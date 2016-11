Beskylder Putin for å blande seg inn i USA-valget

BERLIN (VG) Hacking, manipulering, vennskap og interesser. Russland har vært en mektig spiller i den amerikanske valgkampen.

Hillary Clinton var tidlig ute i sommer med å anklage russere for å stå bak hackingen av 19.000 e-poster fra det demokratiske partiets ledere. Den amerikanske regjeringen kom etter med sin formelle beskyldning den 7. oktober.

– Jeg kan bare anta at det er Russland som står bak dette. Den gammeldagse KGB-stilen er lett gjenkjennelig, hvor noe gjøres for å fremprovosere en reaksjon. Jeg tror også det er meget mulig at de samarbeider med Wikileaks og andre «antikapitalistiske» antietablissement-hackegrupper, sier Andrei Kolesnikov, seniorrådgiver ved tankesmien Carnegiesenteret i Moskva, til VG.

Russland blir sammen med Kina betraktet som de to store globale aktørene innen hacking, forteller direktør for avdeling for IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Hans Christian Pretorius, til VG.

– Uten at jeg skal velge side i denne saken, kan jeg si at det teknisk sett er fullt mulig å analysere et hackerangrep slik at man kan konkludere helt sikkert på hvem som står bak det, sier Pretorius.

«Tull» var Vladimir Putins talsmanns svar til beskyldningene, ifølge The Guardian.

– Hver eneste dag blir Putins hjemmeside angrepet av titusenvis av hackere. Mange av disse kan spores til USA, men det betyr ikke at vi skylder på Det hvite hus hver gang, sa Putins talsmann til nyhetsbyrået Interfax.

Hackerforsøk

Et flertall av amerikanske velgere, både på demokratisk og republikansk side, mener nå at Russland forsøker å manipulere det nært forestående presidentvalget, ifølge en fersk meningsmåling.

Amerikanske delstater har meldt om hackerforsøk på deres voteringssystemer som skal stamme fra russiske selskaper, men dette kan ikke spores direkte til russiske myndigheter, skriver The Guardian.

At Russland prøver å hacke selve valgresultatet, er lite sannsynlig, mener Pretorius.

– På grunn av at valgsystemet i USA er lagt opp med svært mange ulike punkter for informasjonssamling, kan man vanskelig se for seg at noen kan lykkes med å hacke det. Men det å jobbe med opinionsdannelse er jo også en metode for påvirkning. Med all den mediedekningen hackerne får, oppnår de noe likevel, nemlig å så tvil om hva som er sant ved å presentere ulike versjoner av sannheten, sier Pretorius til VG.

Cyber-motangrep?

Nå kan CIA i USA være i gang med å planlegge et stort cyber-motangrep på Russland, med lekkasjer som angivelig skal inneholde informasjon som vil sette Putin og hans allierte «i forlegenhet», ifølge NBC News. Dette kan lede til full cyberkrig, frykter avisen The Guardian på lederplass.

Kalesnikov håper for omverdens skyld at amerikanerne ikke gjennomfører nettangrepet.

– Det er en dårlig idé. USA må behandle Putin med varsomhet. Putin finner alltid svar på det han leter etter, om nødvendig gjennom «asymmetriske» metoder, sier den russiske seniorrådgiveren ved Carniegesenteret.

Liker Putin og Trump hverandre?

– Mannen har veldig sterk kontroll over landet sitt. (….) Han har vært en langt bedre leder enn det vår president har, har Trump sagt om Putin.

Trump har også sagt han kan komme til å anerkjenne Krim som russisk, og på en pressekonferanse ba han Russland om å lekke Hillary Clintons e-post.

I desember refererte Putin til Donald Trump som « Jarkij»: et ord som Trump fikk oversatt som «briljant», men som i virkeligheten heller betyr « fargerik».

– En betegnelse som jo kan tolkes på så mange måter, sier Kolesnikov og legger til.

– For Putin er Trump bare en nyttig idiot. Basert på Putins siste uttalelser fra Valdai-forumet understreker Putin faktisk sin nøytralitet overfor kandidatene.

Økonomiske interesser i Russland?

Trump ønsker ikke å legge frem beviser for at han ikke har økonomiske forbindelser til Russland. Forretningene hans skal ha mottatt en betydelig andel finansiell støtte fra russiske investorer, ifølge Washington Post.

Koblinger til Russland har også blitt avslørt i staben rundt hans presidentkampanje. Frem til august jobbet Paul Manafort som kampanjesjef for Trump. Manafort kontrollerte et investeringsfond for en russisk aluminiumsmogul med nære bånd til Putin, skriver Washington Post.

Dessuten jobbet Manafort for Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj, som nå er i eksil i Russland. Trumps kampanjesjef ble sparket etter å ha blitt koblet til millionutbetalinger fra Ukraina.

Vil Russland stoppe Clinton?

Russlands skepsis til det sittende styret i USA er velkjent. Flere russere ønsker seg derfor den kandidaten hvis politikk ligner minst mulig på Obamas, altså Trump.

I valget mellom to onder, foretrekker Putin sannsynligvis Trump fremfor Clinton.

– Med Hillary Clinton som president frykter Putin at han vil se en mer fremoverlent og intervensjonistisk amerikansk utenrikspolitikk, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Det har vært en russisk påstand gjennom mange år at USA blander seg inn i suverene staters interne anliggende, for å fjerne sittende regimer og innføre USA-vennlige regimer.

– Dette er en slags konspirasjonsteori, sier Wilhelmsen.

– Putin fremstiller folkelige opprør, som demonstrasjonene i store russiske byer etter valgfusket i 2011 og mot Putins styre, som Vestens undergravende hånd inn i Russland. Han sa til og med den gang at det var Hillary Clinton som sto bak disse demonstrasjonene. Dessuten har Clinton antydet at hun vil utstyre det sittende styret i Ukraina med tyngre våpen, noe Russland absolutt ikke vil ha så tett opp mot egne grenser, sier hun,