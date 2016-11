Amerikanere bekymret for fremtiden:  – Ingen vet hvordan landet blir

CINCINNATTI (VG) Over halvparten av USAs befolking er utmattet av den intense presidentkampen. Madeline Judge (23) og Michelle Tobeson (24) frykter hva som vil skje når valgresultatet er klart.

«Uansett hvem som vinner 8. november, husk at livet ditt vil fortsette.»

Det er et av flere råd sendt ut av den amerikanske psykologforeningen etter at en undersøkelse utført av Harris Poll viser at 52 prosent av amerikanerne opplever betydelig stress knyttet til maktkampen mellom Donald Trump og Hillary Clinton. Den er beskrevet som historiens mest hatefulle.

Få oversikten: Slik blir valgnatten

VGs USA-KONTOR Camilla Bjørn Ta kontakt og følg meg på: E-post: camillab@vg.no Facebook: Facebook.com/cbjorn Twitter: @CamillaBjorn Instagram: @camillabjorn

Millennials, altså unge voksne mellom 18 og 35 år, og babyboomere er målgruppene som tar valgkampen tyngst, kommer det frem i undersøkelsen utført på vegne av organisasjonen American Psychological Association. Samtidig viser en måling utført for Politico at 71 prosent av amerikanerne skulle ønske valget var over.

– Skremmende



– Det er skremmende, ingen vet helt hvordan landet blir. Vi er unge som prøver å komme oss opp og frem i forretningslivet, mye står på spill for oss økonomisk fremover. Vi trenger en president som ikke roter det til, så jeg er bekymret, sier Michelle Tobeson til VG.

USA-valget er i gang og Hillary Clinton kan i snitt skilte med 47,5 prosent på meningsmålingene, mot Donald Trumps 42,3 prosent.

Få siste nytt om valget i VGs valgstudio

På lunsj med kollega Madeline Judge i hjembyen Cincinnati i vippestaten Ohio, snakker Tobeson, som jobber som analytiker, om alt annet enn valget.

De gruer seg for mye til resultatet og er utmattet av over et år med valgkamp. Derfor unngår de overskrifter og diskusjoner i sosiale medier og følger heller ikke med på nyhetene mer enn nødvendig.

– Jeg fjerner venner på Facebook som skriver for mye om Trump, og hvor mye de liker han. Jeg orker ikke høre om det. Hold det for deg selv, det er ikke verdt all kranglingen som oppstår, sier Tobeson.

Både hun og kollegaen regner med å stemme på Clinton, men gjør det uten entusiasme.

Slik ble de kjemper: Les livshistoriene deres kapittel for kapittel

– Jeg leste nylig en artikkel om hvordan man skulle snakke med psykologen sin om valget. Det er stressende, vi vet ikke om vi får en president vi kan stole på. Jeg tror de fleste er enig at hverken Trump eller Clinton er gode presidentkandidater, sier Judge.

Også hun har fjernet venner i sosiale medier den siste tiden, fordi de har kommet med politiske utsagn.

Les også: Dette er hjertet av Trump-land

VIL IKKE STEMME: David Wesenberg (foran) liker ikke tonen i årets valg og prøver å unngå å lese for mye. Kollegaene har det på samme måte. Foto: Klaudia Lech, VG

Sosiale medier får skylden



Sosiale medier er hovedkilden til det økte stressnivået, ifølge undersøkelsen. Fire av ti voksne sier innslag og diskusjoner på Facebook og Twitter gjør dem stresset.

Årets valg går ekstra inn på registrerte republikanere, 59 prosent av dem er utmattet av valget, sammenlignet med 55 prosent demokrater, melder Harris Poll.

Ohio er en av de viktigste vippestatene, innbyggerne må derfor tåle store mengder politisk reklame og hyppige besøk fra kandidatene.

Les også: Clinton-supportere tror FBI-sjefen ville sabotere for henne

– Nyhetsfeeden min er bare en strøm av de samme overskriftene og skjellsordene igjen og igjen. Jeg ser vekk, jeg er bare ikke interessert, jeg orker ikke, sier dataprogrammerer David Wesenberg (44). Han kjenner seg igjen i undersøkelsen om at amerikanerne sliter med stress.

Les også: Avis mottar drapstrusler etter Clinton-støtte

– Jeg liker ikke tonen i valgkampen, og vet ikke om jeg kommer til å stemme på president i år, sier Wesenberg.

Hans kollega Steve Mitt (44) er enig.

– Jeg er mer kvalm enn stresset. Spesielt av dekningen i mediene. Det spiser opp nyhetsfeeden min, sier Mitt.

Les også: Obama irritert på Trump-supporter

UNNGÅR VALGDISKUSJONER: Finansmennene Mark Hoeck, A.J. Horn og Max Vigola skal stemme men hopper over stressende medieoppslag. Foto: Klaudia Lech, VG

Ekspertråd skal hjelpe



American Psychological Association slapp nylig tips til amerikanere som sliter psykisk på grunn av valget:

• Begrens mediekonsumet, hvis du blir stresset av nyhetsdøgnets intensitet.

• Unngå diskusjoner om valget hvis du tror det kan eskalere til konflikter med venner, familie og kollegaer.

• Uansett hvem som vinner 8. november, husk at livet ditt vil fortsette. Myndighetenes maktfordelingsprinsipp med utøvende, dømmende og lovgivende makt, har en viss regulerende funksjon ved regjeringsskifter. Unngå katastrofetanker og ha et balansert perspektiv.

Les også: Her jakter Clinton valgskred

Finansmennene Mark Hoeck (31), A.J. Horn (32) og Max Vigola (26) betegner valget som «spesielt ille». De skal alle stemme på Clinton 8. november, men unngår å følge valget i mediene.

– Kjæresten min og jeg er enige politisk. Hun vil snakke mye om valget, og fyrer seg veldig opp når hun snakker, og jeg orker det bare ikke. Det er så slitsomt, sier Vigola.

President Barack Obama erkjente at valgkampen sliter ut velgerne.

– Jeg vet disse valgkampene er lange, de er for lange. Men hvis du virkelig bryr deg om USA må du engasjere deg, sa president Obama på et valgmøte.

– Dere må tune ut alt dette støyet og fokusere på valget dere står overfor.

VG reiste tvers over USA: På jakt etter Trumps Amerika