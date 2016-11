Beyoncé og Jay Z: Trump kan ikke bli vår president

CLEVELAND (VG) Rapstjernen Jay Z (46) kan ikke løse alle Hillary Clintons (69) problemer, men i natt gjorde han og kona Beyoncé (35) sitt beste for å løse ét av dem.

– Denne andre fyren, jeg vil ikke ham noe vondt, men det han sier splitter oss og etter min mening har han ikke en veldig utviklet sjel. Så han kan ikke bli min president. Han kan ikke bli vår president, sa Jay Z fra scenen om Donald Trump i Wolstein Center i Cleveland natt til lørdag.

Superstjerne Beyoncé sto ved siden av og klappet og nikket mens ektemannen talte.

Hillary Clinton leker ikke valgkamp i innspurten av århundrets amerikanske presidentvalg, og får nå drahjelp fra kjente artister, som Jennifer Lopez forrige helg. Dette får selvsagt Donald Trump til å reagere.

Sanker afrikansk-amerikanske stemmer

Rapstjerne Jay Z samlet et knippe venner inkludert kona Beyoncé, Chance The Rapper, J. Cole og Big Sean til gratis valgkonsert til ære for Clinton i den viktige vippestaten Ohio, hvor Trump for tiden leder.

Årsaken er enkel; Forhåndsstemmer i viktige vippestater viser en nedgang i stemmer fra afrikansk-amerikanere.

I Nord Carolina og Georgia er nedgangen på fem prosent fra i fjor. Også i Ohio er det nedgang i forhåndsstemming i tradisjonelt afrikansk-amerikanske og demokratiske valgdistrikt.

– Med en gang du splitter oss gjør du oss svakere. Vi er sterkere sammen, sa Jay Z like før han gikk av scenen. Han la til at han håpet publikum ville være med å skape historie ved å stemme frem landets første kvinnelige president.

MAKTTRIO: Hillary Clinton fikk natt til lørdag god drahjelp fra kjendisbekjente som Beyoncé og Jay Z til å friste unge minoritetsvelgere, som har skuffet hittil i forhåndsstemmingen. Foto: Klaudia Lech

– Jeg vil leve i en verden hvor datteren min ikke har noen begrensninger, hvor hun hun kan bli hva hun vil, sa rapperen og siktet til datteren Blue Ivy (4).

Beyoncé mest pop



Demokratene håper Jay Z-konserten vil hjelpe bringe ut unge minoritetsvelgere. Tusenvis av dem var samlet til konserten i Cleveland og jublet da artistene hakket løs på Trump. Big Sean fikk blant annet de tusenvis av publikummerne til å vise fingeren til presidentkandidaten under en av låtene han fremførte.

Størst jubel fikk Beyoncé som ikke var annonsert på forhånd. Hun entret scenen med danserne sine til låten «Formation», alle iført blå buksedresser og Clinton T-skjorter som en hyllest.

Beyoncé fremførte et kort sett med flere av sine mest kjente feministiske sanger som «Run the World (Girls)» og «Independent Women». Popdronningen gikk av scenen til et notorisk Hillary Clinton-sitat fra 1990-tallet på skjermene i arenaen:

« Jeg antar jeg kunne sittet hjemme og bakt kaker og drukket te, men det jeg bestemte meg for å gjøre, var å følge mine ambisjoner.»

– For under hundre år siden hadde kvinner ikke rett til å stemme, se så langt vi har kommet fra å ha ingen stemmerett til å stå på randen av å skrive historie ved å velge den første kvinnelige presidenten, sier Beyoncé og legger til:

– Jeg vil at datteren min skal vokse opp med å se en kvinne lede dette landet og vite at fremtiden hennes er ubegrenset. Vi må tenke på våre døtre og sønner og stemme for en som bryr seg om dem like mye som oss. Derfor er jeg med Hillary, sier hun.

OVERRASKELSE: Jay Z hadde trommet sammen et kobbel med artistvenner til gratiskonsert i Cleveland for Clinton, Beyoncé var blant dem som dukket opp. Foto: Klaudia Lech, VG

Mot slutten av konserten ønsket stjerneparet Hillary Clinton velkommen på scenen. Sjeldent energisk takket Clinton for støtten. Hun siterte en Jay Z-låttekst:

– Jay sier «Rosa Parks satt så Martin Luther kunne gå, og Martin Luther gikk slik at Barack Obama kunne løpe slik at alle barna kan fly». (...) Med deres hjelp har vi et glasstak å knuse en gang for alle, sa Clinton.

Obama bekymret



De afrikansk-amerikanske utgjør 13 prosent av befolkningen. I 2012 fikk Obama 96 prosent av stemmene deres. Clinton vinner de svarte velgerne med overveldende margin, viser målinger.

Men hvis Donald Trump trekker ut flere hvite velgere som har sittet hjemme ved tidligere valg, slik mye tyder på, vil en nedgang i svarte stemmer svekke Clinton i de viktige vippestatene, påpeker Yahoo News.

GIR FINGEREN TIL TRUMP: Big Sean ba publikum sende Donald Trump en hilsen. De var ikke vonde å be. Foto: Klaudia Lech, VG

President Obama har denne uken uttrykt bekymring for at afrikansk-amerikaneres støtte til Clinton ikke er like stor som den burde være. Hun er helt avhengig av deres støtte for å vinne valget.

– Jeg tror praten om at vi unge ikke stemmer i år er en myte. Jeg har snakket med alle i nabolaget mitt og de skal stemme på Clinton, sier Dion Porter (30). Både han og kjæresten Shalonda Stewart (28) er glad for at Jay Z stepper opp for Clinton.

SAMSTEMT: Shalonda Stewart og Dion Porter og Jerome Cannon i kø for å se Jay Z og Hillary Clinton i Cleveland natt til lørdag. Foto: Klaudia Lech, VG

– Det er bare fint at unge får noe å glede seg litt over slik at de kommer seg ut og stemmer, sier Stewart.

De siste dagene har Obama og Clinton reist på kryss og tvers av USA og peilet seg inn mot minoritets segmenter.

Flere VG snakket med på konserten var ikke bekymret for at de unge afrikansk-amerikanske velgerne vil stemme – til slutt.

– Jeg har fått med meg alle skriveriene om at vi svarte ikke forhåndsstemmer i år og at vi ikke bryr oss, men nei. Vi venter til valgdagen. Da stemmer vi, sier publikummer Alika Ware (23) til VG.

ENTUSIASME: Venninnetrioen Vanessa Hollaman, Alika Ware og Jessica Thornton har alle forhåndsstemt på Hillary Clinton før konserten. – Vi er her for Hillary, men eeeelsker Jay Z, sier Hollaman. Foto: Klaudia Lech, VG

Fredagens konsert er en av flere kjendisinnslag i valgkampen. Torsdag sto Pharrell Williams på scenen for Clinton i Nord-Carolina og lørdag holder Katy Perry en konsert for velgere i vippestaten Pennsylvania.

– STERKERE SAMMEN: Jay Z kom med en klar beskjed til velgerne om hvorfor de ikke skal velge Trump. – Med en gang du splitter oss gjør du oss svakere. Vi er sterkere sammen, sa han. Foto: Klaudia Lech, VG

Hillary Clinton holder valgmøter i vippestatene Florida, Cleveland og New Hampshire i helgen, før hun setter punktum for valgkampen med et storstilt event mandag hvor Barack og Michelle Obama skal tale i tillegg til Bill Clinton og Chelsea Clinton.

