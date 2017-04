Uvær og tornadoer tok minst tolv liv i USA

Like før skoleballet skulle starte jevnet en tornado lokalet nærmest med jorden.

Det var lørdag kveld lokal tid at selskapslokalet The Rustic Barn i Canton i delstaten Texas etter planen skulle fylles med rundt hundre skoleungdommer.

Men idet de første personene hadde kommet, gikk alarmen. De som var i bygningen løp inn på toalettet for å gå i dekning.

– Det var det eneste rommet som sto igjen da alt var over, forteller eieren Reagan Summer til lokale WFAA.

Han takker nå Gud for at ingen ble skadet.

AVLYST: Kris Ingram var innleid som DJ til skoleballet i Canton. Her står han i restene av lokalet. Foto: Brandon Wade , Reuters

Men ikke alle var like heldige:

Minst fire personer mistet livet og flere titalls ble skadet da tornadoer herjet i flere småbyer øst i den amerikanske delstaten.

Kraftig vind kastet rundt på biler, knuste trær og ødela hus. Uværet etterlot seg bygningsrester og knekte strømmaster i gatene.

– Skaden i det berørte området er omfattende. Det er hjerteskjærende, sier Canton-borgermester Lou Ann Everett til Reuters.

TOTALSKADET: Eierne av dette huset i Emory i Texas har startet oppryddingen etter at huset ble skadet i en tornado. Foto: Brandon Wade , Reuters

I andre nærliggende delstater har ytterligere åtte personer mistet livet i helgen:

I Tennessee døde en to år gammel jente etter å ha blitt truffet av en tung metallstang fra et fotballmål som ble blåst over ende søndag. I Mississippi er to døde, deriblant et barn som fikk kraftig elektrisk støt via flomvann.

I Missouri er en eldre kvinne funnet død etter at bilen hennes ble tatt av flomvann, mens en eldre kvinne døde da et tre falt over huset hennes.

I Arkansas er tre personer døde, deriblant en ti år gammel jente som druknet i flommen, og ifølge lokale myndigheter er ytterligere to barn savnet.

Redningsmannskaper nordvest i Arkansas lette søndag etter en 18 måneder gammel jente og en fire år gammel gutt som satt i en bil som ble tatt av flomvannet over en bro.

