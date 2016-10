AP: Trump fornedret reality-deltagere med sexprat

Presidentkandidaten skal ha rangert kvinnelige deltagere etter bryststørrelse og snakket om hvem han ville ha sex med. Bare oppspinn, hevder han selv.

Nyhetsbyrået AP melder at både deltagere i Donald Trumps realityserie «The Apprentice», og folk som jobbet med programmet, inkludert redaktører for serien, forteller at Trump skal ha fornedret kvinnelige deltakere med uanstendig sexprat.



Han skal angivelig ha rangert deltagerne etter størrelsen på brystene deres, og snakket om hvem han ville hatt sex med.

AP har intervjuet mer enn 20 personer som enten deltok i, eller jobbet med, programmet. De beskriver, uavhengig av hverandre, det som omtales som usmakelig oppførsel av mannen som kan bli USAs neste president.

Sammenlignet kamerakvinne med datteren



Åtte personer som jobbet med programmet forteller alle hvordan han kom med slibrige kommentarer om en kamerakvinne han mendte hadde en flott rumpe. Han skal angivelig ha sammenlignet henne med sin datter, Ivanka.

DATTER: Ivanka Trump er Donald Trumps datter. Hun var selv med som dommer i realityserien. Foto: Brendan Smialowski , AFP

I en av sesongene programmet gikk skal Trump ha oppfordret de kvinnelige deltagerne til å gå i kortere kjoler med mer utringing, iflølge Gene Folkes, som var en av deltagerne.

Randal Pinkett, som vant programmet i 2005, forteller at han husker hvordan Trump snakket om hvem av de kvinnelige deltagerene han ønsket å ligge med. Dette var etter at Trump hadde giftet seg med sin nåværende kone, Melania.

– Han sa ting som «Er hun ikke deilig? Se på henne da!», mens han måpte noe slikt som «Jeg kunne tenkt meg det der».

– Spekulerte i hvem som var råest i sengen



Andre fortellera at han plutselig kunne spørre mannlige deltagere om de kunne tenkt seg å ha sex med en bestemt kvinnelig deltager, samtidig som han ga uttrykk for at det kunne han tenke seg.

Dette skal til og med ha skjedd mens kvinnen var i rommet.

Katherine Walker, som var produsent for programmet i fem år, forteller at Trump gjentatte ganger snakket om kvinnens kropper, og at han skal ha spekulert i hvem av dem som var råest i sengen.

Påstandene fra deltagerne kommer i kjølvannet av at Trump, i den første av tre debatter, i forrige uke ble beskyldt av Hillary Clinton om å snakke nedsettende om kvinner. Hun trakk frem at han tidligere hadde kalt en deltagere i Miss Universe, missekonkurransen han eier, for «Miss Piggy», fordi hun hadde lagt på seg.

Noen dager sener twitret Trump, midt på natten, at det fantes en sexvideo av missedeltageren, Alicia Machado.

Trump har også tidligere blitt beskyldt for å være ufin med kvinner. Blant annet når han skjelte ut Fox News-ankeret Megyn Kelly, med antydninger om at hun var menstruell når hun stilte ham kritiske spørsmål.

Nekter



Selv nekter han, via sin talskvinne Hope Hicks, for at dette har skjedd. Hun kaller påstandene for «merkelige, uten substans og fullstendig falske».

– De har ingen troverdighet i det hele tatt, sier Hicks.

Talskvinnen peker på at programmet var et av de mest suksessfulle TV-showene gjennom tidene, og at flere hundre personer var ansatt for å jobbe med det over en rekke år.

Hicks hevder videre at mange av disse støtter Donald Trump i hans kamp for å slå Hillary Clinton i valget om å bli USAs president.

REALITYSTJERNE: «The Apprentice», med Donald Trump, gikk flere sesonger på TV i USA. Det ble også vist i Norge. Foto: Amanda Edwards , AFP

Ingen av APs konkrete spørsmål rundt påstandene om sexistisk oppførsel ble besvart av Hicks, som ikke ønsket å stille til intervju om saken.

Selv om mange av de AP har snakket med forteller om ulike episoder der Trump var uanstendig mot kvinner, sier andre at de ikke opplevde dette. Disse har derimot positive erfaringer fra møtene med ham.

Gikk på TV Norge



I Norge ble «The Apprentice» sendt på TV Norge.

Programmet handlet om å finne en kandidat til å jobbe for Donald Trumps firma. I hvert program fikk deltagerne ulike oppgave som skulle vise hva de dugde til i forretningsverden. På slutten av hvert program ble den av deltagerne som i Trumps øyner hadde gjort det dårligst sparket med de etter hvert så berømte ordene «You're fired».

Den som stod igjen til slutt ble ansatt av forretningsmannen.