan for hvordan papirløse immigranter kan bli fullverdige statsborgere.

Trump: Vil bygge den etterhvert så omtalte muren mellom USA og Mexico, som han hevder Mexico skal betale. Han ønsker også å returnere 11 millioner papirløse immigranter, samt at han har sagt at han vil gjøre det ekstra vanskelig for muslimer å komme til landet.

Økonomi

Clinton: Ønsker å heve minstelønnen. Ønsker å heve skatter for de rikeste og lukke «Wall Street»-smutthull. Hun vil slå ned på selskaper som flytter overskuddet ut av landet for å unngå skatter, og sørge for at selskaper som flytter jobber ut av landet må tilbakebetale skatteletter de får i USA. Vil reforhandle frihandelsavtalen TPP.

Trump: Sa først han ikke ville heve minstelønnen. Har senere sagt at han støtter å gjøre dette, men at delstatene skal bestemme hvor mye. Vil senke inntektsskatt og begrense næringslivsskatt og ha mindre offentlig regulering. Trump vil reforhandle handelsavtaler han mener katastrofalt dårlige, og har sørget for at arbeidsplasser har forsvunnet ut av landet.

Klima

Clinton: Ønsker å bekjempe global oppvarming blant annet ved å satse mer på fornybar energy, kutte utslipp og gjøre USA mindre avhengig av olje.

Trump: «Global oppvarming er en bløff», er noe av det Trump har uttalt. Selv om han også har hevdet ikke å ha sagt dette, noe han beviselig har sagt. Han mener for øvrig at USA ikke bør følge klimaavtalen fra Paris.

Utdanning

Clinton: Ønsker at alle skal kunne ta høyere utdanning uten å måtte ta opp lån. Når det gjelder grunnskoler ønsker hun valgfrihet innenfor den offentlige skolen.

Trump: Har ikke sagt noe konkret om studielån annet enn at han mener staten ikke bør tjene penger på det. Ønsker å bruke 20 milliarder dollar for å sørge for at folk i fattigdom skal kunne velge privatskoler.

Våpen

Clinton: Ønsker utvidet bakgrunnssjekk for våpenkjøpere, for å unngå at voldelig kriminelle, rusmisbrukere og mentalt syke får kjøpt våpen. Clinton ønsker også å «stenge smutthull i loven», samt utfordre våpenlobbyistene.

Trump: Vil forsvare det andre grunnlovstillegget (retten til å bære våpen) uten innskrenkinger. Han ønsker ikke utvidet bakgrunnssjekk, men ønsker å sørge for at systemet man har i dag fungerer bedre, ved å sørge for at delstatene blir flinkere til at kriminelle og mentalt syke blir registrert.

Abort

Clinton: Støtter retten til selvbestemt abort. Hun har uttalt at hun ønsker at abort skal være «trygt, lovlig og sjeldent»

Trump: Har uttalt at han er mot retten til selvbestemt abort. Han har også sagt at det bør være en form for straff for dem som tar abort. Han er derimot for abort dersom det er snakk om voldtekt, eller at kvinnens liv står i fare.

Kilder: Kandidatens offisielle nettsider, CNN, Washington Post, The Guardian, ontheissus.org og usnews.com