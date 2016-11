Borgermester går av etter Obama-innlegg

Da en kollega kalte Michelle Obama «en ape på hæler», svarte borgermesteren «dette gjorde dagen min».

Nå har Beverly Whaling gått av som borgermester i den lille byen Clay i delstaten West Virginia, skriver AP.

Facebook-innlegget ble skrevet av byutviklingsdirektør Pamela Ramsey etter at Donald Trump vant presidentvalget forrige uke:

«Det blir forfriskende å ha en stilig, vakker og verdig førstedame i Det hvite hus. Jeg er lei av å se en ape på hæler».

Under innlegget svarte borgermesteren:

«Dette gjorde dagen min».

Begge innleggene ble senere fjernet, og Facebook-sidene til kvinnene ble stengt – men da var det for sent.

Kommentarene var allerede plukket opp og skjermdumper av innleggene gikk som en farsott i sosiale medier – og flere reagerte med raseri og avsky.

Over 160.000 personer skal ha skrevet under på et opprop om at de to kvinnene burde avsettes.

Beverly Whaling har senere beklaget sin kommentar og hevdet at den ikke var rasistisk ment. Det er uklart om også byutviklingsdirektøren har gått av eller fått sparken.

