USAs fungerende justisminister sparket etter Trump-nekt

Sally Yates nektet å forsvare Donald Trumps omstridte presidentordre. Nå har hun fått sparken.

Det bekrefter Trump-administrasjonen i en pressemelding.

– Fungerende justisminister Sally Yates har sveket justisdepartementet ved å nekte å innføre en lovlig ordre, som er utformet for å beskytte USAs borgere, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Natt til tirsdag norsk tid gikk Yates ut og var klar på at hun ikke ville forsvare ordren som USAs nye president signerte i helgen: Stengte dører for syriske flyktninger og innreiseforbud for personer fra syv hovedsakelig muslimske land.

Hun uttalte at hun ikke var overbevist om at ordren «er lovlig», og var derfor klar på at justisdepartementet ikke ville forsvare den i retten så lenge hun satt i sjefsstolen.

– Jeg er ansvarlig for å sikre at den rettslige posisjonen vi inntar er i tråd med denne institusjonens forpliktelse til å etterstrebe rettferdighet og å stå for det som er rett, skrev Yates i et brev til advokatene i departementet.

Utspillet er imidlertid først og fremst symbolsk: Yates er utnevnt av Obama-administrasjonen og fungerer som justisminister i påvente av at Trumps kandidat Jeff Sessions godkjennes - noe som etter planen skjer i løpet av uken.

Hun er langt fra den første som går hardt ut mot det omstridte innreiseforbudet: Barack Obama brøt mandag det som regnes som en uskreven regel for tidligere presidenter da han langet ut mot etterkommeren.

Ap-nestleder Hadia Tajik mener Trump sender signaler om «et nytt USA», og at dette er «en svært uheldig utvikling», mens partileder Jonas Gahr Støre sier han er «veldig kritisk» til innstrammingene.

Trump har selv vært ute og forsvart innreiseforbudet, og mandag kveld utelukket ikke pressesjef Sean Spicer at også flere land kan havne på listen.

Kilde: VG/NTB