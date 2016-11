Clinton kjemper desperat i Ohio

CLIFTON (VG) Vinner du Ohio, vinner du valget, sies det.

VGs USA-KONTOR Camilla Bjørn Ta kontakt og følg meg på: E-post: camillab@vg.no Facebook: Facebook.com/cbjorn Twitter: @CamillaBjorn Instagram: @camillabjorn

I innspurten av valgkampen bruker Hillary Clinton (69) mer tid i Ohio enn i noen annen vippestat - uten at det ser ut til å hjelpe.

Ingen annen delstat har stemt mer konsekvent på vinneren enn Ohio. Delstatens borgere har plukket landets president helt siden 1960, og for tiden peker de på Donald Trump (70) som landets nye leder.

Han har et klart overtak over Clinton i Ohio på målinger, og blant forhåndsstemmene talt opp hittil i delstaten.

Trump trenger Ohios 18 valgmenn for å komme seg til Det hvite hus. Clinton kan bli president uten å ta delstatens valgmenn, men har likevel Ohio som toppprioritet i dagene frem til 8. november:

• Fra 67 valgkontor rundt om i delstaten kjemper hennes medarbeidere en intens kamp på bakkeplan. De hjelper folk komme seg til stemmelokalene, banker på dører og overtaler velgere overalt.

• Innen valgdagen vil Clinton ha holdt fire valgmøter her på en snau uke.

Les også: Clinton faller på målinger etter e-post-bomben: – FBI-sjefen ville sabotere

– Lei av valget



– Jeg er så lei av dette valget nå. Hver gang jeg sitter her og spiser lunsj kommer noen bort til og gir meg valgbrosjyrer eller vil prate. Jeg har ikke tenkt til å stemme, sier Shantel Kinney (19) oppgitt til VG.

Sammen med broren Traveon (21) spiser hun lunsj utendørs i Cincinatti-sentrum. Byen ligger i Hamilton fylke, et av delstatens mest folketette områder og selve frontlinjen i valgkampen. Clinton-frivillig Pamela Rosengard (62) gjør sitt beste for å overtale søskenparet til å stemme, til liten nytte.

FRIR: Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton taler under et valgarrangement i Ohio. FOTO: KLAUDIA LECH Foto: , VG

– Jeg liker ikke Hillary eller Trump. Jeg så den ene debatten og det var bortkastet tid. Jeg skjønte ingenting av det, fortsetter Shantel og får støtte fra broren.

– Jeg er lei av valget. Jeg liker ikke Trump, Hillary er ok, men jeg har ikke tenkt til å stemme. En person som ikke stemmer, betyr ingenting. Jeg kan forandre min fremtid, bare fordi en person blir president betyr ikke at han vil påvirke mitt liv. Jeg kan lede meg selv.

– Du har rett til å stemme og du har rett til å få din stemme hørt i dette landet, så grip sjansen, sier Rosengard før hun går videre.

Derfor er Ohio viktig Ingen annen delstat har stemt mer konsekvent på vinnere i presidentkampene enn Ohio. Samtidig har ingen republikaner noensinne blitt president uten å vinne her. Siden 1890 har kun to demokrater blitt president uten Ohio-seier: Franklin D. Roosevelt og John F. Kennedy. På meningsmålingene i det siste har det vært svært jevnt mellom Trump og Clinton, nå leder Trump. VG har vært i Hamilton fylke, et av delstatens mest folkerike. De har stemt på Obama i de to siste valgene. Obama var første demokrat som vant Hamilton siden Lyndon Johnson. Det er kvinnene og de svarte som vipper dette i Clintons favør, om hun skulle ta Ohio.

Les også: Trump: – Vi må late som om vi så vidt ligger bak

Trenger kvinner og afrikansk-amerikanere

Kampanjearbeideren oppsøker miljøer hvor hun treffer unge velgere, spesielt kvinner og afrikansk-amerikanere som Clinton trenger skal hun vinne i Ohio.

– Folk er lei nå, det merker jeg. De bombarderes av nyheter på nett og TV, og folk som meg som kommer bort, sier Pamela Rosengard.

– Hvordan argumenterer du for Clinton etter den siste e-postnyheten?

