USAs sikkerhetsminister: Avviser bruk av militærmakt i massedeportasjon

Ifølge sikkerhetsminister John Kelly er det ikke aktuelt å bruke militærmakt for å gjennomføre president Donald Trumps aksjon mot meksikansk innvandring.

Det sa Kelly på en pressekonferanse i Mexico i dag, melder AP.

Da sa sikkerhetsministeren at det ikke vil bli noen massedeportasjoner, og heller ingen bruk av militærmakt for å få gjennomført president Donald Trumps aksjon mot meksikansk innvandring.

– La meg være tydelig. Det blir ingen, og jeg gjentar, ingen massedeportasjoner. Det vil bli gjort lovlig, i overensstemmelse med menneskerettighetene og rettssystemet i USA, sa han.

– Nei, ingen bruk av militærmakt i immigrasjonsoperasjoner. Ingen. Ja, vi vil tilnærme oss dette systematisk og på en organisert måte og en løsningsorientert måte, en operasjonell måte og på en human og verdig måte, sa Kelly.

Les også: Trump ansetter 10.000 for å deportere immigranter

Motstridende utsagn

Uttalelsene står i sterk kontrast til hva presidenten selv uttalte torsdag morgen. Da sa Trump at deportasjonene er en militær operasjon, fordi USA har latt for mange «dårlige» mennesker komme inn i landet tidligere, ifølge AP.

Sikkerhetsminister John Kelly er i Mexico samme med sin kollega i Trump-administrasjonen, utenriksminister Rex Tillerson.

Han har i dag møtt Mexicos utenriksminister for å diskutere de mange uenighetene som preger forholdet mellom de to landene.

– I et forhold med sterke farger, vil to sterke og suverene land fra tid til annen ha uenigheter, sa Tillerson på pressekonferansen, ifølge AP.

Senere torsdag skal både Tillerson og sikkerhetsminister Kelly møte Mexicos president Enrique Pena Nieto.

Dette lovte han: Slik blir Trumps innvandringspolitikk

Store uenigheter

Mexico har tidligere vært rasende på Trumps deportasjonspolitikk, og Mexicos president avlyste sitt planlagte USA-besøk etter at Trump uttalte at Mexico skulle betale 100 prosent av kostnaden av den mye omtalte grensemuren.

Trump har gjennom hele sin valgkamp og etter at han ble tatt i ed som USAs president lovet at han vil bygge en mur mot Mexico for å hindre ulovlig innvandring til USA. Mexico på sin side har avvist at de vil ta regningen for den kontroversielle muren.