Brende leter etter norgesvenner i Trump-administrasjonen

Norske diplomater i Washington har blinket ut flere som kan bli Donald Trumps nye utenriksminister. I høst har utenriksminister Børge Brende (H) møtt to av dem.

De to er John Bolton (67), tidligere amerikansk FN-ambassadør under president George W. Bush, og Richard Haass (65), toppleder i tenketanken Council of Foreign Relations og fredsmegler i Nord-Irland.

Brende har tidligere i år også møtt den republikanske senatoren Bob Corker fra Tennessee, som leder Senatets utenrikskomité.

Han har også truffet Chris Christie, New Jersey-guvernøren som på et tidspunkt var aktuell som Trumps visepresidentkandidat.



– Siden primærvalgene har vi jobbet opp mot både Trump og Clinton sine organisasjoner. Dermed har vi god inngang til mange av dem som nå jobber for Trump, men vi må selvsagt videreutvikle det samarbeidet fremover, sier Børge Brende til VG.

Senere i november reiser han enda en gang til Washington, i håp om å få møte topprådgivere i den nye presidentens overgangsteam, de som skal rekruttere flere tusen personer til politiske stillinger i den nye Trump-administrasjonen.

Angrer ikke på Trump-kritikk



I august brøt Brende den uskrevne regelen om ikke å blande seg inn i andre lands valgprosesser, med sin «man tror nesten ikke det man hører»-uttalelse om Donald Trumps angrep på NATOs kollektive forsvar.

Nå sier han at han ikke har angret på kritikken ett eneste sekund:

– Når noen sår tvil om NATOs artikkel fem gjelder, vil det være en unnlatelsessynd å ikke uttale seg kritisk til det, sier Brende til VG.

– Men det var ikke bare oss som kritiserte, og jeg merket meg at alle de republikanske utenrikspolitikerne som jeg snakket med, mente det samme som oss. Så registrerte jeg at Trump senere nyanserte sitt syn, og at han nå sier at han vil være alle amerikanernes president og bygge broer. Nå har han også strukket ut en hånd til mange av de mer erfarne politikere som er valgt, både republikanere og demokrater.

– Jeg opplever at han ønsker samarbeid og ikke konfrontasjon, sier Brende.

Møtte Haass fredag



Utenriksministeren fikk et møte med Richard Haass i New York sist fredag, og mye av samtalen handlet om valgkampen og hva som ville skje etter valget, avhengig av hvem som vant.

– Jeg har inntrykk av at Trump-administrasjonen i Det hvite hus vil være noe annet enn alt det som ble sagt i opphetede debatter i en polarisert valgkamp. Allerede i natt sa Trump at han ønsker forsoning med demokratene, og at de rekalibrerer politikken, sier Brende.

TOPPMØTE: Børge Brende med USAs utenriksminister John Kerry i Longyearbyen i juni i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

NATO-kritikk



Under en TV-debatt i mars, da Trump ble spurt om hvem som er hans nærmeste rådgivere om utenrikspolitikk, nevnte han Richard Haass aller først.

Haass har underveis i valgkampen orientert begge kandidatene om utenrikspolitikk og hvilke verdensproblemer de må ta tak i etter valget.

I august sa han til Bloomberg News at han så fram til den dagen Trump endret strategi fra en valgkamp om ham selv, til en folkeavstemning om de store spørsmålene som det amerikanske folket er opptatt av.

Han har imidlertid aldri støttet Donald Trumps kandidatur åpent. Tvert imot har han kritisert presidentkandidatens oppsiktsvekkende NATO-uttalelser.

Da Trump kritiserte NATO-allierte for ikke å betale nok for sitt eget forsvar, sa Richard Haass at Trump var altfor opptatt av kostnader og for lite opptatt av hva man får igjen for pengene.

Var FN-ambassadør



Under Børge Brendes besøk i august, hadde den norske ambassaden i Washington fått satt opp et møte med USAs tidligere FN-ambassadør John Bolton.

Han er nå seniorforsker ved American Enterprise Institute og deltids kommentator på TV-stasjonen Fox News.

Da Trump ble spurt om Bolton kunne bli hans utenriksminister i valgkampen, svarte Trump:

«Jeg mener at John Bolton er en bra mann. Jeg har alltid likt John Bolton.»

Heller ikke eks-ambassadør John Bolton har formelt anbefalt folk å stemme på Trump, men han har sagt at han personlig foretrakk Trump foran Hillary Clinton som USAs neste president.

Også Bolton stilte seg kritisk til uttalelsene da Trump sådde tvil om USA ikke ville unnsette allierte som ikke betalte for sitt eget forsvar.

– Jeg håper han trekker uttalelsen, sa Bolton til thehill.com i juli.

Sliter med klima-omvendelse



Men Børge Brende er langt mindre optimistisk på vegne av Paris-avtalen om klima, som Obama har godkjent, men som Trump har sagt at han vil si opp:

– Man må si fra når man er uenig, det gjelder også overfor nære allierte, sier Brende.

– Både Corker, Bolton og Haass var kritisk til NATO-uttalelsen, og jeg tror at noe det Trump har sagt om handelsavtaler, vil bli lagt i fryseboksen. Men jeg er langt mer usikker på om han går tilbake på motstanden mot Paris-avtalen, fordi det er et veldig etablert syn blant mange republikanere i Kongressen. Det er bekymringsfullt, sier Brende.

