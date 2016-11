Clinton er storfavoritt hos spillselskapene

Hos bettingselskapene er Hillary Clinton klar favoritt til å vinne presidentvalget i USA.

En satset tier gir mindre enn tolv kroner tilbake hvis hun vinner.

Spillselskapene har historisk sett hatt stor suksess med å forutse valgets vinner. Unibet skriver i en pressemelding at i forbindelse med valget i 2012, tipset ikke selskapet bare riktig vinner, som ble Barack Obama, men vinneren hadde lavest odds i 49 av 50 delstater. Den eneste overraskelsen var Florida.

I år har flere selskaper også åpnet for at man kan spille på hvem som vinner de ulike delstatene. I vippestaten North Carolina er oddsen helt lik hos Bet 365: 1,83 på begge kandidatene. I Florida har Demokratene og Clinton et tydelig favorittstempel. Der er oddsen 1,40 for Clinton, mens den republikanske kandidaten Donald Trump gir en gevinst på 2,75 ganger det satsede beløp.

For dem som vil ta høyere risiko, er det mulig å satse penger på at Trump vinner valget, og at han under presidenteden også sier at «Clinton er en skurk». Skulle dette slå til, vil det gi en gevinst som er 8,50 ganger så stor som det satsede beløpet.

Et annet alternativ man kan vedde på, er at Clinton vinner, og at hun og ektemannen Bill har på seg klær i matchende farger når hun tas i ed. Dette alternativet gir 4,70 ganger det satsede beløpet.

