Clinton: – Jeg beklager at vi ikke vant dette valget

Clinton møtte støttespillerne sine for første gang siden tapet. Her ba hun alle samle seg bak Trump, men gjorde det helt klart at det vil komme flere slag å kjempe.

– Jeg beklager at vi ikke vant dette valget, sier Hillary Clinton fra scenen i New York hvor hun for første gang innrømmer nattens tap offentlig.

– Dette er smertefullt, og det vil de være lenge. Jeg vil minne dere på dette: Vår valgkamp handlet aldri om én person eller ett valg. Det handlet om landet vi elsker, fortsetter hun mens stemmen gir tegn til å briste.

Til forskjell fra tidligere presidentvalg har hun utsatt denne tradisjonelle talen til ettermiddagen etter valgdagen, like etter 17.30 norsk tid. Clinton smilte bredt da hun entret scenen til vill jubel og applaus, men hun bar tydelig preg av nattens sjokk og så flere ganger ut til å måtte holde tårene tilbake.

Presidentkandidaten benyttet anledningen til å be tilhengerne gi Trump en sjanse som president, og å jobbe videre med sakene som var viktige i valgkampen, også nå som den er over.

– La oss gjøre alt vi kan for å fremme sakene og verdiene vi alle holder kjær, sier hun.

PREGET: Clinton holdt masken da hun snakket om tapet offentlig for første gang. Det var likevel tydelig at natten har gått inn på henne. Foto: Carlos Barria , Reuters

– Det er verdt det



Clinton tok ikke tak i hva som gikk galt da Trump overraskende stakk av med valgseieren, men formanet sine tilhengere til videre kamp.

– Vær så snill, ikke gi opp troen på at å kjempe for rettferdighet er verdt det, sa hun til tordnende applaus fra salen.

Det er uklart hva slags rolle Clinton kommer til å spille i politikken fremover, men understreket at det vil komme flere sjanser for de som kommer etter henne. Hun drøftet heller ikke veien videre for Det demokratiske partiet.

Imidlertid takket hun sine viktigste støttespillere én og én – inkludert ektemannen Bill, ekteparet Obama, visepresidentkandidaten Tim Kaine og hans kone, og en lang rekke flere – inkludert de mange millionene av mennenesker som har bidratt under valgkampen.

FØLELSESLDD: – Ingenting har gjort meg stoltere enn å få være deres forkjemper, sa Clinton under talen. Flere tilhørere bar sterkt preg av tapet. Her får en av dem en klem av den slåtte kandidaten. Foto: Andrew Harnik , AP

– Gud velsigne USA, avsluttet hun talen før hun gikk ned i salen hvor hun delte ut klemmer og møtte sine nærmeste støttespillere.

Flere av dem gråt synlig. Også Tim Kaine slet med å holde følelsene tilbake, og stemmen knakk flere ganger da han introduserte Clinton.

Da den nervepirrende valgdagen nærmet seg slutten ringte Hillary Clinton til sin motkandidat og erkjente det inntil da nærmest utenkelige: Trump hadde vunnet presidentvalget. Opptredenen i New York er første gang Clinton viser seg siden tapet var et faktum.

Obama: – Jobben er større en hver enkelt



President Barack Obama har allerede snakket med Trump og ønsket ham velkommen til et møte i Det hvite hus. Her skal det to diskutere en best mulig overføring av presidentembetet.

Dette var også hovedtemaet da han talte fra Det hvite hus like etter Clintons tale.

– Det er ikke noen hemmelighet at jeg og den påtroppende presidenten har noen grunnleggende uenigheter. Men det hadde jeg og Bush også, sier Obama i talen, og skryter av Bushs stab som likevel gjorde alt de kunne for å gjøre overgangen så myk som mulig.

– Det er en ting du lærer i denne jobben, og det er at presidentembetet er større enn hver enkelt av oss, fortsetter Obama.

Tonen i Obamas tale var tidvis munter og spøkefull, men også preget av det som har skjedd. Han nærmer seg slutten av sin andre presidentperiode, og den 20. januar neste år gir han makten til Trump. Mot slutten av talen takket han også alle som har jobbet for ham de siste åtte årene.

FORSONENDE: Paul Ryan forsøkte å sette strek over feiden mellom han og Trump da han snakket om valget for første gang. Foto: Scott Olson , AFP

Paul Ryan omfavnet Trump



Omtrent samtidig som Clinton talte gikk Paul Ryan på scenen for å snakke om Trumps seier. Som speaker i Representantenes hus er Ryan er den mest sentrale republikaneren med unntak av den nyvalgte presidenten. Han og Trump har hatt et mildt sagt anstrengt forhold gjennom valgkampen. Han benyttet anledning til å skryte av sjefen:

– La meg bare si at dette er den mest utrolige politiske bragden jeg har sett i mitt liv, sa Ryan.

– Donald Trump hørte en stemme ute i dette landet som ingen andre hørte. Han fikk kontakt med mennesker ingen andre fikk kontakt med, fortsatte han.