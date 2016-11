Bare én av åtte nordmenn tror på Trump

USAs påtroppende president levnes lite håp i Norge. Kun 13 prosent av nordmenn tror Donald Trump blir en god president.

Det viser en meningsmåling utført av Infact på vegne av VG på onsdag, samme dag som sjokkvalget var et faktum.

Det var drøyt tusen spurte over 18 år. 56,7 prosent av disse svarer nei på spørsmålet om de tror Donald Trump vil bli en god president.



Hva sier du til barna? Derfor bør du snakke med ungene dine om Trump

I det hele tatt kan det se ut som brorparten av nordmenn flest reagerte med en viss angst da de våknet til nyheten om at Trump var kåret til USAs neste leder. På spørsmål om de er mer eller mindre urolige etter valget i dag enn i 2012 svarer gjennomsnittsnordmannen 4,11 på en skala fra én til fem – hvor fem betyr mye mer urolige.

Men Kari Jaquesson bifaller: – Meget bra og verdig tale fra USAs president

Kjøper ikke valgflesket



Samtidig bærer nordmenn en viss tvil om Trump kommer til å sette valgløftene sine ut i livet.

Disse inkluderer som kjent å bygge en mur langs grensen til Mexico, reforhandle store internasjonale handelsavtaler, knuse IS og å midlertidig stenge grensene for muslimer.

Her får USAs neste president karakteren 2,65 i gjennomsnitt – altså et sted midt mellom gjennomføring i ingen grad overhode (1) og svært stor grad (5).

Les kommentaren: Den moderate Donald Trump

Om Trump selv i det hele tatt fanger opp norske meningsmålinger er ikke kjent. Om så er tilfelle kan han finne en viss trøst i det faktum at flere av oss mener media har gitt et for negativt bilde av ham. 31,9 prosent svarer ja på dette, mot 47,3 på nei.

Saken fortsetter under videoen

Hårsår type?



Et av de sterkeste ankepunktene mot Trump i valgkampen har vært hans nærmest totale fravær av utenrikspolitiske erfaring. Sammenlignet med Clinton, tidligere utenriksminister, ble kontrasten særlig grell.

Dette har tydeligvis gjort utslag. Hele 41,8 prosent av nordmenn mener sjansene for en tredje verdenskrig har økt nå som Trump er president.

Les: Gråtkvalt Clinton

Dette kan skyldes Trumps utspill fra valgkampen. Han har blant annet kalt forsvarsalliansen NATO «utdatert» og sagt at USA at han ikke vil hjelpe landene som bruker for lite av statsbudsjettet sitt på forsvar. Samtidig har han vært langt mer forståelsesfull overfor Putins politikk enn det som har vært normalt fra en amerikansk presidentkandidat. I tillegg til det har han lovet å oppheve atomavtalen med Iran.

Under valgkampen sa Clinton at Trumps hårsårhet kunne starte en atomkrig.

Saken fortsetter under videoen



Selv om folk flest er mer urolige, og mange mener tredje verdenskrig er mer sannsynlig nå enn tidligere, har bare middels tro på at valget faktisk vil påvirke dem i sin hverdag.

Så stor makt får Trump: 11 måter han kan bestemme over verden

2,77 av fem, svarer nordmenn på dette spørsmålet. Fem på denne skalaen betyr at de tror at Trump vil påvirke dem i svært stor grad.