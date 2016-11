Brexit-general Farage i Trump Tower

Breixit-general Nigel Farage fikk Storbritannia ut av EU. Stemningen i Donald Trumps gullforgylte heis var strålende da de to møttes i Trump Tower lørdag.

– Det var en stor ære å besøke Trump. Han er avslappet og full av gode ideer. Jeg er sikker på at han vil bli en god president. Dette er en mann vi kan gjøre forretninger med, skrev Farage på Facebook i natt etter besøket fredag kveld.

Han er den første britiske politikeren som har fått møte den påtroppende presidenten.

Nigel Farage var Brexit-generalen som sørget for det «politiske jordskjelvet» i Storbritannia 24. juni da flertallet av britene stemte for å forlate EU. I USA har han fått en venn i Donald Trump. Han fulgte selvsagt valget tett, og twitret dette klokken 05.21 onsdag morgen, da Trumps valgseier var klar:

Tok opp byste-feide



VALGKAMP: Her deltar Brexit-general Nigel Farage på et valgmøte for Trump i Jackson, Mississippi. Foto: Gerald Herbert , AP

Avisen Telegraph skriver at de to blant annet snakket om å få på plass en byste av Winston Churchill i det ovale rom, som Barack Obama fjernet da han flyttet inn i 2009. Ifølge avisen skapte det kraftige reaksjoner blant ledende politikere, blant dem nåværende utenriksminister Boris Johnson.

– Jeg er spesielt fornøyd med Trumps positive reaksjon på ideen om å få Sir Winston Churchills byste tilbake i det ovale rom, sier Farage etter flere timer i Trump Tower.

Nigel Farage var tidligere leder av det høyrepopulistiske partiet UKIP og ledet kampen for å få Storbritannia ut av EU. To uker etter avstemningen, trakk Farage seg som partileder. Han mente målet var nådd.

– Nå vil jeg ha livet mitt tilbake, sa han. Farage leder fortsatt UKIPs gruppe i EU-parlamentet.

Under presidentvalgkampen har han støttet Trump og deltatt på flere valgmøter med ham.

May skal ha nektet

Avisen the Telegraph skrev før Farages USA-reise at Liam Fox, minister for internasjonal handel i Theresa Mays britiske regjering, planla å snakke med Farage før møtet med Trump og hans nærmeste rådgivere.

GLIS: Nigel Farage smilte fra øre til øre da han ankom Trump Tower lørdag kveld. Foto: Evan Vucci , AP

Dette skal May ha nektet ministeren å gjøre. Hun har ikke tenkt å møte den nyvalgte presidenten før innsettelsen i januar og tidligere uttalt stor skepsis til Trump.

Farage har i forbindelse med Trump-møtet i New York uttalt at han gjerne tar på seg rollen som en mellommann mellom Trump og May.

Farage sa til Fox News før møtet med Trump at May og hennes rådgivere har vært ganske ufine med Trump.

– Jeg oppfordrer henne til å møte ham og håper de kan få det samme forholdet som Margaret Thatcher hadde til Ronald Reagan, sa Farage.