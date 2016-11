De heteste navnene til Trumps regjering

Spekulasjonene går høyt rundt hvem som vil få ministerposter av Donald Trump. Dette er favorittene.

I flere måneder har Trumps team forberedt hva som må gjøres dersom han vant. Enhver amerikansk presidentkandidat har et såkalt overgangsråd, som sammen med personer fra Det hvite hus sørger for at overgangen fra én president til en annen går så glatt som mulig.

OVERGANGSLEDER: Chris Christie leder rådet som er ansvarlig for å forberede Trumps vei inn i Det hvite hus. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

I oktober talte Trumps overgangsråd et hundretalls personer. Rådet ledes av Chris Christie, guvernøren for delstaten New Jersey. Han er pro-Israel, abortmotstander, innvandringsmotstander, og har blant annet nektet å øke minstelønnen for lavtlønte i New Jersey. Og i likhet med Trump snakker han høyt.

Det er likevel tvilsomt at han vil få en av ministerpostene til Trump, mener redaktør i Minerva, Nils August Andresen.

– Christie var blant de første som støttet Trump, og var nær ved å bli visepresidentkandidat. Men han sliter med skandaler fra sin tid som guvernør, sier Andresen.

Fredag ettermiddag antyder Trump at han snart vil bestemme seg:

Flere eksperter mener det er vanskeligere enn tidligere å gjette seg til personene. Dette er noen av dem det snakkes om:

Utenriksminister:

Bob Corker og Newt Gingrich er begge nevnt som mulige utenriksministre. Gingrich har i likhet med Rudy Giuliani stått Trump bi lenge, og Trump har selv sagt at Gingrich kommer til å få en rolle i hans regjering. Han ble imidlertid ikke visepresident.

Bob Corker leder for tiden Senatets utenrikskomité, og møtte tidligere i år utenriksminiter Børge Brende.

Forsvarsminister:

Mike Flynn og tidligere FN-ambassadør John Bolton er de heteste kandidatene her, sammen med den erkekonservative senatoren Jeff Sesssions.

– Bolton har ingen vinnende personlighet. Men han er en hauk som vet å slå hånden i bordet. Han har skrevet en bok som heter «Surrender is not an option», og det sier vel alt. Han eller Mike Flynn kan fort bli forsvarsminister, tror Norheim.

Flynn er tidligere leder for Military Intelligence Board i det amerikanske forsvaret, og har lenge vært Trumps rådgiver i spørsmål om nasjonal sikkerhet. Han var også aktuell som visepresidentkandidat.

– Flynn deler Trumps syn på at den viktigste konflikten i dag ikke er med Russland eller Assad, men mot IS og islam. Flynn som rådgiver er et tegn på at Trump vil føre en russiskvennlig utenrikspolitikk, som legger lite vekt på demokrati eller allianser, mener Andresen.

DEN SATT: Tidligere general Mike Flynn har vært Trumps sikkerhetsrådgiver. Nå spekulrerer det om han blir USAs neste utenriksminister.FOTO: REUTERS/Mike Segar

Finansminister:



Steve Mnuchin, tidligere leder for investeringsbanken Goldman Sachs, er ifølge Financial Times en av kandidatene som finansminister. Han har vært Trump-kampanjens økonomiansvarlige, og er ifølge Dagens Næringsliv også en forretningspartner av Trump.

Justisminister:

Rudy Giuliani, tidligere borgermester i New York. Han har lenge vært i Trumps indre sirkel av rådgivere og støttespillere. Det spekuleres i om han vil bli utnevnt til riksadvokat av Trump. Minervas Andresen har liten tro på at han vil spille en stor rolle i Trumps administrasjon.

HØR NÅ DA: New Yorks tidligere borgermester anses for å være i Trumpd indre sirkel under valgkampen, sammen med blant annet kampanjeleder Kellyanne Conway. Her taler Rudy Giuliani til støtte for Trump tidligere i høst. FOTO: REUTERS/Jonathan Ernst

– Hans oppgave har vært å forsvare Trump i offentligheten. Men han er likevel gårsdagens mann.

Kristian Norheim, tidligere utenrikspolitisk talsmann for Frp og nåværende seniorrådgiver i Gambit, mener Giuliani kan bli USAs neste justisminister.

– Jeg er i Washington nå, og i går snakket jeg med folk i det republikanske partiet som mener det er naturlig at Giuliani får en plass i regjeringen, sier Norheim.

Energiminister:

IKKE HENNE: Sarah Palin har jobbet for å få Trump inn i Det hvite hus. Norske eksperter tror ikke det vil gi henne en ministerpost. FOTO: REUTERS/Mark Kauzlarich

Sarah Palin, tidligere guvernør for Alaska og sentral i den radikale Tea Party-bevegelsen, har vært nevnt som mulig energiminister. Norheim tviler imidlertid på det.

– Jeg tror ikke det er sannsynlig at folk fra Tea Party-bevegelsen vil få særlig sentrale stillinger. Trump trenger et team som kan bære en regjering og som kan fagområdene de settes til å lede, sier Norheim.

VISEPRESIDENT: Mike Pence. Klimaskeptiker og anti-darwinist: «En dag vil vitenskapsmenn se at det er kun teorien om intelligent design som gir en rasjonell forklaring på det kjente univers», sa han i 2000. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

– Det er ingenting som tyder på at Trump lytter til Mike Pence. Det han har sagt om Russland er i direkte motsetning til hva Trump har sagt. Tradisjonelt er visepresidentembetet helt uviktig, sier Minervas Andresen.