Clinton: – Har debattert Trump for siste gang

CLEVELAND (VG) Hillary Clinton (68) vil aldri igjen møte sin republikanske motstander til duell ansikt til ansikt.

Det sa Clinton på sitt første velgermøte etter presidentdebatten onsdag, den siste av tre opphetede TV-dueller mot Donald Trump.

– Var det noen som fikk med seg debatten, spør Clinton publikum som jubler «ja» i kor og klapper.



– Det var tredje og siste gang jeg noen gang skal måtte debattere Donald Trump. Jeg har nå tilbrakt til sammen fire og en halv time på scenen med Donald, og vist en gang for alle at jeg har stamina til å være president, sier Clinton.

I samtlige dueller har majoriteten av politiske eksperter utropt henne til vinneren, men seansene har også fått kritikk for nivået på spydighetene utvekslet mellom Clinton og Trump.

I Ohio er det dødt løp mellom Clinton og Trump, men hun leder på nasjonalt nivå.

Overfor la Clinton ikke skjul på at TV-debattene har vært store tålmodighetsprøver.

– Når du debatterer Donald Trump må du være sporty. Jeg valgte å tenke på USA mens jeg stod midt oppi det. Jeg så helt klart for meg alt vi kan få til hvis jeg vinner. Så uansett hva han sa på scenen tenkte jeg på alle menneskene jeg har møtt under denne valgkampen, forteller Clinton.



LEDER: Nasjonale målinger gir Clinton en komfortabel ledelse, men i den viktige vippestaten Ohio som gir 18 valgmenn er det dødt løp. Foto: Klaudia Lech, VG

Demokratenes presidentkandidat gikk på scenen foran et jublende publikum på Cuyahoga Community College i Cleveland, Ohio natt til lørdag norsk tid.

Presidentkandidaten fremstår uthvilt og sterk på scenen. Stemmen som har vært småhes gjennom store deler av valgkampen er krystallklar, og flere pressefolk snakker på presserommet om at hun virket mer avslappet nå.

Tror på stemmerekord



Clinton brukte tid på å skryte av nye tall fra amerikanske myndigheter som viser at USA nå har 200 millioner registrete velgere, det høyeste noen gang. 50 millioner av dem er de gjeve millennialsene, som både Trump og Clinton har slitt med å samle tidligere i valgkampen.

– Det kan tyde på rekorddeltakelse, sier Clinton stolt fra scenen.

SMØRTE PUBLIKUM: Hillary Clinton viste nye toner under valgmøtet fredag. Som oftest pleier hun å forsvinne bak scenen etter en relativt kjapp hilserunde med publikum på første rad. Nå tok hun utallige runder bort til velgerne med seks Secret Service-vakter på slep. Foto: Klaudia Lech, VG

Ohio står i en særstilling i amerikanske presidentvalgkamper: Ingen annen delstat har stemt mer konsekvent på vinneren enn denne. Samtidig har ingen republikaner noensinne blitt president uten å vinne her.

Å vinne Ohio gir 18 valgmenn, og for tiden er det dødt løp mellom Clinton og Trump. Ikke rart også Trump valgte å legge sin første opptreden i delstaten etter debatten torsdag.

Viste nye toner



Clinton viste nye toner under valgmøtet fredag. Som oftest pleier hun å forsvinne bak scenen etter en relativt kjapp hilserunde med publikum på første rad. Nå tok hun utallige runder bort til velgerne med seks Secret Service-vakter på slep. Hun koste med babyer, tok seg tid til utallige selfies og gikk opp og ned scenen flere ganger etter talen for å vinke til publikum lengre bak.

Det er under 20 dager til USA skal stemme, frem til da satser Clinton knallhardt på utvalgte vippestater. Det er også ventet at Clinton vil øke sin deltakelse på valgmøter, før debatten lå hun på under seksti valgmøter mens Trump har holdt over 80. Allerede i dag står hun på scenen i Pennsylvania med Bernie Sanders.

• Hillary Clinton vil etter all sannsynlighet dukke hyppig opp i de aller viktigste vippestatene Florida, Ohio og Nord Carolina, samt delstater som Pennsylvania, Nevada.

• Hennes kobbel av mektige demokratiske støttespillere som president Obama, visepresidentkandidat Tim Kaine, Michelle Obama, Elisabeth Warren og Bernie Sanders, samt president Bill Clinton og datteren Chelsea har alle fullt program fremover i Pennsylvania, Florida, Nord Carolina, Ohio, Arizona, Massachusetts og Texas.

