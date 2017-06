Vil vedta ny helselov - uten offentlig debatt

WASHINGTON, D.C. (VG) Bak lukkede dører sitter 13 hvite menn fra Det republikanske partiet og meisler ut forslag til ny helsereform i USA.

Selv folk fra deres eget parti er kritiske.

– Senatet er ikke et sted hvor man bare kan sause sammen noe bak lukkede dører for så å sende det til hasteavstemning, sier Florida-senator Marco Rubio, ifølge ABC News.

Han er klar på at begge partier fortjener muligheten til å debattere og komme med forslag til endringer av lovforslaget, som republikanerne håper skal erstatte den såkalte «Obamacare».

Flertallslederen i Senatet, Rubios republikanske partikollega Mitch McConnell har sagt han ønsker en avstemning innen to uker.

Planen skal være å ta forslaget rett til avstemning uten høringer og debatter. Jo mindre tid fra offentliggjøring til avstemning, jo mindre tid for politikere, organisasjoner, eksperter og andre til å komme med innspill for å påvirke senatorene som skal stemme over det som av mange er ventet å være et kontroversielt forslag.

Don Ritchie, som tidligere var Senatets egen historiker, sier til Los Angeles Times at man ikke har sett noe lignende i arbeidet med et stort lovarbeid siden før første verdenskrig.

Professor Elizabeth Rigby ved George Washington-universitetet er ekspert på amerikansk helsepolitikk. Hun forteller til VG at det ikke er overraskende at republikanerne mener de har en bedre sjanse for å få dette forslaget gjennom ved behandling bak lukkede dører. Særlig ettersom dette er et viktig tema for mange amerikanere, samtidig som det er dypt splittende.

– Og det har de trolig rett i. Det er riktignok ikke den normale måten å gjøre ting på. Det vanlige i et demokrati er at lovgiverne må svare på spørsmål og bekymringer fra berørte parter og velgerne de representerer, sier Rigby.

– Fullstendig uakseptabelt



Marco Rubio mener man bør ta seg bedre tid. Noe som også er det vanlige i behandlingen av så store saker. Helsebudsjettet utgjør en sjettedel av det totale amerikanske statsbudsjettet.

– Man kan gjerne begynne diskusjonen i en liten gruppe, men så må alle få muligheten til å bli hørt, sier han, og antyder at det ikke er nok tid til det før Kongressen tar sommerferie 4. juli.

SENATOR: Bernie Sanders, som i fjor forsøkte blir Demokratenes presidentkandidat, er partipolitisk uavhengig i Senatet. Foto: Jim Young , AFP

Men om enkelte republikanere, som altså selv ennå ikke kjenner innholdet i lovforslaget, er skeptiske, så kan ikke det måle seg med raseriet blant deres motstandere i Senatet. Bernie Sanders, som riktig nok sitter der som uavhengig, var tydelig irritert da han søndag gjestet TV-programmet Face The Nation hos CBS News.

– Slik jeg forstår det er planen å vise innholdet like før vi må stemme over det. Dette er fullstendig uakseptabelt. Ikke en gang den jevne republikaner vet hva dette forslaget inneholder, sa Sanders.

Han er selvfølgelig heller ikke fornøyd med det han forventer å være innholdet i forslaget:

– Å kaste 23 millioner amerikanere ut av helseforsikringsordningen er helt ufattelig. Det er det verste lovforslaget for arbeiderklassen jeg kan huske fra mine år i Kongressen, mener Sanders.

Protesterte



Republikanerne har 52 av representantene i Senatet. Det betyr at de kan få loven gjennom dersom ikke flere enn to av deres egne går imot forslaget. Spørsmålet er om flere stemmer imot dersom de ikke får god nok tid til å sette seg inn i saken.

SENATOR: Marco Rubio er en av flere republikanske senatorer som gjerne skulle sett at arbeidet med den nye loven ble gjort med større åpenhet. Foto: Pontus Höök , VG

– Inntil jeg har sett forslaget og Kongressens budsjettkontors syn på det, er jeg ikke komfortabel med å ta stilling til det, sier Susan Collins fra Maine til CNN, også hun er republikansk senator.

Mandag gikk Demokratene til det uvanlige skritt å sørge for at arbeidet i Senatet stanset opp, ved å dra ut pågående debatter for å unngå at man kommer til avstemninger og høringer.

– Det politiske landskapet nå er så polarisert at uansett hva Demokratene finner på for å protestere vil det bli oppfattet helt ulikt fra de ulike leirene. Derfor er det usannsynlig at de republikanske lederne vil endre strategi. De har uansett støtte fra sine. Samtidig er demokratiske velgere så frustrerte at de ber sine folkevalgte kjempe med nebb og klør, sier professor Elizabeth Rigby.

I mai gikk et forsalg til ny helselov gjennom i Kongressens andre kammer, Representantenes hus. Heller ikke dette forslaget hadde vært gjennom åpne høringer der eksperter utenfor Kongressen kunne si sin mening.

I stedet for å jobbe videre med det forslaget, valgte Senatet å skrive et helt nytt forslag, noe president Donald Trump har omtalt, noe motsigende, som både «en strålende plan» og «smålig».

PRESIDENT: Donald Trump ønsker seg en ny helsereform. Han mener «Obamacare» er fryktelig dårlig. Foto: Yuri Gripas , Reuters

Da Demokratene i 2009 jobbet med sin helsereform, «Obamacare», ble det holdt titalls høringer, debatter og møter mellom representanter fra begge partiene.

Målet var å komme til en tverrpolitisk enighet. Det klarte de riktig nok ikke, og etter 25 dager med debatt i Senatet banket Demokratene til slutt gjennom sitt forslag.

Professor Elizabeth Rigby påpeker at også Demokratene holdt utmeislingen av enkelte detaljer bak lukkede dører. Det fikk republikanere til å rase den gang, og Mitch McConnell sa blant annet at det amerikanske folk var blitt forbigått i arbeidet med loven.

De ordene blir i disse dager brukt mot ham av Demokratene, som nå beskylder ham for nøyaktig det samme.