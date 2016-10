CINCINATTI (VG) Mens Hillary Clinton (69) mister grepet om velgerne, mener supportere hennes at presidentkandidaten er utsatt for en republikansk konspirasjon.

– Det er åpenbart at dette er gjort med overlegg for å sabotere, timingen kan de ikke bortforklare. Jeg tror det fleste har bestemt seg og vi lar oss ikke påvirke, sier Sandy Gibson (68) til VG.

VGs USA-KONTOR Camilla Bjørn Ta kontakt og følg meg på: E-post: camillab@vg.no Facebook: Facebook.com/cbjorn Twitter: @CamillaBjorn Instagram: @camillabjorn

Ohio-kvinnen fra Cincinnati sitter på et pledd med ektemannen, den pensjonerte avismannen Greg (63) og venter på at Clinton skal gå på scenen for sitt andre valgmøte i vippestaten mandag.

Samtalen går i fredagens store valgbombe: Nyheten om at FBI-sjef James Comey opplyste kongressen om at det var funnet nye eposter som kunne være relevante for etterforskningen av Clintons bruk av en privat epostserver.

Nyheten ga Clintons kampanje en real kalddusj en uke før valget, og har gitt fornyet energi til Donald Trumps kamp om Det hvite hus.

Få siste nytt om valget i USA i VGs valgstudio

Ned tre prosentpoeng

• Clintons nasjonale ledelse over Trump har sunket til tre prosentpoeng, ifølge Morning Consults nye måling for Politico. Det er ned seks prosentpoeng fra siste måling utført mellom 19. – 20. oktober etter den tredje og siste presidentdebatten. Målingen ble utført i helgen etter at nyheten om de nye epostene dukket opp.

• 39 prosent av velgerne svarer at de nye epostene som skal sjekkes ikke vil påvirke deres stemme, mens 33 prosent sier det førte til at det er mindre sannsynlig for at de vil gi henne sin stemme, ifølge Politico. Flesteparten av sistnevnte var allerede mot Clinton.

• Amerikanerne er også trøtte av valget. Hele 71 prosent av dem skulle også ønske at presidentvalget var over, ifølge målingen.

Les også: Trump i siget før sluttspurten

EPOST-LEI: Ohio-kvinnene Jan Robinson (58) og venninnen Donna Thornbury (44) er svorne Clinton-tilhengere. - FBI-sjefen har enten vært opptatt av å beskytte seg selv, eller hatt politiske motiver, sier Robinson. Foto: Lech Klaudia , VG

Kan øke velgerdeltagelse



Ekteparet Gibson forteller at det gjorde vondt å lese om den nye e-postgranskingen fredag. De har stemt både republikansk og demokratisk, men gir Clinton sin stemme i år.

– Dette er ikke noe annet enn desperasjon på vegne av republikanerne. Jeg tror FBI-sjefen så hvilken vei dette går og gjorde noe veldig dumt, sier Greg Gibson.

I helgen kom det frem at FBI-sjef James Comey har vært registrert republikaner hele sitt voksne liv, men er nå registrert som uavhengig, ifølge CNN. Flere supportere VG snakker med sår tvil om Comeys motiver.

– Jeg gikk rett ut og forhåndsstemte på henne lørdag. Denne saken er åpenbart gjort for å ødelegge for henne. Hvorfor ventet FBI-sjefen til en uke før til å gå ut med dette, hvis de visste om epostene fra midten av oktober. Da jeg først hørte om saken ble jeg litt irritert, men jeg kjenner karakteren hennes og bryr meg ikke, sier Debra Berry til VG.

Hun er enig med CNN som mandag spekulerte i om e-postsaken kan bidra til å øke velgerdeltagelsen i USA.

– Jeg håper ikke dette betyr noe. Jeg tror faktisk folk vil ta grep og sørge for at hun får stemmer. Da jeg stemte lørdag var det så mange folk i lokalet, helt fenomenalt, og de fleste skulle stemme på Hillary, sier Berry.

Bakgrunn: Clintons «høyre hånd» skiller seg etter ny utro-avsløring

IKKE SLAGEN: Hillary Clinton daler på målingene men viste styrke for velgerne i Ohio mandag. Foto: Lech Klaudia , VG

– Må reise seg



Hillary Clintons valgmøter i Ohio mandag ble brukt til å kontant avfeie de nye e-postspekulasjonene – og rette blikket videre.

Valgkampinnspurten Hillary Clinton sparket i gang siste uke i valgkampen i Ohio, en delstat med 11,5 millioner innbyggere. Kandidaten som vinner Ohio tar med seg 18 delegater i potten mot Det hvite hus. Tirsdag og onsdag tilbringer hun i Florida og Arizona. Ohio står i en særstilling i amerikanske presidentvalg. Ingen annen delstat har stemt mer konsekvent på vinneren enn denne. Samtidig har ingen republikaner noensinne blitt president uten å vinne her.

Hillary Clinton er ikke avhengig av å vinne her for å komme til Det hvite hus, men det er Donald Trump. Før helgen hadde totalt 18,6 millioner amerikanere forhåndsstemt, nye tall slippes tirsdag. I Ohio har en snau million stemt med 34 prosent av stemmene til Donald Trump, og 29,5 prosent av stemmene til Clinton, melder CNN. Resten har gått til uavhengige kandidater.

Ingen annen delstat har stemt mer konsekvent på vinneren. Samtidig har ingen republikaner noensinne blitt president uten å vinne her.

Trump må helst vinne her skal han komme til Det hvite hus, et snitt av de siste målingene viser at det er dødt løp mellom de to kandidatene.

– Man kan spørre seg hvorfor FBI skulle hoppe inn i dette valget rett før valgdagen. (...) Men hvis de vil titte på epostene til en av mine rådgivere, vær så god, sier Clinton fra scenen.

Presidentkandidaten er litt hesere enn tidligere uker, men virker ikke svekket. Heller fokusert og i kampmodus.

– Alle blir slått ned en eller annen gang. Det som betyr noe er at man reiser seg, sier Clinton til publikums jubel.

Clinton ankom valgmøtet i Cincinnati med et stort følge, blant dem den kjente fotografen Annie Lebovitz, men uten sin rådgiver Huma Abedin som har fått en overrasket rolle i kampanjen.

Les også: – FBI-direktøren har gjort en megatabbe

Rådgiver ikke med



De nye epostene som FBI mener kan knyttes til Clinton-etterforskningen, ble funnet på en datamaskin som er blitt brukt av den tidligere kongresspolitikeren Anthony Weiner og hans ekskone Abedin, en av Clintons nærmeste medarbeidere. Abedin var for tredje dag på rad ikke med Hillary Clinton på reisefot.

Demokratenes senatsleder, Harry Reid, er sterkt kritisk til måten FBI kunngjorde etterforskningen av nye eposter knyttet til Hillary Clinton på. I en pressemelding sier Nevada-senatoren at han mener FBI-sjef James Comey kan ha brutt loven, melder NTB.

FBI har fått ransakelsesordren de trenger for å gå gjennom epostene som er funnet på Abedin og Weiners bærbare pc, men ifølge Wall Street Journal vil det ta flere uker å gå gjennom de nye epostene som kan ha betydning for granskingen av Hillary Clintons server-bruk, ifølge anonyme kilder.

Hillary Clinton og hennes medarbeidere insisterer på at FBI må fortelle mer om sin gransking.

– Dette er noe som er blitt kastet midt inn i valgkampen, sa presidentkandidatens valgkampsjef John Podesta til CNN søndag.