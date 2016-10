Demokrat-topp til VG: – Skammelig av Trump

LAS VEGAS (VG) Donald Trump nektet å si om han vil godta resultatet dersom Hillary Clinton vinner. – Han spottet demokratiet, sier lederen av Demokratenes nasjonalkomité.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Gjentatte ganger har Republikanernes presidentkandidat Donald Trump (70) hevdet at valget er fikset – mot ham. Han gjentok påstandene i nattens debatt, og da han fikk spørsmål om han kom til å godta valgresultatet dersom han taper svarte han:

– Jeg vil se på det når den tid kommer. Det er så uærlig. Media er uærlig, men jeg tror velgerne vil gjennomskue det.

Bakgrunn: Trump lover ikke å anerkjenner valgresultatet

Clinton karakteriserte disse bemerkningene som forferdelige. Uttalelsen har skapt stor oppmerksomhet i USA, ikke minst her på University of Nevada i Las Vegas, hvor den aller siste debatten i natt gikk av stabelen.

VGTV: Se alle høydepunktene fra nattens debatt

– Undergraver demokratiet



Donna Brazile er leder for Demokratenes nasjonalkomité (DNC). På spørsmål fra VG om hvilke konsekvenser Trumps påstander kan få, svarer hun:

– Han spottet demokratiet. Jeg tror på landet vårt.

Kommentar: Donald Trump ødela for seg selv

Trump har en rekke ganger oppfordret sine velgere til å overvåke valglokaler i fordi han mistenker at folk kan komme til å stemme flere ganger, utgi seg for å være andre enn de er og at folk som ikke har rett til å stemme likevel gjør det.

– Jeg vokste opp i en tid med borgerrettsbevegelsen, i en tid der folk ble nektet retten til å stemme simpelthen på grunn av hudfargen deres. Vi har nådd en milepæl nå, og det å se at en kandidat som stiller til valg for den øverste stillingen i landet ..., sier hun og fortsetter:

– Vi (USA journ.anm.) er et eksempel for verden. Det og ha en presidentkandidat som undergraver demokratiet vårt er skammelig.

– Trumps beste debatt



I debatten sa Trump at et bevis på at systemet er fikset er at Hillary Clinton i det hele tatt får lov til å stille som presidentkandidat. Hun mener hun har begått kriminelle handlinger ved å bruke en privat e-postserver da hun var utenriksminister.

USA-ekspert om debatten: – Det er ren barnehage

I forrige debatt sa han at hun burde vært fengslet, og at han vil reise ny etterforskning mot henne dersom han blir president.

Trumps kampanjeleder Kellyanne Conway ville ikke svare VG på spørsmål om hvorfor Trump ikke vil si om han kommer til å godta valgresultatet eller ikke. I et direktesendt intervju med CNNs Dana Bash gikk Conway midt i intervjuet etter å ha blitt grillet på samme tema.

Kommentar: Obamas halvbror ba VG om betaling

Conway svarte imidlertid gladelig på spørsmål om hvordan hun syntes debatten gikk. Innsatsen til Trump omtalte hun som «strålende».

– Det var Donald Trumps beste debatt, og han har hatt mange gode, sier hun til VG og mener han klarte å få Clinton på defensiven.

– Jeg syntes det var komisk at hun sa at hun ønsker likelønn for kvinner, når Clinton Foundation har gitt lavere lønn til kvinner.

I en CNN-undersøkelse svarer 52 prosent at Clinton gjorde det best i debatten – mot Trumps 39 prosent.

Les også: Melania Trump om skandalevideoen



– Lei av at folk lyver til dem



I den første debatten kom både Donald Trump og kona Melania ut i «spin room» for å snakke med pressen. Det gjorde de ikke forrige gang, og heller ikke i natt. Men forretningsmannens eldste sønn, Donald Trump Jr., kom ut.

På spørsmål fra en journalist om hvorfor Wikileaks-dokumentene om Hillary Clinton er viktige for det amerikanske folket, svarer han:

– Dersom folk begår svindel, dersom amerikansk innflytelse blir solgt, så burde folk få vite om det. Det burde vært en grad av åpenhet i myndighetene. Dette er ikke privatpersoner – dette er folk på høyeste nivå.

Trumps sønn viser til påstandene om at Clinton Foundation har fått penger fra folk og nasjoner som har forsøkt å kjøpe seg innflytelse.

– Hillary Clinton snakker om vårt forhold til Russland, men hun snakker ikke om det faktum at etter at Bill Clinton ga en sekssifret (dollar journ.anm.) i Russland, så solgte vi 20 prosent av amerikansk uran til den billigste summen i amerikansk historie to uker etterpå. Hvorfor snakker man ikke om det? Det amerikanske folk burde få vite det. Jeg tror amerikanere er lei av at folk lyver til dem.

Pornokonge: Vil kjøpe «skandaløse» videoopptak av Trump