– Jeg forteller dem at timingen knyttet til slippet av nyheten om e-poster, som kan eller kan ikke ha noe med Hillary Clinton å gjøre, er en veldig utspekulert politisk handling. Jeg tror de fleste amerikanerne er oppgående nok til å skjønne at FBI-sjefen slapp dem med en politisk agenda. Så vil jeg også si at Hillary oppfører seg ikke som om hun har noe å skjule. Hun oppfordrer FBI til å offentliggjøre alle e-postene de har funnet. Det viser en person som ikke er redd i det hele tatt, sier Rosengard før hun haster videre til nye potensielle velgere.

Få siste nytt om valget i VGs valgstudio

MOTIVERT: Kontorsjef Rachel Katz ved et av Hillary Clintons 67 kampanjelokaler i Ohio. – I Ohio er mannskapet og ressursene til Clinton langt bedre enn republikanerne, sier Katz. Foto: Lech Klaudia , VG

– Bedre enn Trumps mannskap



I Hamilton fylke har Clinton syv valgkontor, et av dem i forstaden Clifton. Takeawayesker med pizza ligger strødd rundt om på bordene, folk snakker med lave stemmer, andre stirrer dypt i PC-skjermen. VG blir tatt imot av en av sjefene Rachel Katz, en av mange som iverksetter strategien fra Hillary Clintons hovedkvarter i Brooklyn:

• Over 15.000 mennesker er nå ute blant folk nasjonalt som del av bakkeoperasjonen.

• Kampanjen bruker valgmøter og eventer til å rekruttere flere frivillige, for å få dem til å jobbe for seg frem til valgdagen.

– I Ohio er mannskapet og ressursene til Clinton langt bedre enn republikanerne. Det gir en god følelse. Vi vet at vi utgjør en forskjell.

Trump har satset mindre på lokale kampanjekontorer, og anslås å ha omlag 1500 valgkampmedarbeidere. Nasjonalt og i Ohio har han for det meste delte lokaler og ansatte med Det republikanske parti, totalt 31 kontorer i delstaten, ifølge Bloomberg.

FIKK PANIKK: Lori Watzerman har kommet fra hjembyen Washington DC for å kjempe for Clinton i Ohio i flere uker. Hun mislikte nyheten om e-postene sist fredag. – Nå handler alt om å få så mange som mulig til stemmelokalene, sier hun til VG. Foto: Lech Klaudia , VG

Giæver kommenterer: Desperasjonen øker

Kommer til Ohio for å kjempe



Mange av de frivillige har kommet fra andre delstater for å hjelpe i frykt for en Trump-seier. Blant dem Douglas Blagdon (75), som har kommet til Ohio fra California siden 2012.

– Første gang jeg kom hit ble jeg fortalt av kampanjesjefen at hvis vi vinner Hamilton fylke, da vinner vi Ohio, og vinner vi Ohio vinner vi valget. Det stemte. Vi vant ikke her i fylket, republikanerne vant Ohio og demokratene tapte nasjonalt til George W. Bush, sier Blagdon til VG og legger til:

SATSER STORT: Clintons valglokale i forstaden Clifton, er et av 67 i Ohio. Trump har «kun» 31. Foto: Lech Klaudia , VG

– Clintons største fortrinn i Ohio er bakkemannskapet. Jeg kommer her og jobber ved hvert presidentvalg, fordi det er her det skjer.

Det har vært en tøff uke for Clinton-kampanjen etter nyheten om at FBI-sjef James Comey opplyste kongressen om at det var funnet nye e-poster som kunne være relevante for etterforskningen av Clintons bruk av en privat e-postserver. De siste dagene har Clintons ledelse over Trump blitt betydelig svekket.

– Det var som et knytteneveslag da jeg fikk høre om e-postene. I starten fikk jeg panikk, men etter å ha satt meg inn i saken tror jeg ikke det vil spille en like stor rolle. Dette er trolig bare e-postduplikater. Men det er helt utrolig. Man kan ikke skrive et filmmanus på samme nivå som dette, sier Lori Watzerman (50) som har kommet fra Washington DC for å kjempe for Clinton.

Hillary Clinton er tilbake i Ohio fredag for å delta på en valgkampanjekonsert med rapstjerne Jay Z i Cleveland. Søndag kommer hun hit igjen for et valgmøte i samme by. Donald Trump kommer innom fredag.

Les også: Avis mottar drapstrusler etter Clinton-støtte