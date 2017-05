Voldssiktet republikaner vant valget i Montana

Onsdag ble tech-milliardær og republikaner Greg Gianforte siktet for å ha angrepet en reporter fra The Guardian. Natt til fredag vant han valget.

Fredag morgen ble det klart at republikaneren har sikret seg Montanas sete i den amerikanske kongressen, melder nyhetsbyrået AP.

Tech-milliardæren Greg Gianforte (56) ble onsdag siktet for overfall på en journalist fra avisa The Guardian.

Siktelsen ble kjent bare noen timer før valglokalene åpnet i delstaten Montana. Likevel viser de foreløpige resultatene fra CNN at Gianforte kapret over 50 prosent av stemmene.

Overfallet på journalist Ben Jacobs ble fanget opp i et lydopptak (utskrift av opptaket her) fra det som skulle være et intervju, og det bekreftes også av et kamerateam fra Fox News som var til stede i rommet.

Gianforte tok grep rundt nakken på Jacobs med begge hender og kastet ham deretter over hodet og ned på gulvet bak seg i en såkalt «body slam», et grep som ofte benyttes i amerikansk wrestling. Journalisten fikk også knust brillene sine i sammenstøtet.

Jacobs anmeldte overfallet, og sheriffen i Gallatin County i Montana bekreftet onsdag at det var tatt ut voldssiktelse mot politikeren.

Gianforte, som er republikanernes kandidat i suppleringsvalget i Montana, risikerer seks måneder i fengsel, melder NTB.

Ber om unnskyldning

Gianfortes valgkampteam skrev onsdag i en pressemelding at hendelsen skjedde fordi journalisten kom inn på politikerens kontor uten en avtale – og skal ha dyttet en opptaker i Gianfortes ansikt.

«Det er uheldig at slik aggressiv oppførsel fra en liberal journalist skapte denne scenen på vår valgkampsamling», siterer Buzzfeed.

Etter at valgresultatet ble klart fredag morgen norsk tid, er tonen en annen. Greg Gianforte sier til nyhetsbyrået AP at han har lært av episoden.

– Jeg tabbet meg ut og gjorde noe jeg gjerne skulle hatt ugjort. Jeg er ikke stolt over det som skjedde, jeg skulle ikke ha reagert slik og jeg beklager, sa Gianforte.