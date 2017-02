Visepresident Mike Pence med flaggtabbe

Forsøket på å sprite opp to Twitter-meldinger med israelske flagg, endret visepresidentens budskap fullstendig.

Begge de to meldingene ble naturlig nok raskt slettet da reaksjonene rant inn, men bildene av dem er allerede overalt i både sosiale og tradisjonelle medier.

Da personen bak visepresident Mike Pence sin offisielle Twitter-konto skulle understreke USAs støtte til Israel, brukte han nemlig Nicaraguas flagg i stedet for Israels. Situasjonen bedret seg ikke da tabben ble gjentatt i en påfølgende tweet.

«SE DIREKTE min tale til republikanske jøder. Under trump vil vi stå med Israel», skrev visepresidenten på Twitter

Senere ble følgende publisert: «Vår støtte til det jødiske folk stopper ikke ved vår landegrense. Under POTUS (nåværende president, journ.anm) vil verden få merke at USA står med Israel».

Bak USA har han lagt inn det amerikanske flagget, mens Israel altså har blitt pyntet med Nicaraguas flagg.

Twitter-meldingene ble lagt ut mens visepresidenten selv holdt en tale på det årlige møtet i RJC, koalisjonen for republikanske jøder.

De to flaggene er begge blå og hvite, men har ikke det eksakt samme mønsteret. I tillegg kjennetegnes det israelske flagget av Davidsstjernen – et heksagram satt sammen av to trekanter – mens Nicaraguas flagg har landets riksvåpen plassert på midten.