Clinton-hjelper ferdig i CNN etter debattlekkasjer

CNN opplyser at alt samarbeid med den politiske analytikeren Donna Brazile er avsluttet etter avsløringer om at hun har lekket spørsmål til Hillary Clinton i forkant av TV-debatter.

Brazile ble permittert fra CNN i juli da hun tok over som fungerende leder for Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC). Nå opplyser imidlertid kanalen at Brazile har sagt opp jobben og at samarbeidet er avsluttet.

Dette skal ha skjedd for to uker siden, men kunngjøringen kom først mandag, etter at WikiLeaks hadde lekket en ny epost med korrespondanse mellom Brazile og Clintons nærmeste medarbeidere.

Vann-spørsmål under lupen

Tidligere har også en annen lekkasje antydet at Brazile hjalp Clinton-kampanjen med informasjon om debattene.

– CNN er fullstendig ukomfortable med hva vi har fått vite om hennes dialog med Clinton-kampanjen mens hun jobbet som en CNN-bidragsyter, skriver kanalen.

Det skal ha vært i forkant av en debatt mot Clintons demokratiske utfordrer Bernie Sanders i Flint i Michigan i mars at Clinton mottok hint om hva hun kunne vente seg. Ifølge den lekkede eposten skrev Brazile at Clinton kom til å få et spørsmål fra en kvinne i salen som hadde et utslett, angivelig som følge av vannskandalen i byen.

– Hennes familie har blyforgiftning og hun kommer til å spørre hva Hillary vil gjøre for å hjelpe innbyggerne i Flint, skrev Brazile.

Takker CNN

Under debatten den påfølgende dagen viste det seg at Clinton fikk et spørsmål fra en kvinne som sa familien hadde hudproblemer, selv om spørsmålet skilte seg tydelig fra det som var skissert på forhånd.

Brazile har ikke kommentert oppsigelsen eller de siste avsløringene.

På Twitter takker hun CNN og skriver at hun er stolt over å ha vært en kommentator for kanalen.

