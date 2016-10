Clinton rykker fra Trump etter skandalevideoen

En snau uke etter at videoen fra 2005 slo ned som en politisk bombe i presidentvalgkampen, øker Hillary Clinton stadig forspranget til Donald Trump.

Det viser de nyeste meningsmålingene foran det amerikanske presidentvalget, som nå bare er fire uker unna.

Demokratenes presidentkandidat har 47,9 prosent av velgerne i ryggen og et forsprang på 6 prosentpoeng til Trump, viser RealClearPolitics' sammenstilling av gjennomsnittet fra de åtte siste meningsmålingene utført av nettstedet

Mistet støtte etter video

I en måling utført for NBC News og Wall Street Journal får Hillary Clinton 50 prosent oppslutning og et forsprang på hele 10 prosentpoeng til Trump.

Ingen kandidat har noensinne klart å gjenerobre et forsprang på mer enn 4 prosentpoeng den siste måneden før valget, skriver nettstedet Politico.

Det har vært en tøff helg for Trump etter den lekkede videoen fra 2005, som blant annet har fått en rekke republikanske toppolitikere til å be Trump om å trekke seg.

Ifølge en meningsmåling fra Reuters sent tirsdag kveld, mener én av fem republikanere at Trumps nedsettende kommentarer om kvinner diskvalifiserer ham fra å bli president.

Obama: – Mangler dømmekraft

Videoen var også tema under presidentdebatten i St. Louis, hvor beskyldningene haglet begge veier. Flere har beskrevet debatten som «den styggeste i amerikansk historie».

USAs president Barack Obama sto natt til onsdag norsk tid på scenen for Clinton-kampanjen i Grennsboro North Carolina.

– Du trenger ikke å være en ektemann eller far for å si at det vi hørte for noen dager siden ikke er riktig, sa Obama om skandalevideoen.

Han sa videre at han aldri hadde tvilt på at sine egne republikanske motstandere var hederlige, men at det denne gangen var annerledes.

– Trump har hverken naturen, dømmekraften, kunnskapen, eller ønsket om å oppnå kunnskap, eller ærligheten en president trenger å ha, sa Obama.

Oppgjør med partikolleger

Da Trump like etter ble intervjuet i Fox News-programmet «The O’Reilly Factor» sa han at det vil være «ganske trist» hvis han taper valget som følge av skandalevideoen.

Han tok også et oppgjør med partikolleger som har trukket støtten, blant dem lederen av Representantenes hus, Paul Ryan.

– Jeg vil ikke ha hans støtte. Jeg bryr meg ikke.

Han var heller ikke nådig i sin kritikk mot tidligere presidentkandidat og Arizona-senator John McCain.

– Han har trolig den mest skitne munnen i hele Senatet, sa Trump.

