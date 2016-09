Vitne til VG om togulykken i New Jersey: – Skadede folk hoppet ut av togene

NEW JERSEY/ OSLO (VG) Like etter at William Blaine gikk av toget i Hoboken i New Jersey, hørte han et kraftig smell.

Over 100 personer skal være skadet, og NBC melder at tre personer er bekreftet omkommet, etter at et togsett krasjet på stasjonen Hoboken i New Jersey i USA.

William Blaine hadde akkurat gått av et ankommende tog på stasjonen, og var på vei for å kjøpe en kopp kaffe da han plutselig hørte et kraftig smell.

– Jeg hørte plutselig et stort «kaboom», og da jeg løp ut for å se, så jeg folk ligge på bakken. Det så ut som infrastrukturen var i ferd med å bryte sammen, og toget gikk rett i veggen, sier han til VG.

VG møter ham kort tid etter den dramatiske hendelsen, og Blaine forteller at han fremdeles er i sjokk over de dramatiske scenene han ble vitne til torsdag morgen.

– Jeg var i sjokk. Det var vilt, sier han.



VGTV: Se direktesending fra New Jersey her



Bilder fra stedet viser store materielle skader. Deler av taket på terminalen har kollapset. Blaine løp til stedet, for å forsøke å hjelpe til. Det lå døde kropper på bakken foran ham, forteller han.

– Folk hoppet ut av toget, flere hadde blåmerker. Jeg så også en mann som hadde skadet bakhodet sitt kraftig. Jeg ba folk om å komme seg unna, for det så ut som infrastrukturen skulle bryte sammen.

VISER BILDER: William Blaine var raskt på stedet, og viser her frem bilder han tok inne på stasjonsområdet. Foto: , PATRIK EIAN FJELDSTAD

– Toget fløy



Michael Larson jobber som maskinist i NJ Transit, og så hendelsen på nært hold.

– Jeg så toget fly av gårde, bokstavelig talt. Det var elektriske kabler, vann – det hele var blendende, sier han til VGTV.

Journalist John Minko sier til radiokanalen WINS at «toget gikk rett gjennom sporbutten og inn i avgangshallen».

- Det er alltid mennesker som går forbi området, det er konstant mennesker der på den tiden, sier Larson.

Det er foreløpig uklart hva som var årsaken til krasjen som skjedde like før klokken 09.00 torsdag morgen, lokal tid, men de første undersøkelsene tyder på at det var en ulykke.