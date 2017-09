Washington Post: Facebook solgte politiske annonser til russisk selskap under presidentvalgkampen

Facebook solgte politiske annonser til et russisk selskap som prøvde å påvirke amerikanske velgere i forkant av fjorårets presidentvalg, melder Washington Post.

Representanter for Facebook skal ha forklart seg om annonsesalget for Kongressens etterforskere onsdag, skriver Washington Post, som har snakket med flere personer som er kjent med selskapets funn.

Facebooks representanter skal ha forklart at de har sporet salget av i alt 3300 annonser til en russisk «troll-farm» som skal ha hatt en historie med å spre Kreml-vennlig propaganda, ifølge avisen.

Salget av annonsene skal ha hatt en verdi på 100.000 dollar.

Les også: Spesialetterforsker Robert Mueller tar nye skritt i Russland-etterforskningen

Brennbare politiske temaer

En liten del av annonsene, som først ble sendt ut på nettverket sommeren 2015, skal direkte ha navngitt Republikanernes kandidat Donald Trump og Demokratenes Hillary Clinton. Mesteparten av annonsene skal ha fokusert på politisk brennbare temaer som våpenkontroll og fremmedfrykt, i tillegg til homofiles rettigheter og rasediskriminering.

Facebook skal også ha avdekket 470 mistenkelige og trolig falske Facebook-kontoer og -sider som trolig blir operert fra Russland. De hadde koblinger til selskapet og var involvert i å spre annonsene.

Facebooks sikkerhetssjef Alex Stamos sier i en uttalelse til Washington Post at selskapet vil fortsette å beskytte nettstedets integritet og forbedre evnen til å finne falske kontoer. Han sier i tillegg at Facebook har stengt de aktuelle kontoene som fortsatt var aktive.

Erkjennelsen fra Facebook kommer i forbindelse med at Kongressens etterforskere og spesialetterforsker Robert Mueller undersøker Russlands angivelige innblanding i presidentvalget.

Les også: Mistenker Trump-kampanjen hjalp russerne å spre «fake news»

Mistenker påvirkningskampanje

I en etterretningsrapport som ble delvis offentliggjort i januar anklager etterretningstjenestene CIA, FBI og NSA Russlands president Vladimiar Putin for å ha gitt ordre om en «påvirkningskampanje» under det amerikanske presidentvalget, blant annet ved å bruke betalte nettroll til å spre såkalte «falske nyheter».

Målet skal ha vært å undergrave den amerikanske allmennhetens tillit til den demokratiske prosessen og hjelpe Donald Trump med å vinne valget ved å diskreditere Hillary Clinton.

Facebook har i lengre tid blitt kritisert for å fungere som en plattform for spredning av falsk informasjon i forkant av det amerikanske presidentvalget i november i fjor. I en uttalelse noen dager etter valget lover Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg å undersøke saken, men hevdet at 99 prosent av informasjonen på Facebook er ekte og bare «en veldig liten del» er falsk eller feilaktig. I desember kunngjorde imidlertid selskapet at det vil begynne å markere artikler som er blitt vurder som falske eller feilaktige, med hjelp fra faktasjekk-organisasjoner.