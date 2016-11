AP: Rudy Giuliani kan bli USAs utenriksminister

Den tidligere New York-borgermesteren skal være favoritten til å bli utenriksminister for Donald Trump.

Dagen før den nyvalgte presidenten skal møte sin kommende visepresident Mike Pence for å diskutere utnevnelsene til nøkkelposisjoner, går spekulasjonene høyt rundt hvem som vil få ministerposter av Trump.

Blant dem som går igjen er den tidligere presidentkandidaten og Trump-vennen Rudy Giuliani, som tidligere er nevnt som mulig justisminister eller sikkerhetsrådgiver når Trump inntar Det hvite hus i januar.

Les mer: De heteste navnene til Trumps regjering

Ikke bekreftet

Men ifølge nyhetsbyrået AP er Giuliani også høyaktuell som utenriksminister. En kilde som skal ha kjennskap til avgjørelsen hevder overfor AP at det i realiteten ikke er noen konkurranse om den prestisjefylte posten.

Han hevder at det kun står og faller på hvor vidt den tidligere New York-borgermesteren takker ja.

Les også: Trump med kontroversiell seniorrådgiver

Disse opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Giuliani blir også trukket frem som et hett navn av den amerikanske storavisen Wall Street Journal. Ifølge avisen er imidlertid også den tidligere FN-ambassadøren John Bolton aktuell og med i kampen.

VG i Pennsylvania: Obama lovet endring. De stemte på ham. Trump lovet endring. Nå stemte de på ham.

– Kanskje meg?

Selv var Giuliani svært tilbakeholden da han på et arrangement i Washington mandag kveld, fikk spørsmål om posten som utenriksminister. Etter å ha sagt at Bolton ville være et godt valg, svarte han følgende på spørsmål om det var noen bedre:

– Kanskje meg, jeg vet ikke.

Da han for to dager siden ble spurt om mulighetene ville han ikke svare på konkrete roller i administrasjonen.

– Jeg har et veldig, veldig opptatt liv. Så det måtte være noe der jeg følte at han virkelig trengte meg. Og, ikke at jeg ville være den eneste som kunne gjøre det, men kanskje at jeg kunne gjort det litt annerledes eller litt bedre enn andre, sa Giuliani til ABC News.

Trump om ny Clinton-etterforskning: – Jeg vil ikke skade dem

Kilde: VG/NTB