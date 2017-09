USAs forsvarsminister om Nord-Korea: – Vil møte trusler med «massiv militær respons»

USAs forsvarsminister James Mattis trapper opp retorikken mot Nord-Korea etter den siste atomprøvesprengingen.

I dag avholdt USAs president Donald Trump et krisemøte som følge av at Nord-Korea i natt gjennomførte en test av en hydrogenbombe.

– Vi har mange militære alternativer, og presidenten ønsket å bli briefet om samtlige av dem. Vi gjorde det klart at vi har muligheten til å forsvare oss selv og våre allierte Japan og Sør-Korea fra ethvert angrep, sier USAs forsvarsminister James Mattis i en uttalelse i kjølvannet av møtet, før han klemmer til:

– Enhver trussel mot USA og våre territorier, inkludert Guam, eller noen av våre allierte, vil bli møtt med en massiv militær respons. Den vil være både overveldende og effektiv.

Guam er en liten amerikansk øy i Stillehavet hvor USA har flere militærbaser. Nord-Koreas president Kim Jong-un truet tidligere i år med rakettangrep mot øya.

Det var på morgenen i dag norsk tid at Nord-Korea bekreftet at de hadde gjennomført det de omtalte som en «fullstendig vellykket» test av en hydrogenbombe, ifølge statlig nordkoreansk TV.

– Vi får se



Tidligere i dag ble Trump av en reporter spurt om han vil komme til å angripe Nord-Korea.

– Vi får se, var svaret presidenten ga.

Mattis understreker på pressebriefingen at alle medlemmene av FNs sikkerhetsråd er enige om trusselen Nord-Korea utgjør mot det internasjonale samfunnet.

– De forblir enige om sin forpliktelse til å bidra til å holde den koreanske halvøyen atomfri, fordi de ikke ønsker en fullstendig utslettelse av et land, nemlig Nord-Korea, sier forsvarsministeren.

FNs sikkerhetsråd skal holde krisemøte



Det var i en tweet at Trump varslet at han hadde kalt inn til et møte i Det hvite hus.

– Jeg skal møte general Kelly, general Mattis og andre militære ledere i Det Hvite Hus for å diskutere Nord-Korea, skrev han.

USAs ambassadør til FN, Nikki Haley, bekreftet søndag kveld at det vil bli avholdt krisemøtet i FNs sikkerhetsråd på mandag.

Det internasjonale samfunnet har reagert kraftig på atomprøvesprengingen.