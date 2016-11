Donald Trump takket for tilliten: – Jeg lover at jeg ikke skal skuffe dere

NEW YORK/ OSLO (VG) Til stor jubel fra salen takket USAs 45. president Donald Trump hvert og ett familiemedlem for støtten gjennom valgkampen.

Da det klokken 07.40 norsk tid ble kjent at Trump vant Pennsylvania var det hele i praksis over, og et av de største valgsjokkene i moderne tid var et faktum. En drøy time senere entret Trump scenen på Hilton Midtown i New York.

– Jeg fikk nettopp en telefon fra Hillary Clinton. Hun gratulerte oss med seieren.

Slik åpnet han talen og erklærte valget dermed for vunnet.

Trump var så rask med å takke hvert og ett familien, til stor jubel fra salen.

– Jeg elsker dere og jeg takker dere for å ha holdt ut alle disse timene. Dette var tøft! Disse politiske greiene er skitne, og det er tøft. Dere har alle gitt meg så mye støtte, sa Trump til familien.

Til resten av kampanjen sa han:



– Jeg lover at jeg ikke skal skuffe dere, jeg skal gjøre en god jobb. I løpet av to, fire eller kanskje også åtte år, skal dere si at dette var noe dere er stolte over å ha jobbet med.

Følg valget minutt for minutt og still spørsmål i VGs direktestudio!

Vil være alles president



Trump er nå en av verdens mektigste personer og øverstkommanderende for verdens største militærmakt.

I talen gjorde lan det klart klart at han vil gi alle muligheten til å utnytte sitt fulle potensiale.

– Jeg vil være alle amerikaneres president, sier Trump.

Les også: Dette vil Trump gjøre sine 100 første dager

Så fortalte han om de største planene hans som president. I tillegg til blant annet arbeid med infrastruktur og å ta vare på krigsveteraner nevnte han økonomi og utenrikspolitikk:

– Vi har en stor økonomisk plan. Vi skal doble veksten og ha den sterkeste økonomien i verden. Samtidig skal vi gå overens med alle land som er villige til å gå overens med oss, sa Trump.

Han avsluttet med å tydelig si «Jeg elsker dette landet»!

Clinton erkjenner ikke nederlaget



Selv om Clintons valgkampanje skal ha gjort det klart at Clinton ikke kommer til å tale med det første skal hun ha ringt Donald Trump og gratulert ham på telefon. Det melder flere amerikanske medier.

Det er vanlig praksis at den tapende part holder den første talen. Siden det nå er natt i USA betyr det at vi tidligst vil høre noe fra henne onsdag ettermiddag norsk tid.

På Clintons valgvake sa hennes kampanjesjef John Podesta at hun ennå ikke vil erkjenne nederlaget fordi det er svært jevnt i flere stater.

– Alle stemmer skal telle. Vi kommer tilbake i morgen, sier Podesta.

Per Olav Ødegaard kommenterer: En ny amerikansk revolusjon

Like før Podesta kom på scenen ble Journeys låt «Don't Stop Believin'» spilt i bakgrunnen på Clintons valgvake.

– Aldri opplevd maken



Utfallet beskrives som et av de største valgsjokkene i vestlig moderne tid.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Jeg har holdt på med dette i 53 år, og jeg har aldri opplevd maken verken i valgkampen eller i avslutningen, sa USA-ekspert Ole Moen i VGTVs studio onsdag morgen.