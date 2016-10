Avis mottar drapstrusler etter Clinton-støtte

PHOENIX (VG) Da avisen The Arizona Republic brøt med sin 126 år lange republikanske tradisjon og ga sin støtte til Hillary Clinton, brøt helvete løs for redaksjonen.

«Du er død, pass på.» «Dere burde bli drept for forræderi.» «Vi kommer til å brenne dere ned til grunne.»

Slik lyder noen av de sinte truslene medarbeidere i vippestaten Arizonas største avis har fått fra ildsinte Trump-supportere siden de valgte å støtte demokratenes presidentkandidat på lederplass i september.

Delstaten har kun stemt demokratisk en gang siden 1952, og The Arizona Republic ble i sin tid grunnlagt av republikanere. Redaktørkollegiet mener imidlertid at Donald Trump så lite egnet til å være USAs neste president, at de ikke kunne gi sin støtte, opplyser debattredaktør Phil Boas (57) til VG.

– Farligste presidentkandidaten

– Vi så på Donald Trumps oppførsel og konkluderte med at hvis det noen gang er tid for å bryte med vår egen tradisjon, så er det nå. Vi mener han er den farligste presidentkandidaten vi har sett i vår livstid, sier Boas.

Han har stemt republikansk hele sitt liv, i likhet med alle i sin familie og vennekrets, men i år blir det Hillary Clinton.

VG møter debattredaktøren i avisens lokaler i Phoenix sentrum hvor sikkerheten er betydelig skjerpet siden støtteerklæringen stod på trykk, med hjelp fra politiet.

KONSERVATIV: Debattredaktør Phil Boas og hans kollegaer i The Arizona Republic nedringes av sinte Trump-supportere. – Jeg har aldri opplevd maken, sier republikaneren om de siste ukene. Foto: Klaudia Lech, VG

Da redaksjonsmedarbeider Kimberly Torres mottok drapstrusler på telefon, dro hun rett til kirken etter jobb og ba for de som stod bak.

Boas opplever fortsatt en konstant strøm av oppringninger fra Trump-supportere som ringter for å skjelle han ut eller si de har sagt opp sitt abonnement på avisen.

STORMENS ØYE: Donald Trumps supportere i vippestaten Arizona sa klart ifra da delstatens største avis valgte å støtte Hillary Clinton. Redaksjonsmedlemmer ble truet på livet og lesere sa opp abonnementet sitt. Foto: Paul J. Richards , AFP

– Vi tar forhåndsregler slik ansatte er trygge, men det har overhode ikke påvirket arbeidet vårt. Jeg er heller ikke sur på leserne. Dette er en del av den mest hysteriske velgermassen til Donald Trump, sier debattredaktør Boas.

Mistet abonnenter



The Republic har ca 200 000 i opplag, og mange av dem er abonnenter. Etter Clinton-støtten valgte en betydelig andel å avslutte sitt abonnent, forteller Boas som ikke vil oppgi konkrete tall.

– Vi mistet mange abonnenter, uten tvil. Men vi visste at vi ville få oss en på trynet og vi angrer ingenting, fortsetter debattredaktøren.Han forteller om hektiske uker med besøk fra presse verden rundt.

– Det har vært veldig hyggelig. Vi har fått telefoner, mail, blomster og nye abonnenter fra over hele USA. Folk som vil støtte oss og det vi gjorde, for å komme med en motreaksjon, sier Boas.

Vippestat mot alle odds

Siden den historiske støtteerklæringen til The Republic har demokratene økt satsningen på Arizona. Forrige uke sendte de både Michelle Obama, Chelsea Clinton og Bernie Sanders hit for å overtale velgere.

Arizona gir 11 valgmenn til presidentkandidaten som vinner delstaten og har alltid vært et sikkert kort for republikanerne. Trump klarer imidlertid ikke å overbevise alle konservative velgere. Det hjelper heller ikke at Arizona-guvernør John McCaine nekter å gi Trump sin støtte.

Arizona er nå vippestat med dødt løp mellom Clinton og Trump, ifølge Fivethirtyeight.

Donald Trump besøkte delstaten i helgen, og onsdag tar Hillary Clinton turen. Avisens redaksjon er ikke sikre på hvem de tror tar seieren i Arizona til slutt.

– Det at delstaten vår i det hele tatt er på vippen er utrolig for oss. Men hadde Clinton stilt mot hvilken som helst annen konservativ kandidat som Jeb Bush eller Ted Cruz ville vi ikke sittet her. Dette handler om Trumps svakheter. Han har ikke forberedt seg nok og tatt valgkampen på alvor, alt har vært useriøst og lite forberedt, sier Phil Boas.

