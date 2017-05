Vitne: Minst én død etter at bil kjørte på folk på Times Square i New York

NEW YORK (VG) 13 personer er skadet og én skal ifølge et vitne være død etter at en bil har truffet gående på fortauet på Times Sqaure midt i New York.

Et bilde et vitne har publisert på Twitter viser en bil, tilsynelatende på to hjul inntil en lyktestolpe, oppe på fortauet i krysset Broadway og 45. gate. Det ryker fra bilen.

Sjåføren av bilen som skal ha kjørt inn i en folkemengde ved Times Square i New York, er pågrepet, melder politiet i byen til BBC.

Brannvesenet i New York melder at det er 13 skadede.

Politiet har sperret av området i Midtown på Manhattan, det ligger flere folk på bakken som får hjelp av helsepersonell og det er mye folk ute i gatene.

I hele området høres sirener, og det er mange politibiler og ambuulanser i området.

Ifølge en AFP-fotograf på stedet ser det ut til å ha dreid seg om en ulykke, mens øyevitner sier til Reuters at kjøretøyet kjørte imot trafikkretningen og på fortauet.

CBS melder at det trolig dreier seg om kjøring i beruset tilstand.

UD sier at de foreløpig ikke har fått meldinger om nordmenn som er involvert.