Utsetter nok en henrettelse i Arkansas

Stacey Johnsen (47) skal ikke henrettes som planlagt. Dermed stikker retten nok en gang kjepper i hjulene for de omstridte henrettelsene i Arkansas.

Den 47 år gamle mannen har hele tiden hevdet sin uskyld etter at han i 1993 ble dømt til døden for drapet på Carol Heath (25). Kvinnen ble slått, kvalt og fikk strupen skåret over, mens hennes to barn befant seg i leiligheten.

Natt til torsdag norsk tid kom beskjeden han håpet på: Høyesterett i Arkansas utsetter henrettelsen. De mener at 47-åringen bør få muligheten til å bevise sin uskyld ved hjelp av mer DNA-testing.

Dermed setter retten nok en gang en midlertidig stopper for delstatens planer om å henrette åtte dødsdømte mellom 17. og 27. april. Tre dager på overtid er nemlig ingen av de planlagte henrettelsene gjennomført.

SITTER HER: Alle de 34 dødsdømte i Arkansas sitter her i høysikkerhetsfengselet Varner. Foto: , Thomas Nilsson, VG

Selv hevder drapsdømte Stacey Johnsen (47) at nye og avanserte DNA-teknikker kan vise at han ikke drepte den 25 år gamle kvinnen. Nå får han altså møte i en lavere rettsinstans for å legge frem det han måtte ha av bevis.

– Det er bare sunn fornuft at før en stat sender en mann til døden, så bør vi bruke de beste vitenskapelige metodene for å sikre at den riktige er dømt, sa advokat Karen Thompson i Innocence Project etter avgjørelsen.

Etter planen skal også drapsdømte Ledell Lee (51) henrettes i løpet av det neste døgnet, men også her skal retten ta stilling til en eventuell utsettelse. Fra før er henrettelsene av både Bruce Earl Ward (60) og Don Davis (54) utsatt.

Sistnevnte ble servert en såkalt siste måltid, men idet vitner var på vei til henrettelseskammeret, valgte USAs høyesterett å opprettholde en tidligere kjennelse fra en distriktsdomstol i Arkansas.

Den amerikanske delstaten har den siste tiden fått mye omtale og kritikk for sine planlagte «samlebåndshenrettelser».

Hastverket skyldes at medikamentet midazolam, som delstaten har kjøpt inn for å gjøre de dødsdømte bevisstløse før giften injiseres, utløper i slutten av denne måneden.

