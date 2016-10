De er Trumps sinte menn

YOUNGSTOWN (VG) De er menn, hvite, middelaldrende – og forbannet. For Donald Trump går veien til Det hvite hus gjennom rustbeltet.

– Jeg er en Donald-fan, sier Rick Papp (62).

– Samme her, supplerer Jim Mullin III (49).

Med hvite vernehjelmer på hodet, kledd i den karakteristiske blå arbeidsskjorten, er disse to selve symbolet på Donald Trumps største tilhengerskare. I USA kalles de «blue collar» etter fargen på industriarbeidernes skjorter.

Vi står utenfor Youngstown Thermal, fabrikken som har stått i hjertet av Youngstown i Ohio i 118 år – gjennom oppturene da byen lå i den største stålproduserende regionen i verden, og gjennom de mange nedturene siden slutten av 1960-tallet.

Papp var på bryllupsreise den mandagen som fikk tilnavnet «Black Monday» – 19. september 1977. Gjennom tv-nyhetene fikk han beskjed om at han og over 10.000 kolleger hadde mistet jobben da byens hjørnesteinsbedrift Youngstown Sheet and Tube Company stengte dørene.

Nitrist ballade

Siden har byen vært som en nitrist ballade, som Bruce Springsteens «Youngstown»:



REPUBLIKANERNES PRESIDENTKANDIDAT: Donald Trump (70). Foto: Thomas Nilsson/VG

«From the Monongahela valley

To the Mesabi iron range

To the coal mines of Appalachia

The story's always the same

Seven hundred tons of metal a day

Now sir you tell me the world's changed

Once I made you rich enough

Rich enough to forget my name»

Lyspunktene har vært fraværende de siste tiårene: Tusenvis av jobber har forsvunnet til Mexico og Kina, og fraflyttingen har vært stor.

Lønn som i 1978

Men et nytt håp er tent. Han heter Donald Trump (70).

– Dette har vært et demokrat-område i flere tiår, og ingenting har skjedd. Det har bare gått ned, ned, ned. Jobbene har forsvunnet, og vi får ingen støtte. Hillary betyr bare status quo og utenrikspolitikk, sier Papp og fortsetter:

KJERNEN AV TRUMP-VELGERNE: Industriarbeidere i rustbeltet er Donald Trumps harde kjerne velgere. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Vi er nødt til å gjøre ting her i USA først: Skaffe flere jobber og kanskje hjelpe til med lønninger og levekostnader. Donald Trump er en forretningsmann, og forretninger er det vi trenger mer av i dette landet. Så hva har vi å tape?

– Vi må prøve noen andre enn en politiker, supplerer kollegaen Jim Mullin III.

Etter at Papp mistet jobben på Youngstown Sheet and Tube Company har han jobbet på seks ulike stålfabrikker – som alle har blitt nedlagt på rekke og rad. I dag tjener han den samme summen som sto på lønnsslippen hans i 1978.

– Det sier noe om hvor dårlig det er her, sier 62-åringen.

Masseutmeldelse

Siden Donald Trump gikk opp på den politiske scenen har demokrater her ringt ned partikontoret for å melde seg ut av partiet. De har funnet seg et nytt parti, en ny kandidat og et nytt håp.

For forretningsmannen fra New York har sagt at han skal hente jobbene tilbake fra Kina og Mexico – tilbake til byene i det såkalte rustbeltet som går gjennom delstatene i det nordøstre USA. Rustbeltet begynner nord i New York, fortsetter gjennom delstatene Pennsylvania, Ohio, Michigan, Indiana og ender i nordlige Illinois og østlige Wisconsin.

En fersk meningsmåling fra Washington Post og ABC News viser at Trump leder med nesten 60 prosentpoeng blant hvite menn uten utdanning.

STENGTE DØRER: Nedleggelsen av stålfabrikken Youngstown Sheet and Tube Company rammet Youngstown hardt. Over 10 000 ansatte mistet jobben etter at de stengte dørene i 1977. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Tror du Trump klarer å bringe jobbene tilbake?

– Ja, det tror jeg. Hans plan om å skattlegge de som flagger ut, vil tvinge dem til å bli. Jeg tror de vil komme tilbake, svarer Mullin III.

Hvor enn man kjører på kryss og tvers gjennom Youngstowns gater er det ikke langt mellom Trump-skiltene i folks hager. Clinton-navnet klinger ikke godt her, for innbyggerne har ikke glemt NAFTA, handelsavtalen som ble inngått i 1994 mellom USA, Mexico og Canada i regi av hennes ektemann Bill. Avtalen kostet byen tusenvis av arbeidsplasser.

– Beste av to onder

En av plenene med Trump-skilt stukket godt ned i jorden tilhører Dan Tufaro (67). Han er administrerende direktør i et firma som driver med stålproduksjon.

– Vi henger i en tynn tråd nå. Forretningene er forferdelige, sier han, og legger til at det har vært slik de to siste årene.

DÅRLIGE TIDER: Dan Tufaro (67) er administrerende direktør i et firma som driver med stålproduksjon. – Forretningene er forferdelige, sier han. Valget om å stemme på Trump var enkelt for ham. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Kan Trump hente tilbake jobbene hit, tror du?

– Vel, det er et bedre valg enn Hillary. Han er den beste av to onder, det er slik vi ser det.

På en av naboplenene klipper industriarbeideren John Wardle (62) gresset.

– Ting har gått feil vei i lang tid nå, og han er det nærmeste vi kommer å få en slags forandring.

– Om jeg tror han kan bringe tilbake jobbene? Tja ... La oss si det slik: Det er en større sjanse at han gjør det enn Hillary som kommer til å gjøre det samme som Obama.

– Stor sjanse

Tilbake på Youngstown Thermal viser Rick Papp og Jim Mullin III oss rundt i fabrikken fra 1898.

– Det er en stor sjanse å ta med Trump. Han er ikke en godt likt mann, men hvis det er det beste vi har, sier Papp og drar på det.

– Er det noe dere ikke liker ved Trump?

– Hans arroganse, sier kollegene i kor.

– Han har et stort ego og ser ned på folk, men hvis han klarer å få tilbake forretningene og få fart på økonomien, så spiller det ingen rolle hvordan han er.