Uvær og tornadoer tok minst ni liv i USA

Like før skoleballet skulle starte jevnet en tornado lokalet nærmest med jorden.

Det var lørdag kveld lokal tid at selskapslokalet The Rustic Barn i Canton i delstaten Texas etter planen skulle fylles med rundt hundre skoleungdommer.

Men idet de første personene hadde kommet, gikk alarmen. De som var i bygningen løp inn på toalettet for å gå i dekning.

– Det var det eneste rommet som sto igjen da alt var over, forteller eieren Reagan Summer til lokale WFAA.

Han takker nå Gud for at ingen ble skadet.

Les også: Stormjegere omkom i tornado-jakt

AVLYST: Kris Ingram var innleid som DJ til skoleballet i Canton. Her står han i restene av lokalet. Foto: Brandon Wade , Reuters

Men ikke alle var like heldige:

Minst fire personer mistet livet og flere titalls ble skadet da tornadoer herjet i flere småbyer øst i den amerikanske delstaten.

Kraftig vind kastet rundt på biler, knuste trær og ødela hus. Uværet etterlot seg bygningsrester og knekte strømmaster i gatene.

– Skaden i det berørte området er omfattende. Det er hjerteskjærende, sier Canton-borgermester Lou Ann Everett til Reuters.

Denne gangen endte det god: Hunden krabber frem fra tornado-ruinene

TOTALSKADET: Eierne av dette huset i Emory i Texas har startet oppryddingen etter at huset ble skadet i en tornado. Foto: Brandon Wade , Reuters

Også i delstaten Arkansas har uværet herjet. Tre personer er døde som følge av flom og vind, og ifølge lokale myndigheter er to barn savnet.

Redningsmannskaper nordvest i Arkansas lette søndag etter en 18 måneder gammel jente og en fire år gammel gutt som satt i en bil som ble tatt av flomvannet over en bro. En 10 år gammel jente druknet også i flommen i Arkansas.

I Missouri er en eldre kvinne funnet død etter at bilen hennes ble tatt av flomvann, mens en eldre kvinne døde da et tre falt over huset hennes.

Se tornadoene som stormjegere har filmet tidligere: