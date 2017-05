Washington Post: Trump røpet hemmelig etterretningsinfo

USAs president Donald Trump skal ha avslørt hemmelig informasjon om terrorgruppen IS i et møte med den russiske utenriksministeren og Russlands USA-ambassadør.

Det avslørte den amerikanske storavisen Washington Post sent mandag kveld norsk tid.

Ifølge ikke navngitte-kilder med kjennskap til saken, skal amerikansk etterretningstjeneste ha fått tilgang til den strengt graderte informasjonen fra en samarbeidende tjeneste.

Senator om Russland-etterforskning: – Ikke ild, men mye røyk

Informasjonen skal være så sensitiv at flere av USAs allierte ikke hadde tilgang til materialet. Ifølge Washington Post hadde partneren ikke gitt USA klarsignal til å dele informasjonen med Russland.

Likevel skal Donald Trump ha valgt å røpe kilden da han møtte den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov og ambassadør Sergey Kislyak i Det hvite hus forrige uke.

Den russiske ambassadøren står allerede sentralt i etterforskningen av Russlands forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget, og er mannen bak den omstridte kontakten med tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

– Trump røpet mer informasjon til Russland enn vi deler med våre egne allierte, sier en kilde til avisen.

Ifølge Washington Post fortalte ikke presidenten om den spesifikke metoden, men avslørte derimot navnet på den IS-kontrollerte byen hvor informasjonen kom fra.

Kilder sier til avisen at dette er alarmerende fordi Russland kan bruke informasjonen til å identifisere kilden - og at kilden derfor nå står i fare.

Etter møtet skal Trumps medarbeidere i Det hvite hus ha kontaktet etterretningsorganisasjonene CIA og NSA i et forsøk på å begrense skadene.

USAs utenriksminister Rex Tillerson sier i en uttalelse at et bredt spekter av emner ble diskutert under møtet, men er klar på følgende:

– Spesifikke trusler ble diskutert, men de diskuterte ikke kilder, metoder eller militære operasjoner.

Også den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H.R. McMaster avviser dette:

– Det ble ikke på noe tidspunkt diskutert etterretningskilder eller metoder, og ingen hemmelige militære operasjoner ble avslørt, sier han.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, krever en full forklaring fra Trump-administrasjonen.

– Vi har ingen måte å vite hva som ble sagt, men å beskytte nasjonens hemmeligheter er overordnet, sier han i en uttalelse.

Møtet fant sted på det Ovale kontor dagen etter den omstridte sparkingen av FBI-sjef James Comey, som ledet etterforskningen av de påståtte båndene mellom presidentens folk og russiske myndigheter.

Ifølge kilder var det da de snakket om en IS-trussel som er relatert til forbudet mot elektroniske gjenstander i håndbagasjen på flyreiser til USA at Trump avslørte den hemmeligstemplede informasjonen.

Etter at nyheten sprakk har flere andre medier fått bekreftet at opplysningene stemmer, deriblant Reuters og BuzzFeed. En kilde med kjennskap til saken sier til sistnevnte at «det er mye verre enn det som er skrevet».

Saken blir oppdatert