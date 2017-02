Vitne om drapssiktet i USA: Han ropte «kom dere ut av landet mitt!»

Midt i en fullstappet bar skjøt Adam Purinton (51) to indiske menn og en 24-åring som prøvde å stoppe ham. FBI etterforsker saken som hatkriminalitet.

Hendelsen fant sted i Olahe i Kansas onsdag da Purinton havnet i en opphetet diskusjon med to indiske menn, ifølge AP. Vitner forteller at Purinton til slutt ropte «kom dere ut av landet mitt» og kalte den ene mannen for «terrorist», før han forlot lokalet.

Kort tid etterpå var han imidlertid tilbake, og denne gangen med et skytevåpen. Srinivas Kuchibhotla (32) døde av skuddskadene, mens hans kollega og gode venn Alok Madasani (32) er skrevet ut etter noen dager på sykehus, ifølge indiske Mint.

Hylles for redningsforsøk

Amerikanske Ian Grillot (24) som forsøkte å stoppe gjerningsmannen, ble skutt i forsøket. I en video fra sykehuset forteller han at han først gjemte seg under et bord før han brøt inn da han trodde gjerningsmannens magasin var tomt. En kule gikk gjennom Grillots høyre hånd og inn i brystet hans.

PÅGREPET: Adam Purinton (51) er pågrepet etter skyteepisoden. Nå er FBI koblet inn i saken, som etterforskes som hatkriminalitet. Foto: Handout , Reuters

– En halv inch (en drøy centimeter, journ.anm.) lenger til siden, så kunne jeg vært død eller aldri vært i stand til å gå igjen, forteller Grillot.

24-åringen hylles som en helt av mange amerikanere, men sier selv han bare gjorde det «enhver person burde ha gjort for et annet menneske i en slik situasjon».

Bekymret for hatkriminalitet

Grillot forteller ikke i videoen hva mennene diskuterte i forkant av skytingen, men flere vitner beskriver gjerningen som rasistisk motivert, skriver CNN. Også faren til den skadede inderen omtaler skytingen som hatkriminalitet, mens kona til avdøde Kuchibhotla forteller at hun og mannen flere ganger hadde diskutert om det var trygt for dem å bli boende i USA under dagens regjering.

Pratik Mathur, talsmann for den indiske ambassaden i Washington, sier til Reuters at indiske myndigheter har uttrykt sine dypeste bekymringer etter hendelsen og bedt om en rask og grundig etterforskning.

ÅSTEDET: Det var her, på Austins Bar and Grill i Kansas, at tre menn ble skutt onsdag. Fredag ble det lagt ned blomster for avdøde Srinivas Kuchibhotla. Foto: Orlin Wagner , AP

Sean Spicer, pressesjef ved Det hvite hus, omtaler hendelsen som tragisk, men mener det er absurd at det trekkes en link mellom den og president Donald Trumps retorikk, skriver Reuters.

FBI er trukket inn i saken, som nå etterforskes som hatkriminalitet.

– Hadde et alkoholproblem

Flere av gjerningsmannens naboer beskriver ham som en tilsynelatende hyggelig mann som aldri fikk dem til å føle seg utrygge.

– Han virket som en bra fyr, men alle som kjenner ham, vet at han har et alkoholproblem, sier Beverly Morris, som har bodd vegg i vegg med gjerningsmannen i 20 år.

Nesten seks timer etter skytingen, da onsdag var blitt torsdag, ble Purinton pågrepet på en bar i Missouri, der han søkte tilflukt. Rettssaken mot han starter mandag.