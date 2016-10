Clinton: – Vi kan ikke ta foten av gassen

PALM BEACH (VG) Hillary Clinton ligger best an til å vinne valget, men advarer velgerne mot å være for selvsikre på seier.

Det var feststemning i gymsalen på Palm Beach State College da Hillary Clinton gikk på scenen mens over 500 tilhengere sang «Happy Birthday».

Demokratenes fyller nemlig 69 år i dag, men mye tid til privat feiring blir det ikke med under to uker til USA skal velge sin neste president.

Clinton har de siste ukene ledet med en betydelig margin på meningsmålingene de siste ukene, men nå har mellomrommet til rivalen Donald Trump (70) krympet.

– Det er bare 13 dager igjen til valget, og det er veldig klart hvor mye som står på spill her. Jeg skal jobbe så hardt som jeg kan for å nå ut til flest mulig mennesker de neste 13 dagene, sa en energisk Clinton fra scenen og fortsatte:

– Vi kan ikke ta foten av gassen. Alle stemmene gjelder. Spør bare Al Gore.

Dramatisk opptelling

Med det viste Clinton til presidentvalget i 2000 da Gore til slutt tapte mot George Bush etter en dramatisk ny opptelling av stemmene her i Florida. Kun 537 stemmer skilte de to.

Det er svært jevnt mellom Clinton og Trump i Florida – vippestaten med den største premien i form av 29 valgmenn. I den ferskeste meningsmålingen, fra Bloomberg, leder Trump med to prosentpoeng. I et gjennomsnitt av de siste målingene har Clinton en knapp ledelse på 1,6 prosentpoeng.

LANG KØ: Allerede tre timer før Clinton gikk på scenen var køen utenfor lang. Foto: Thomas Nilsson/VG

Kampen om «Sunshine State» kommer med andre ord til å bli en thriller helt til siste slutt – derfor bruker begge kandidatene mye tid her i innspurten. Allerede mandag denne uken åpnet stemmelokaler for forhåndstemming i sørlige deler av Florida.

På et valgmøte i Coconut Creek, nord for Fort Lauderdale, tirsdag ba Clinton velgerne ikke bli for sikre på seier.

– Det kommer til å bli et tett løp, sa hun da.

Etter valgmøtet i Palm Beach dro hun direkte til et nytt i Tampa på Floridas vestkyst.

HÅPER PÅ HILLARY: Sherry Thomas (68) fra Boca Raton i Florida kjørte til Palm Beach for å høre sin favoritt tale. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Som en fotballkamp



Et stort flertall av tilhørerne i Palm Beach var kvinner – en av dem Sherry Thomas (68) fra Boca Raton.

– Det ser bra ut for Clinton, men vi kan ikke feire før det er over. Folk er nødt å komme seg ut å stemme, det er så viktig. Dette er som en fotballkamp – man vet ikke utfallet før de 90 minuttene er over, sier Thomas til VG og legger til at ektemannen har jobbet frivillig for Clinton-kampanjen ved å banke på dører for å få folk til å stemme.

TØR IKKE TA SEIER PÅ FORSKUDD: Clinton gjør det best på meningsmålingene, men Lisa Susser (49) tør ikke å juble før resultatet er klart. Foto: Thomas Nilsson/VG

Hun mener at det er på høy tid at USA får en kvinnelig president.

– Og så tror jeg at Hillary Clinton kan bringe folk sammen. Det tror jeg ikke at Trump vil klare.

Lisa Susser (49) fra Palm Beach tør heller ikke å ta noen seier på forskudd.

– Man kan ikke begynne å feire før valgresutaltet er klart, men både mannen min og jeg håper at hun blir USAs første president. Jeg tror hun kommer til å bli veldig bra, sier hun.